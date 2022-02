Zoek je een Virtual Reality-bril die met de Mac werkt? Dan zijn dit je opties. We bespreken ook welke Mac je nodig hebt om virtual reality te kunnen gebruiken op de Mac, want de content moet natuurlijk ergens vandaan komen.

Als je aan de slag wilt met virtual reality, dan kun je wachten tot Apple een eigen bril of headset uitbrengt. Maar je kunt nu ook al kijken wat de mogelijkheden zijn met brillen van bestaande fabrikanten. Welke opties heb je dan? En waar moet je Mac aan voldoen om geschikt te zijn voor virtual reality? Dat hebben we voor je op een rij gezet in deze gids.

Apple en Virtual Reality

Natuurlijk kon je jaren geleden al je iPhone in een Google Cardboard stoppen om een 360-gradenvideo te bekijken, maar de ontwikkelingen staan niet stil en tegenwoordig zijn er veel geavanceerdere VR-brillen van Oculus, HTC en andere fabrikanten. Apple zou achter de schermen bezig zijn met een mixed reality-bril die een combinatie biedt van VR en Augmented Reality.

Tot het zover is ben je aangewezen op de brillen van andere fabrikanten, die vaak ondersteuning bieden voor de Mac. Wat er allemaal mogelijk is lees je hieronder.

Dat Apple achter de schermen bezig is met een eigen AR/VR-bril is ongunstig voor mensen die al een headset van een ander merk hebben gekocht. Apple is daardoor minder gemotiveerd om macOS beter geschikt te maken voor VR. Zo werd de HTC Vive wel met veel bombarie aangekondigd als een bril die geschikt is voor VR op de Mac, maar de opvolger HTC Vive Pro is nog steeds niet macOS-compatible.

VR-brillen voor de Mac: stand alone of connected

Als het om VR-headsets en brillen gaat, dan zijn dit de populairste opties:

Bij deze brillen is het van belang of je te maken hebt met een stand alone-headset of eentje die je met je computer moet verbinden.

Stand alone-headsets zijn bijvoorbeeld de Vive Focus 3 van HTC en de Oculus Quest 2 van Facebook. Deze zijn vaak wat duurder, omdat ze zijn voorzien van eigen, krachtige mobiele chips. Ze hebben vaak een lagere resolutie dan brillen die zijn verbonden met je computer en ze hebben een beperkte batterijduur. Wel zijn ze makkelijker draagbaar en makkelijker in gebruik. Je hebt niet te maken met kabels. De Oculus Quest 2 heeft bovendien een groot aanbod van content in hoge kwaliteit. Met de app Side Quest kun je nog meer content voor Oculus downloaden, buiten de officiële winkel om.

Computer-connected VR-brillen zijn bijvoorbeeld de HTC Vive Pro 2 en de Valve Index. Deze zijn verbonden met je computer en zijn daardoor krachtiger. Ze zijn erg goed met geavanceerde taken zoals het tracking van handen en gezicht. Hou er wel rekening mee dat de nieuwere Vive-headsets niet worden ondersteund door macOS. Voorheen was dat wel het geval, totdat Steam in het voorjaar van 2020 besloot om te stoppen met de support van Steam VR en volledig te focussen op Windows en Linux. Sindsdien is het niet meer mogelijk om de Vive-headsets direct met macOS te verbinden.

HTC Vive-headsets

HTC heeft in de loop van de jaren meerdere VR-brillen uitgebracht, waarbij de allereerste eigenlijk het meest geschikt is. We lopen ze hieronder met je langs.

De HTC Vive is de beste VR-headset voor de Mac, omdat het als enige officieel ondersteuning biedt voor macOS. De eerste HTC Vive verscheen in 2016 en Apple zorgde voor dat het samenwerkte met macOS. In latere versies bleef de ondersteuning en was het gebruik erg stabiel. Het grootste probleem is dat de HTC Vive officieel niet meer verkrijgbaar is: HTC is met de verdere ontwikkeling gestopt en de opvolgers zijn nog niet compatibel met de Mac.

De HTC Vive Pro (2018) heeft enkele verbeteringen ten opzichte van de eerste generatie, namelijk een hogere resolutie (1440 x 1600 pixels per oog, was 1080 x 1200), ingebouwde hoofdtelefoon voor beter geluid en een extra lens voor betere tracking, waaronder handtracking.

De HTC Vive Pro 2 (2021) gaat nog een stap verder, met twee 2,5K-schermen met een resolutie van 2448 x 2448 pixels per oog. De kijkhoek is vergroot van 110 naar 120 graden, dankzij een nieuw lensontwerp. Ook heeft deze headset een verversingsgraad van 120Hz voor vloeiender beelden.

