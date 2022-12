Mastodon-apps voor iPhone, iPad en Mac

We schreven in 2017 al over Mastodon, toen het al aardig op de radar begon te komen. Door onrust bij Twitter is dit alternatieve sociale netwerk explosief gegroeid. Inmiddels zijn er 2,5 miljoen maandelijkse bezoekers en stappen veel mensen over. Het succes van Mastodon heeft er ook voor gezorgd dat appmakers aan de slag gaan met apps voor Mastodon. In deze gids lopen we de bekendste Mastodon-apps voor de iPhone met je langs.

Uiteraard vind je iCulture ook op Mastodon, sinds 2017! Volg ons via @iCulture@mastodon.social

Er waren al diverse apps voor Mastodon zoals MetaText, Tootle, Toot!, Mast, Mastoot, Tusky, Mercury en meer. De ontwikkelaars van deze apps zijn flink aan de slag gegaan met extra functies en updates. Vaak waren het hobbyprojecten, maar de makers realiseren zich nu dat ze een veel grotere gebruikersgroep bedienen en dat het misschien wel zin heeft om fulltime aan de apps te werken. Sinds kort zijn ook de makers van bestaande Twitter-apps zoals Tweetbot en Aviary aan de slag gegaan met apps voor overstappers. Voormalige Twitter-gebruikers zullen zich met deze apps sneller thuisvoelen in de ‘fediverse’, de onderling verbonden servers waar Mastodon op draait. Welke bij jou past, lees je in deze round-up!

Ivory van Tapbots: vertrouwde functies

We beginnen met een app die alleen nog in beta is. Ivory wordt gemaakt door Tapbots, de bekende ontwikkelaar van de Tweetbot-apps. Ontwikkelaar Paul Haddad wil zorgen dat de Mastodon-app vrijwel dezelfde ervaring geeft, met snelle toegang tot je tijdlijn, mentions, favorieten, zoeken, trends en gebruikersprofiel. Je kunt de knoppen zelf instellen en kunt onderwerpen dempen waar je niet in geïnteresseerd bent. Dit helpt je bijvoorbeeld om de constante berichtenstroom over Elon Musk te negeren, als je Twitter achter je hebt gelaten. Opvallend is dat je geen statistieken te zien krijgt, zoals het aantal retweets (oftewel ‘boosts’ in Mastodon-termen) of het aantal keren dat je bericht is geliked. Dit is gedaan om de interface zo strak mogelijk te houden.

In plaats van tweeten zul je ook aan een nieuwe term moeten wennen: tooten. Het icoon voor een nieuw bericht is dan ook een hoorntje. Voor de rest moet de app zoveel mogelijk op Tweetbot gaan lijken. Zodra er een versie 1.0 klaar is zal de ontwikkelaar werken aan functies die specifiek voor Mastodon zijn. Tapbots gaat Ivory parallel aan Tweetbot ontwikkelen, omdat veel code hetzelfde is. Ook volgt er nog een Mac-versie. De interesse is in ieder geval enorm, want de beta via TestFlight zal al snel vol: in 13 seconden waren de 1000 beschikbare testslots gevuld. Ivory zal net als de andere Tapbots-software een betaalde app worden en dat zal sommige mensen afschrikken, want de meeste andere apps zijn gratis.

Meer info via het Ivory-account op Mastodon. De TestFlight-beta voor Ivory zit vol.

Mammoth van Aviary: meer afgestemd op iOS

Een andere bekende ontwikkelaar van een third party-app is ook op Mastodon gedoken. Shihab Mehboob is bekend van de Aviary-app voor Twitter, maar werkt nu ook aan een Mastodon-app genaamd Mammoth. Dit wordt eveneens een betaalde app en zal de nieuwste Mastodon-functies bevatten, zodra ze beschikbaar komen. Zo krijg je de mogelijkheid om posts te bewerken en je historie te wissen. Er komen versies voor iPhone, iPad en Mac. Mehboob kwam op het idee door het succes van Mastodon, maar ook omdat bestaande apps tekort schoten en niet op iOS zijn afgestemd. Bij Mammoth is wel rekening gehouden met iOS-design en gebruiksgemak. Je kunt posts publiceren als berichten, in AR bekijken en diverse instellingen veranderen.

