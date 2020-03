In de Foto's-app vind je een handige functie waarmee je een foto kan delen via een linkje naar iCloud. Je kan de foto daardoor publiek delen, zonder dat je deze ergens moet uploaden. In deze tip lees je hoe je een foto via iCloud-link deelt.

Als je een foto met iemand wil delen, kan dat op meerdere manieren. De meest logische manier is het versturen van een foto via WhatsApp of iMessage, maar er zijn nog meer mogelijkheden. In iOS 12 is daar een extra optie bijgekomen, want je kan eenvoudig via een link een foto delen. Dit komt bijvoorbeeld van pas als je een foto met iemand wil delen waarvan je het telefoonnummer niet hebt.

Foto’s delen via een iCloud-link

Om een foto te delen met een link, volg je deze stappen:

Zorg er allereerst voor dat iCloud-fotobibliotheek ingeschakeld is. Dit is een vereiste om een foto via een link te kunnen delen. Ga hiervoor naar Instellingen > je naam > iCloud > Foto’s en zet de schakelaar bij iCloud-fotobibliotheek aan. Open de Foto’s-app en kies de foto die je wil delen. Je kan ook via de Selecteer-knop rechtsboven meerdere foto’s tegelijk aanvinken. Tik dan op de deelknop en selecteer Kopieer koppeling. De link is nu in je klembord gekopieerd. Vergeet deze niet te versturen aan degene met wie je de foto wil delen.

De link gaat naar een iCloud-website waar je de foto kan bekijken en kan downloaden. De link is meestal voorzien van een datum waarop de foto genomen is, inclusief eventuele locatie. Omdat de foto’s op een website staan, kun je deze altijd en overal bekijken zolang je de link en een internetverbinding hebt. Elke keer als je bovenstaande stappen herhaalt, wordt er een nieuwe link aangemaakt. De foto’s zijn dertig dagen lang via de link te bekijken en te downloaden.

In onze video leggen we je het nog eens stap voor stap uit.

Deze manier is een extra handig als je een compleet album met meerdere mensen wil delen, omdat je zo de foto’s maar één keer hoeft te uploaden. Het delen van de link naar alle contacten is dan voldoende.

Delen van foto met iCloud-link stoppen

Wil je het delen van de foto vroegtijdig stoppen? Dat kan! De foto is dan niet meer te achterhalen via de gedeelde link. Dit werkt als volgt:

Open na het delen de Foto’s-app. Tik op Voor jou in de knoppenbalk. Bovenaan staat een kopje Recent gedeeld. Tik hierop. Om het delen te stoppen, tik je rechtsboven op de drie puntjes en kies je voor Stop delen. Je kan hier ook de link nogmaals kopiëren.