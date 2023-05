Dit zijn de Android-apps van Apple

Wie zegt dat Apple alleen is bedoeld voor snobs met een iPhone? Apple maakt ook een reeks Android-apps, waarvan er maar eentje bedoeld is om je naar iOS te lokken. De rest is bedoeld om je digitale leven leuker en gemakkelijker te maken. En dat Apple serieus is met deze apps, blijkt wel dat ze allemaal nog recent een update hebben gehad. Deze 6 apps heeft Apple voor Android-gebruikers klaarstaan.

Apple TV voor Android

Diensten zijn een extra inkomstenbron voor Apple en het bedrijf zorgt er dan ook voor dat je op zoveel mogelijk apparaten kunt kijken. Van gameconsoles tot smart tv’s en natuurlijk ook Android-toestellen: Apple’s TV-app is bijna overal te vinden. Wie dolgraag de kwalitatief goede tv-series en documentaires van Apple TV+ wil zien, hoeft niet mis te grijpen.

Apple Music voor Android

Je zult maar een Apple Music-abonnement hebben en zijn overgestapt naar Android. Ook dan kun je de dienst gewoon blijven gebruiken. Apple heeft een speciale Apple Music-app die ook nog eens regelmatig wordt bijgewerkt. Er zitten zelfs unieke functies in, zoals de mogelijkheid om automatisch het ene nummer in het andere te laten overlopen. Meezingen kan ook, want de Sing karaoke-functie zit erin en natuurlijk kun je naar Apple’s eigen radiostation luisteren.

Apple Music Classical

De allernieuwste toevoeging aan het Android-assortiment van Apple is Apple Music Classical voor Android. Met deze app kun je klassieke muziek luisteren. Het is gratis voor mensen die al abonnee van Apple Music zijn. En het bijzondere is: deze app verschijnt nog vóórdat Apple Music Classical op iPad en Mac is verschenen. Wel zo netjes van Apple, want Android-gebruikers zaten sinds de overname van Primephonic (de dienst waarop Apple Music Classical gebaseerd is) zonder een geschikte app.

Beats voor Android

Terwijl de AirPods nadrukkelijk op Apple-gebruikers zijn gericht, kun je met de Beats-oortjes alle kanten op. Deze zijn ook geschikt voor Android-gebruikers. Je krijgt ermee toegang tot geavanceerde functies voor je Beats-producten, kunt gemakkelijk koppelen en ziet de batterijstatus en de instellingen. Ook kun je Android-widgets maken voor je Beats en de locatie opzoeken als je ze kwijt bent. En tot slot gebruik je deze app om de firmware bij te werken.

Tracker Detect voor Android

Opvallend is dat deze app geen ‘AirTag’ in de naam heeft, maar in het algemeen spreekt over een ’tracker’. Hiermee kun je als Android-gebruiker kijken of er trackers zijn die met je meereizen en die mogelijk iets te maken hebben met stalking. Het werkt overigens ook met andere accessoires die gebruik maken van het Zoek mijn-netwerk, zoals trackers van Chipolo en Eufy. Als je denkt dat iemand een tracker gebruikt om jou te volgen, dan kun je het met deze app opsporen.

Move to iOS (voor Android)

Met deze app heeft Apple maar een doel: zorgen dat zoveel mogelijk mensen de overstap naar de iPhone maken. Move to iOS maakt het je zo gemakkelijk mogelijk: in een paar stappen zet je je content automatisch over van je Android-toestel naar je nieuwe iPhone. Een tussenstap via Dropbox is niet nodig. Meer informatie lees je in onze tip over overstappen van Android naar iPhone.

Natuurlijk zijn er nog wel wat andere apps die we graag zouden willen zien. Zo zouden FaceTime en iMessage voor Android best welkom zijn. En functies zoals AirPlay en AirDrop mogen wat ons betreft ook wel crossplatform worden gemaakt.