Dat ontwikkelaars van Twitter zich nu op Mastodon-apps richten is een logische ontwikkeling. Velen van hen zijn de contacten en technische connecties bij Twitter kwijtgeraakt, waardoor verdere ontwikkeling van hun third party Twitter-apps in gevaar komen. Zo ook bij Aviary, dus de kans is groot dat de ontwikkelaar zich nu vooral op Mammoth gaat richten. Mehboob was ook betrokken bij de app Mast die we verderop bespreken, maar nu niet meer.

Ook Mammoth bevindt zich in betafase via TestFlight.

Metatext: voor veel mensen de eerste keuze

Metatext is een app die vaak wordt genoemd als dé app voor Mastodon-gebruikers. Metatext is het grootste decentrale sociale netwerk. In plaats van een enkele website bestaat het uit heel veel onafhankelijke netwerken met miljoenen gebruikers die moeiteloos met elkaar in contact kunnen komen. Bij Metatext word je lid van een community en bouw je een profiel op. Je zoekt gebruikers die passen bij jouw interesses en kunt zien wat ze posten in een tijdlijn zonder reclame. In berichten van maximaal 500 karakters, foto’s, video’s, gifs en audio kun je ook iets bijdragen. Verder kun je content van andere gebruikers reposten en antwoorden op bestaande discussies. De app biedt suggesties voor actieve accounts en trending topics en tags die je kunt volgen.

De Metatext-app bevat verder onder andere een donkere modus en polls. De interface is overzichtelijk en intuïtief, één van de redenen waarom deze app in de App Store een vrij hoge waardering krijgt. Gebruikers zijn ook enthousiast over het feit dat de app snel en gemakkelijk in gebruik is, geen reclame bevat en niet aan tracking of algoritmes doet. Is dit de beste app voor Mastodon? Dat mag je zelf beoordelen. Hij is in ieder geval gratis.

Toot!: ook erg populair

Mensen die geen Metatext gebruiken zitten vaak bij Toot!, het andere veelgenoemde alternatief. Deze app kost een paar euro en dat geeft de ontwikkelaar de mogelijkheid er heel veel tijd en moeite in te steken. Het design en de animaties zien er prima uit en de gebruikersinterface heeft details waar goed over is nagedacht. De app is snel en krachtig en geeft je de mogelijkheid om tussen accounts te wisselen. Er zijn filters om in te zoomen op wat je zoekt en zelfs over de hoorbare meldingen is goed nagedacht. In elke update zitten wel weer nieuwe functies. Begin je net met Mastodon, dan kun je met Toot! snel uit de voeten. De app toont geen advertenties en bevat geen tracking.

Mastodon: de officiële app

Mastodon is te bereiken via een webbrowser of via de officiële app voor iPhone en iPad. De organisatie erachter is niet afhankelijk van investeerders, maar bestaat dankzij crowdfunding, donaties en sponsoring. Het platform is reclamevrij en slaat geen gebruikersdata op. Dit geldt ook voor de officiële apps, die gemaakt zijn door de Mastodon-ontwikkelaars. Er ontbreken echter wel wat cruciale functies in de app (zoals een tijdlijn), waardoor je misschien toch aangewezen bent op apps van derden. Als je alleen maar een Mastodon-account hebt aangemaakt om “erbij te horen”, zonder dat je er veel mee gaat doen, kan de officiële Mastodon-app voor jou voldoende zijn. We merkten wel dat de grote toestroom van gebruikers wel eens wat foutmeldingen kan geven.

In de app kun je lid worden van een community en je profiel aanmaken. Vervolgens ga je op zoek naar interessante mensen. Je kunt hun berichten in een chronologische tijdlijn bekijken, zonder reclame. Mastodon werkt dan ook niet met algoritmen. Zelf kun je berichten schrijven die maximaal 500 karakters lang mogen zijn. Je kunt antwoorden in threads en berichten die je leuk vindt rebloggen om verder te delen. Met trending hashtags kun je je netwerk uitbreiden. De focus bij Mastodon ligt op privacy en veiligheid. Je kunt daarom kiezen of jouw berichten alleen worden gedeeld met je volgers, alleen de mensen die je genoemd hebt, of de hele wereld. Met contentwaarschuwingen probeert de app te voorkomen dat je berichten met ongewenste inhoud te zien krijgt. Elke community heeft eigen richtlijnen en moderatoren. Misbruik wordt bestraft door je account te blokkeren.

