Digitale kroon stroef geworden?

De Digital Crown (of digitale kroon, het draaiwieltje aan de zijkant van je Apple Watch) wordt gebruikt om je Apple Watch te bedienen. Sommige gebruikers klagen dat de Digitale Kroon van de Apple Watch na een tijdje niet soepel meer ronddraait en soms zelfs helemaal niet meer beweegt. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat je per ongeluk iets gemorst hebt over het horloge, of dat je ermee gesport hebt en er wat zweet in is gekomen. Elektronica kan over het algemeen slecht tegen zout, zowel uit de zee als in zweet. Is er ook nog zand aan te pas gekomen, dan kan het zijn dat er vuil rondom de Digital Crown is gekomen, wat je met een beetje water vaak weer kunt wegspoelen. Werkt je digitale kroon niet goed of is de knop stroef geworden, dan kun je een aantal stappen doorlopen.





Digitale kroon reinigen met water

Zorg dat de Apple Watch uitgeschakeld is en niet verbonden is met de oplader. Zeker als je een polsbandje van leer hebt, is het raadzaam om deze te verwijderen voordat je de Apple Watch in contact met water brengt. Houd de digitale kroon ca. 10 tot 15 seconden onder zacht stromend warm (niet heet) water uit de kraan. Gebruik geen zeep of andere schoonmaakmiddelen. Terwijl je de Apple Watch onder de kraan houdt, draai je de kroon steeds rond en druk je hem regelmatig in. Droog de Apple Watch af en start hem weer op.

Dit zou genoeg moeten zijn om het vuil er op een veilige manier uit te spoelen. Reageert de Apple Watch na deze grondige schoonmaaksessie nog steeds niet zoals het hoort? Of kun je de digitale kroon wel indrukken en ronddraaien, maar krijg je geen reactie van de Watch? Dan is het misschien iets anders aan de hand.

Apple Watch reageert niet op digitale kroon: herstarten

Start de Apple Watch opnieuw op. Houd de knop onder de digitale kroon een paar seconden ingedrukt en selecteer Zet Uit. Lukt het niet om je Apple Watch opnieuw op te starten? Voer dan een geforceerde herstart uit door zowel de kroon als de contactenknop minstens 10 seconden ingedrukt te houden totdat het Apple-logo verschijnt. Het opnieuw opstarten zou genoeg moeten zijn om de digitale kroon weer te laten werken, zeker als je hem al schoon hebt gemaakt met water.

Support vragen bij Apple

Volgens de supportpagina van Apple is dit de enige manier om een digitale kroon weer aan de praat te krijgen. Mocht het nog steeds niet lukken om de digitale kroon weer werkend te krijgen, dan ben je genoodzaakt om hulp te zoeken via Apple Support.