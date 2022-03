Ben je dol op foto's bewerken, maar biedt Apple's eigen Foto's-app net te weinig mogelijkheden? Je hoeft niet steeds naar een andere app over te schakelen, want vanuit de Foto's-app heb je direct toegang tot de functies van allerlei andere apps!

Andere foto-apps gebruiken vanuit de Foto’s-app

Het is misschien wel een van de minst bekende opties in Apple’s Foto’s-app: foto’s bewerken met apps en extensies van andere ontwikkelaars. Zonder dat je de Foto’s-app hoeft te verlaten! Er zijn diverse externe apps voor fotobewerking die je hiervoor geschikt zijn. Zo heb je nog meer opties.

Om deze functie te kunnen gebruiken moet je één of meer geschikte apps geïnstalleerd hebben, bijvoorbeeld Pixelmator, Annotable, Photoshop Express of Darkroom. In het voorbeeld hieronder laten we zien hoe het met Darkroom werkt.

Open de Foto’s-app op je iPhone of iPad. Kies de foto die je wilt bewerken. Tik op Wijzig en vervolgens op de drie puntjes bovenin. Je ziet nu geschikte apps. Kies er eentje uit. Wijzig de foto met de third party-app. Tik op Gereed als je klaar bent. Je gaat nu weer terug naar de standaard Foto’s-app.

In feite heb je de app niet verlaten, maar heb je binnen de Foto’s-app gebruik gemaakt van allerlei functies van een externe app.

Extensies voor de Foto’s-app op de Mac

Op de Mac werkt dit op een soortgelijke manier, maar je zult eventueel de extensies nog wel even moeten inschakelen:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren > Extensies. Klik links in de navigatiekolom op Fotobewerking. Je ziet nu alle geschikte apps met extensies. Vink de gewenste apps aan.

Bij het bewerken van foto’s in de Foto’s-app kun je nu ook op de knop met de drie puntjes (…) klikken, de foto aanpassen met de tools van de extensie en vervolgens opslaan.

Wanneer je een foto bewerkt met extensies van andere ontwikkelaars of met de ingebouwde tools van Foto’s, kun je de originele foto altijd herstellen. Open de foto in de wijzigmodus en klik op Herstel origineel (macOS) of Herstel (iOS). Gebruik je iCloud Foto’s, dan zijn de aangepaste foto’s ook op al je andere apparaten zichtbaar.