De app heeft een donkere modus, polls, trending hashtags en notificaties bij nieuwe volgers, antwoorden en reblogs. Ook kun je direct delen via het deelmenu van iOS.

Mast: geen aanrader

Mast ziet er wat anders uit dan de andere apps die we bespreken en had in het begin ook veel last van bugs. De app is ook wat minder snel met het laden van content. En de app heeft ook al twee jaar geen update meer gehad, omdat de ontwikkelaar het blijkbaar te druk heeft met zijn andere apps (die je hier kunt bekijken). Mast werd ooit gemaakt door Shihab Mehboob, die we aan het begin van deze gids hebben genoemd als maker van Mammoth. Hij heeft de app in 2021 overgedragen aan iemand anders en is er niet meer bij betrokken.

Gezien het feit dat deze app geld kost zijn we wat teleurgesteld over de mogelijkheden. Tja, er is zelfs een Apple Watch-app en het werkt met één aankoop op alle platformen (iPhone, iPad en Mac) maar het feit dat alle designrichtlijnen van Apple zijn gevolgd weegt niet op tegen het feit dat er nog wel wat bugs in zitten. Zo werkt het zoeksysteem totaal niet.

De ontwikkelaar schrijft: “I’m constantly evolving and crafting Mast to create the perfect Mastodon app for you. If you have any suggestions or feedback, I’d love to hear it!” Dat mag dan wel zo zijn, maar er lijkt weinig van terecht te komen. Overweeg deze app alleen als je heel specifieke wensen hebt, zoals Mastodon gebruiken op je Apple Watch.

Mercury: gefilterde tijdlijnen

Mercury is een relatief nieuwe app die in 2020 van start ging en geen advertenties bevat. Grootste minpunt is dat het alleen beschikbaar is op de iPhone, maar daar werkt het dan ook heel erg goed. Je kunt je tijdlijn bekijken en met simpele filters en veegbewegingen zicht op alles houden. Met gefilterde tijdlijnen kun je bijvoorbeeld alleen je direct messages zien.

Door de swipe-bewegingen heeft de app ook minder knoppen en linkjes, waardoor het overzichtelijker is. Deze swipe-bewegingen kun je bovendien aanpassen naar wens. Ook zijn de thema’s en emoji aanpasbaar en kun je een lijst van hashtags opslaan om snel bepaalde content te vinden. Je kunt filters maken voor je persoonlijke tijdlijnen, waardoor het nooit te druk wordt. En het werkt met meerdere accounts.

Tootle: oudgediende

Een al wat langer bestaande app, speciaal ontworpen voor iPad, maar ook op de iPhone te gebruiken. De gebruikersinterface is aanpasbaar en je kunt drafts opslaan voordat je ze verzendt. Ook kun je je tijdlijn aanpassen. Werkt met meerdere accounts maar krijgt helaas weinig updates.

Tootle for Mastodon (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.2+) -

Meer apps voor Mastodon

Er zijn nog veel meer apps voor Mastodon. Hieronder stellen we ze kort aan je voor. Je kunt op GitHub ook een uitgebreide lijst vinden, die regelmatig wordt bijgewerkt.

iMast (Gratis, iPhone/iPad, iOS 16.0+) - Open source en geheel gebouwd in Swift, maar vereist wel wat kennis van het Japans. Werkt met handige sneltoetsen en heeft Siri Shortcuts.

Oyakodon for Mastodon (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.3+) - Een Mastodon-client met meerdere instances (maximaal 5). Je kunt tussen instances wisselen door te swipen. Is helaas al vier jaar niet meer bijgewerkt.

Heb je meer suggesties voor apps die goed bevallen? Laat het ons weten!