Als je een creditcard wil gebruiken voor Apple Pay, kun je bij meerdere partijen terecht. Welke Nederlandse banken bieden een creditcard voor Apple Pay en welke keuzes zijn er nog meer? In dit overzicht lees je alles over Apple Pay-creditcards in Nederland.

Nagenoeg alle Nederlandse banken bieden inmiddels Apple Pay aan: van grote banken als ING en Rabobank tot kleinere partijen als KNAB en RegioBank. Al deze banken bieden hun gewone betaalpas aan in Apple Pay. Maar soms wil je liever een creditcard gebruiken. Bijvoorbeeld omdat de webshop of winkel alleen creditcards accepteert (vooral internationaal) of omdat je een grote aankoop doet die je met een creditcard wil verzekeren. Gelukkig zijn er talloze banken en partijen die creditcards voor Apple Pay aanbieden. Van de grote banken tot kleine partijen: er is keuze genoeg als het gaat om het gebruik van creditcards in Apple Pay in Nederland.

Wist je dat Apple zelf ook een eigen creditcard heeft, genaamd de Apple Card? Deze is helaas alleen in de VS beschikbaar, waardoor je die in Nederland niet kan aanvragen. Een in de VS aangevraagde Apple Card kan wel gebruikt worden in Nederland. Maar om zo’n kaart daar aan te vragen, moet je inwoner zijn en geregistreerd zijn voor het aanvragen van een creditcard.

Bekijk ook Apple Card: alles over de creditcard van Apple Apple Card is een creditcard, bedoeld voor Apple-klanten in de Verenigde Staten. Lees hier alles over de Apple Card die in samenwerking met Goldman Sachs wordt uitgebracht. Heb je er in Nederland ook iets aan?

ING creditcard in Apple Pay

Beschikbaar: Ja

Type: Mastercard creditcard

Modellen: Creditcard, Platinumcard, Studenten Creditcard

ING biedt sinds 2020 ondersteuning voor de ING-creditcards in Apple Pay. Alle varianten die ING biedt, zijn geschikt voor Apple Pay. Dus ook bijvoorbeeld de studentencreditcard. Het gaat om een Mastercard creditcard, die op heel veel plekken (ook internationaal) geaccepteerd wordt. Lees hier meer over de ING creditcard.

Rabobank creditcard in Apple Pay

Beschikbaar: Ja

Type: Mastercard/Visa creditcard

Modellen: RaboCard, Rabo GoldCard

Sinds november 2020 biedt Rabobank Apple Pay voor haar creditcards. Alle beschikbare modellen zijn geschikt. Je krijgt afhankelijk van je betaalpakket een creditcard van Mastercard of Visa, maar beide zijn te gebruiken in Apple Pay. Lees hier meer over creditcards bij Rabobank.

ABN AMRO creditcard in Apple Pay

Beschikbaar: Ja

Type: Mastercard creditcard

Modellen: ABN AMRO Creditcard, ABN AMRO Gold Card, Studenten Card, ICS GO Card (prepaid)

De creditcards van ABN AMRO worden uitgegeven door ICS. ICS biedt sinds december 2023 Apple Pay aan voor al haar kaarten. Er zijn verschillende varianten die allemaal met Apple Pay werken. ABN AMRO biedt ook een prepaid creditcard aan: je moet daar eerst geld op zetten voordat je hem kan gebruiken. Deze is dus niet gekoppeld aan een rekening. Lees hier meer over de creditcards bij ABN AMRO.

SNS creditcard in Apple Pay

Beschikbaar: Ja

Type: Visa creditcard

Modellen: SNS Creditcard

SNS werkt ook samen met ICS en heeft sinds december 2023 Apple Pay voor de creditcard. Deze bank heeft één type creditcard. Dit is een gewone Visa Creditcard, die je internationaal kunt gebruiken. Lees hier meer over de SNS creditcard.

Bekijk ook ICS start met Apple Pay: deze creditcards zijn geschikt Creditcarduitgever ICS ondersteunt vanaf nu Apple Pay. Eerder bevestigde ICS tegenover iCulture al dat Apple Pay eraan zat te komen, maar vanaf nu is dit in te stellen. Onder andere de eigen ICS-creditcard als de ABN AMRO Creditcard zijn geschikt, zo kan iCulture melden naar aanleiding van onze test en lezerstips.

ASN Bank creditcard in Apple Pay

Beschikbaar: Ja

Type: Visa creditcard

Modellen: ASN Creditcard

De creditcard die ASN biedt, wordt ook uitgegeven door ICS. Net als bij SNS gaat het om een Visa-kaart, die internationaal geaccepteerd wordt. Je kan deze kaart alleen koppelen aan een ASN-betaalrekening. Lees hier meer over de ASN creditcard.

RegioBank creditcard in Apple Pay

Beschikbaar: Ja

Type: Visa creditcard

Modellen: RegioBank Creditcard

RegioBank heeft ook een eigen creditcard, uitgegeven door ICS. Deze creditcard is van Visa. Er zijn geen andere modellen. De kaart wordt gekoppeld aan je RegioBank-betaalrekening. Lees hier meer over de RegioBank creditcard.

