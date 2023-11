Van de Apple-werknemers die toe zijn aan een nieuwe uitdaging in de techindustrie, stappen de meeste over naar concurrent Google. Dat blijkt uit een analyse van LinkedIn-profielen van voormalig Apple-werknemers. Ook Google-werknemers gaan soms bij Apple aan de slag, maar meestal zijn ze afkomstig van drie andere bedrijven.

Een platform dat ondersteuning biedt bij het opzetten van een eigen bedrijf, Switch on Business, onderzocht verschillende LinkedIn-profielen van medewerkers van technologiebedrijven om erachter te komen welke techgigant de meeste talenten van concurrenten aantrekt. Het is niet duidelijk of de LinkedIn-profielen van werknemers wereldwijd of enkel de Verenigde Staten zijn gebruikt in het onderzoek. Ook is niet bekend hoeveel LinkedIn-profielen er in totaal zijn onderzocht.

Switch on Business zocht uit hoeveel werknemers er momenteel bij grote techbedrijven werkzaam zijn, en hoeveel daarvan voorheen bij een andere techgigant werkten. Naast Apple en Google analyseerde Switch on Business ook de LinkedIn-profielen van werknemers van Amazon, Meta, IBM, Tesla, Oracle, Netflix, Nvidia, Salesforce, Adobe, Intel en Uber.

Ex-Apple-medewerkers komen vooral bij Google terecht Uit de analyse valt op te maken dat Apple het meeste nieuwe personeel aantrekt van Intel, terwijl Apple-medewerkers eerder overstappen naar andere techbedrijven dan Intel. Zie het overzicht hieronder. Vertrekkende Apple-medewerkers komen het vaakst terecht bij:

Google Amazon Meta Microsoft Tesla Nvidia Salesforce Adobe Intel Oracle

De meeste nieuwe talenten van Apple zijn afkomstig van deze bedrijven:

Intel Microsoft Amazon Google IBM Oracle Tesla Nvidia Adobe Meta

Meer details zijn te vinden in een blogposting. Zo weten we dat veel Amazon-medewerkers niet eerder bij een concurrent hebben gewerkt en dat Microsoft-medewerkers massaal overstappen naar Google. De nieuwe Apple-medewerkers kunnen in ieder geval uitkijken naar een mooi kantoor: ze komen vaak te werken in Apple Park, het huidige hoofdkantoor van Apple in Cupertino.