Bekijk foto’s van een jaar geleden met dit trucje

Foto’s van 1 jaar terug

Er zijn apps die kunnen laten zien wat je precies een jaar geleden deed, zoals Timehop en ook Facebook en Google Foto’s herinneren je regelmatig aan gebeurtenissen uit het verleden. Maar het kan ook zonder je privacy te grabbel te gooien, met een functie die standaard in iOS zit. Vanaf je beginscherm kun je meteen zien welke foto’s je een jaar geleden maakte. Het werkt op toestellen met 3D Touch en Haptic Touch.

Foto’s opvragen vanaf beginscherm

Zo kun je foto’s van precies 1 jaar geleden zien:

Ga naar het beginscherm van de iPhone en leg je vinger op het icoontje van de Foto’s-app. In het menu dat verschijnt kies je Een jaar geleden. De Foto’s-app opent nu met een album van foto’s die een jaar geleden zijn gemaakt.

Zijn er geen foto’s van precies een jaar geleden, dan krijg je foto’s uit de omliggende periode te zien, voorzover die wel op het toestel staan.

Foto’s opvragen met Siri

Je kunt ook Siri in actie laten komen om foto’s van een jaar geleden op te snorren. Bovendien kan Siri foto’s op basis van locatie zoeken. Ook kun je foto’s opvragen op data van bepaalde gebeurtenissen, zoals Koningsdag of Nieuwjaar.

Vraag aan Siri: “Laat foto’s zien van een jaar geleden” of specifieker: “Laat foto’s zien van maart 2019”.

Foto’s opvragen in de Foto’s-app

Als je bovenstaande Siri-opdracht gebruikt, zul je zien dat naar de Foto’s-app wordt overgeschakeld en dat de zoekopdracht ‘maart’ en ‘2019’ al voor je is ingevuld.

Dit geeft je de mogelijkheid om nog gerichter te zoeken. Wil je bijvoorbeeld foto’s uit die periode zien die je op een bepaalde plek hebt gemaakt, dan voeg je bijvoorbeeld de zoekterm ‘Schiekade’ toe, om alleen foto’s te zien die aan de Schiekade in Rotterdam zijn gemaakt. Zoeken op ‘Rotterdam’ kan ook, maar dan krijg je waarschijnlijk veel meer foto’s te zien. Of zoek naar specifieke objecten, zoals een hond of fiets. Meer uitleg vind je in onze tip Foto’s zoeken op de iPhone en iPad.

Meer tips om foto’s terug te vinden