Er is ook nog een HTC Vive Cosmos (Elite), die wat compacter is en daardoor vooral geschikt is voor gebruik in de woonkamer. Er zitten 6 interne camera’s in voor tracking over 310 graden. Ook die is niet compatibel met macOS. Wil je VR-games spelen dan heb je altijd Windows nodig, aangezien er bijna geen VR-games voor de Mac voorhanden zijn.

De HTC Vive Focus 3 is bedoeld voor zakelijke gebruikers. Deze heeft ook een 5K resolutie en een kijkhoek van 120 graden, maar beschikt over één groot scherm. De verversing is 90Hz. Met een accupakket je kun je deze bril snel weer opladen. Het magnesium frame is lichter en sterker dan een traditioneel plastic frame. Ook zijn de hoofdkussens snel te verwijderen en te reinigen, zodat de headset op een dag door meerdere gebruikers kan worden gedeeld. Maar ook hier geldt: niet compatibel met macOS. Deze bril is alleen verkrijgbaar via het zakelijke circuit en kost rond de 1400 euro. De hoge prijs heeft ermee te maken dat dit een stand alone-bril is die krachtigere eigen hardware moet hebben.

Oculus-headsets van Facebook

Je zou ook kunnen kiezen voor de Oculus Quest 2, opvolger van de Oculus Quest. Dit is een standalone VR-bril, dus je hebt geen Mac of PC nodig om te kunnen gebruiken. Wel heb je een Facebook-account nodig. Je kunt de Oculus Quest 2 met een Mac verbinden, maar dit wordt niet officieel ondersteund en kan soms hoofdbrekens veroorzaken om het werkend te krijgen. Zo moet je Windows op de Mac installeren via Boot Camp en dat wordt op de nieuwere Macs met M1-chip niet ondersteund.

Sommige mensen hebben de Oculus Rift geschikt gemaakt voor de Mac. Sommige MacBook Pro’s en iMacs hebben de juiste specs, maar de GPU-performance is vaak niet goed genoeg.

VR-games voor de Mac

Behalve de hardware heb je natuurlijk ook nog games nodig. Voor macOS is het aanbod beperkt. Er zijn maar weinig VR-ontwikkelaars die zich specifiek op de Mac richten, mede omdat de ondersteuning voor hardware en software in macOS nog steeds niet goed geregeld is. Daarbij speelt mee dat Apple ook geen OpenGL en Vulcan ondersteunt, twee standaarden die populair zijn voor gaming.

Een uitzondering was de ondersteuning voor Valve’s Steam-platform en met name SteamVR. Dit is een van de grootste distributieplatformen voor games, zowel voor pc als Mac en het enige grote gamesplatform dat tot voor kort officieel VR-games op macOS ondersteunde. Zoals al eerder genoemd besloot Steam in mei 2020 te stoppen met support voor SteamVR op de Mac.

Je zult als Mac-gebruiker daarom Windows moeten installeren om gebruik te kunnen maken van de catalogus van VR-games in Steam. Maar daar doemt een volgend probleem op: de huidige Macs met M1-chip bieden geen Boot Camp-support meer en via virtualisatie is het een tricky situatie omdat Microsoft oplossingen zoals Parallels voor Apple Silicon officieel niet wil ondersteunen.

Bekijk ook Microsoft gooit de deur dicht: 'Geen Windows 11 op Apple Silicon' Er is slecht nieuws voor mensen die Windows op hun M1 Mac willen gebruiken. Microsoft heeft officieel bekendgemaakt dat er geen ondersteuning voor Apple Silicon komt voor de ARM-versie van Windows. Wat nu?

Juist daarom zou een eigen VR-headset van Apple erg welkom zijn. Het geeft ontwikkelaars een extra stimulans om games te ontwikkelen die ook voor Apple-gebruikers beschikbaar zijn.

VR-toepassingen op de Mac ontwikkelen

Het is mogelijk om VR-software op de Mac te ontwikkelen. Naast een headset waarop je je creatie kunt testen heb je het volgende nodig:

3D-software, bijvoorbeeld Blender, Houdini, Maya, Modo of Cinema 4D. Voorbeelden kun je vinden in de Unity Asset Store en bij Sketchfab.

Game engine, bijvoorbeeld Unity 3D en Unreal Engine. Beide zijn geschikt voor macOS. Unity werkt ook native op M1-chips.