Als je onze berichten over Apple’s kwartaalcijfers op de voet volgt, is de kans groot dat de naam Luca Maestri wel een belletje doet rinkelen. Maestri is al sinds 2014 Apple’s CFO, ook wel Senior Vice President and Chief Financial Officer genoemd. Hij overziet alles als het gaat om de financiën van Apple, waardoor hij tijdens de kwartaalcijfers altijd een belangrijk figuur is. In een persbericht laat Apple weten dat hij zijn functie vanaf 1 januari 2025 neerlegt. Het zou gaan om een geplande verschuiving binnen de top van Apple. Maestri blijft namelijk wel werkzaam bij Apple.

Apple CFO Luca Maestri gaat iets anders doen

Vanaf januari 2025 heeft Maestri de leiding over de Corporate Services teams, waaronder ook de informatiebeveiliging, onroerend goed en ontwikkeling vallen. Hij blijft ook in zijn nieuwe rol rapporteren aan Apple’c CEO Tim Cook. De rol van CFO wordt overgenomen door Kevan Parekh. Hij is nu Vice President of Financial Planning and Analysis. Hij was dus al onderdeel van Apple’s financiële team, maar gaat nu een leidende rol nemen als CFO. In het nieuwe jaar zullen we hem dus vaak zien bij het bespreken van de kwartaalcijfers.

In de tijd van Maestri als CFO heeft Apple zijn omzet weten te verdubbelen. Onder leiding van Tim Cook gaat het financieel gezien dan ook veel beter met Apple en daar heeft Maestri ook zeker een rol in gespeeld. Tim Cook wordt vaak gezien als een man van de cijfertjes, maar achter de schermen heeft ook Maestri daar een bijdrage aan geleverd. Maestri heeft niet gezegd waarom hij stopt als CFO, maar zegt wel dat het het “grootste privilege van zijn professionele leven is om ‘s werelds meest innovatieve en bewonderde bedrijf te dienen en samen te werken met een inspirerende leider als Tim Cook”. Louter positieve woorden dus, waarbij hij ook nog zegt vertrouwen te hebben in zijn opvolger.

Voor zijn tijd bij Apple, was Maestri CFO bij Xerox en Nokia Siemens Networks. Ook heeft hij gewerkt bij General Motors, waar hij ook CFO voor de Europese tak geweest is. Zijn CFO-opvolger bij Apple Parekh werkt al elf jaar bij Apple en heeft hiervoor ook al bij General Motors gewerkt.