Ook op de Apple Watch kun je VoiceOver gebruiken, de functie voor mensen die het scherm niet goed kunnen aflezen. In dit artikel vertellen we je meer over het gebruik van VoiceOver op de Apple Watch.

VoiceOver Apple Watch

Apple heeft toegankelijkheidsfuncties toegevoegd aan iOS zodat iedereen de iPhone kan bedienen, ongeacht welke beperking je hebt. Deze functies zijn er om iedereen te voorzien van een geweldige gebruikerservaring. Mensen met een visuele beperking kunnen onder andere gebruik maken van VoiceOver op de iPhone. Maar wist je dat er ook op de Apple Watch VoiceOver beschikbaar is? Dit is ideaal voor mensen die blind of slechtziend zijn en toch de smartwatch willen gebruiken. Dankzij VoiceOver kun je horen wat er op het scherm van je iPhone gebeurt. Het werkt op alle modellen, sinds de Series 0.

VoiceOver inschakelen en instellingen

Voor je VoiceOver kunt gebruiken op je Apple Watch, zul je de functie eerst moeten activeren.

Je kunt VoiceOver inschakelen via de instellingen van je Apple Watch:

Open de Instellingen-app op je Watch. Tik op Toegankelijkheid > VoiceOver en schakel in. Je moet nu steeds tweemaal tikken om opties te selecteren.

Je kunt VoiceOver ook inschakelen via de Watch-app op je telefoon. Je volgt dan dezelfde stappen uit als hierboven aangegeven.

Let wel op dat wanneer je VoiceOver activeert je specifieke handelingen moet uitvoeren om dit weer uit te kunnen zetten. Je zult bijvoorbeeld dubbel moet tikken om een item te activeren (zoals het knopje om VoiceOver uit te schakelen).

VoiceOver is tijdens de Setup van je Apple Watch ook te activeren door drie keer op de Digital Crown te drukken. Verder kun je ervoor kiezen om VoiceOver te activeren met de Activeringsknop. Dit betekent dat je drie keer op de Digital Crown drukt om de functie in te schakelen.

Volg deze stappen om VoiceOver toe te voegen aan de Activeringsknop:

Open de Watch-applicatie op je iPhone. Kies voor Algemeen > Toegankelijkheid. Scroll naar beneden en kies Activeringsknop. Schakel VoiceOver in.

Instellingen van VoiceOver op de Apple Watch

In de Watch-app op je iPhone vind je nog meer opties voor VoiceOver, zoals de spreeksnelheid en het VoiceOver-geluidsvolume. Je kunt hier ook kiezen om bij het optillen van je Apple Watch de tijd uit te laten spreken (Spreek bij pols optillen). Verder kun je bij de VoiceOver-instellingen kiezen om het schermgordijn te activeren. Dit zorgt ervoor dat het scherm wordt uitgeschakeld, zodat niemand stiekem met je kan meekijken.

Daarnaast kun je op de Apple Watch kiezen voor voelbare tijd. Met deze functie krijg je dankzij de Taptic Engine tikjes op je pols om aan te geven hoe laat het is.

Apple Watch VoiceOver gebruiken

VoiceOver vergt specifieke handelingen en gebaren om te kunnen gebruiken. Elk item dat je aanraakt zal worden voorgelezen. Je kan er voor kiezen om je vinger over het scherm te laten bewegen om alle verschillende onderdelen voor te laten lezen. Voor het uitvoeren van een item tik je dubbel.

Je kunt er ook voor kiezen om naar links of rechts te vegen. Hiermee selecteer het item ervoor of erna. Wanneer je bijvoorbeeld het appoverzicht van de Apple Watch hebt geopend en je veegt naar rechts, dan selecteer je de eerstvolgende app. Om te scrollen zul je twee vingers moeten gebruiken. Veeg omhoog of omlaag met twee vingers om de volgende pagina te tonen.

Extra VoiceOver-functies op de Apple Watch

In sommige gevallen kan het voorkomen dat er voor een onderdeel meerdere taken beschikbaar zijn. Is dit het geval, dan hoor je “taken beschikbaar”. Je kunt omhoog of omlaag te vegen om de verschillende taken te horen, tik dubbel voor het uitvoeren van de taak.

Je kunt via gebaren ook het volume van de VoiceOver aanpassen. Tik dubbel met twee vingers, houd vast en veeg omhoog of omlaag. Je zult nu verschillende percentages horen die het volume van de VoiceOver weergeven. Veel succes met het bedienen van je Apple Watch!

