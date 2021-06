Logitech heeft sinds een paar jaar twee soorten toetsenbordhoezen: de Combo Touch en de Folio Touch. Voor die eerstgenoemde komt nu een nieuwe versie beschikbaar, speciaal voor de iPad Air 2020. Dit model is een goed alternatief voor het duurdere Magic Keyboard voor iPad van Apple.



Logitech Combo Touch voor iPad Air 2020

Logitech heeft de Combo Touch eerder voor de standaard iPad en iPad Air 2019 uitgebracht en later ook voor de iPad Pro 2020. Sinds dit voorjaar is er ook het Logitech Combo Touch voor de iPad Pro 2021, maar de iPad Air 2020 zat nog met lege handen. Daar komt in juli verandering in, want dan brengt Logitech de vernieuwde versie uit. De Combo Touch-hoes maakt verbinding via de Smart Connector en heeft een verlicht toetsenbord met ingebouwde trackpad. Het voordeel van de Combo Touch is dat het toetsenbord ook los te halen is, waardoor je de iPad makkelijker in de tabletstand kan gebruiken.

De iPad Air 2020 had wel al de Folio Touch-hoes. Deze heeft nagenoeg dezelfde functies, maar dan met een iets kleiner trackpad. Bovendien is bij de Folio Touch het toetsenbord niet los te halen. Op beide modellen vind je wel een verstelbare standaard om de iPad rechtop neer te zetten. Op het toetsenbord zitten ook speciale functietoetsen voor de iPad, iets wat ontbreekt bij Apple’s eigen Magic Keyboard.

Logitech zegt dat de Combo Touch-toetsenbordhoes vanaf juli beschikbaar is. Of de hoes dan ook meteen in Nederland te koop is, is nog niet helemaal duidelijk. De prijs in Amerika is $199,99, wat zich bij ons vertaalt naar €199,99. In onze prijsvergelijker zie je de prijzen van de verschillende modellen die nu al verkrijgbaar zijn. Lees ook onze eerdere review van de Logitech Combo Touch of de review van de Logitech Folio Touch.

Voor de iPad Pro 20201 komt Logitech ook nog met een nieuwe Sand-kleur, wat meer weg heeft van een lichtgrijze variant. Deze kleur komt voorlopig niet naar de iPad Air 2020.