Knab creditcard in Apple Pay

Beschikbaar: Ja

Type: Mastercard creditcard

Modellen: Knab Creditcard

ICS geeft ook de creditcard van Knab uit. Maar in tegenstelling tot SNS, ASN en RegioBank, gebruikt Knab creditcards van Mastercard. De voordelen zijn verder wel gelijk. Je kunt deze creditcard alleen aanvragen als je Knab-klant bent. Lees hier meer over de Knab creditcard.

bunq creditcard in Apple Pay

Beschikbaar: Ja

Type: Mastercard creditcard

Modellen: bunq creditcard, bunq virtuele creditcard (ook prepaid)

Bij bunq kun je zelfs een gratis creditcard aanvragen. Je hebt daarvoor het gratis Easy Savings-account nodig, waarna je een gratis virtuele prepaid creditcard van Mastercard kunt ontvangen. Deze is ook gewoon te gebruiken in Apple Pay. In andere betaalde pakketten zijn tot 25 (virtuele) creditcards inbegrepen. De creditcards van bunq werken niet met een krediet, maar zijn in feite debit creditcards. Lees hier meer over de bunq creditcard.

ICS Creditcard in Apple Pay

Beschikbaar: Ja

Type: Visa creditcard

Modellen: Visa World Card, Visa World Card Gold, Visa World Card Premium, Visa World Card Panda, ICS GO Card (prepaid)

ICS zelf biedt maar liefst vijf soorten creditcards, los van de kaarten die ze uitgeven voor andere banken. Het voordeel is dat je de ICS-kaarten direct bij ICS zelf kunt aanvragen en dat je dus geen rekening bij een specifieke bank nodig hebt. Je koppelt de ICS-kaarten aan je eigen bankrekening. Er is ook de ICS GO Card, een prepaid creditcard waar je geld op stort. Allemaal zijn ze geschikt voor Apple Pay. Lees hier meer over de ICS creditcards.

ANWB Creditcard in Apple Pay

Beschikbaar: Ja

Type: Visa creditcard

Modellen: Visa Gold Card, Visa Silver Card, Visa Classic Card, ANWB GO Card (prepaid)

De creditcards van ANWB (vier in totaal) worden ook uitgegeven door ICS. De verschillende versies hebben elk hun eigen voordelen. De ANWB GO Card biedt, net als de gelijkwaardige GO-kaarten van ICS en ABN AMRO, een prepaid alternatief. Alle kaarten van ANWB zijn van het merk Visa. Lees hier meer over de ANWB creditcards.

Curve creditcard in Apple Pay

Beschikbaar: Ja

Type: Mastercard creditcard

Modellen: Curve Card, te koppelen aan eigen creditcard

Curve is een aparte dienst die iets unieks biedt. De Curve Card koppel je als het ware aan een van je eigen creditcards. Je betaalt dan in de winkel met de Curve Card, waarna het bedrag geincasseerd wordt op de gekoppelde kaart. Je kunt zelfs na aankoop nog de koppeling wisselen, om het bedrag van een andere kaart te laten afschrijven. De Curve Card is van Mastercard. Lees hier meer over Curve.

Revolut creditcard in Apple Pay

Beschikbaar: Ja

Type: Mastercard/Visa creditcard

Modellen: Revolut kaart (prepaid)

Revolut is een zogenaamde fintechpartij die diverse betaalproducten biedt, waaronder fysieke en virtuele prepaid creditcards. Je moet bij Revolut dus geld storten om de kaart te gebruiken. Je hebt vaak wel de voordelen van een creditcard. Lees hier meer over Revolut.

American Express voor Apple Pay

Beschikbaar: Ja

Type: American Express creditcard

Modellen: Blue Card, Green Card, Gold Card, Platinum Card

American Express heeft vier soorten kaarten, elk met hun eigen voorwaarden en voordelen. Ze kunnen in ieder geval allemaal toegevoegd worden aan Apple Pay. Hou er wel rekening mee dat American Express niet overal geaccepteerd wordt, al geldt dat ook voor creditcards in het algemeen. Maar een winkel moet wel altijd American Express actief ondersteunen. Lees hier meer over American Express.

N26 creditcard in Apple Pay

Beschikbaar: Ja

Type: Mastercard creditcard

Modellen: N26 kaart (prepaid)

N26 is van oorsprong een Duitse partij, die verschillende lidmaatschappen biedt waarbij je een prepaid creditcard krijgt. Je moet dus zelf geld storten op de rekening. Je krijgt er wel een IBAN bij. De kaarten van N26 zijn geschikt voor Apple Pay en bieden voordelen van veel gewone creditcards. Lees hier meer over N26.

Er zijn nog een aantal andere kleinere partijen die Apple Pay voor creditcards bieden:

Monese

Wise

SumUp Card

Openbank

…en nog veel meer.

De meeste creditcards die je in Nederland kunt aanschaffen, werken standaard zonder BKR-registratie, omdat je tegoed eens per maand afgeschreven wordt. Bij sommige partijen kun je wel kiezen voor gespreid betalen, maar in dat geval is er wel sprake van een BKR-registratie. Dit kan gevolgen hebben voor het bedrag dat je maximaal kan lenen. Prepaid creditcards zijn altijd zonder BKR-registratie.