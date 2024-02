Als je een Apple TV hebt, wil je er vast ook op gamen. Met alle games in deze lijst kun je iemand anders naast je op de bank mee laten doen, want deze games ondersteunen stuk voor stuk lokale multiplayer. Sommige games zijn voor iedereen te downloaden, en andere vereisen een Apple Arcade-abonnement.

De Apple TV krijgt een steeds groter wordende collectie multiplayergames, die je kunt spelen met mensen in dezelfde kamer, of op afstand. Ideaal voor de feestdagen, de tijd van het jaar om met familieleden en vrienden een spelletje te doen. In dit artikel zetten we onze favoriete lokale multiplayergames voor de Apple TV op een rijtje. We maken daarbij het onderscheid tussen App Store-games en Apple Arcade-games. De eerste kun je gewoon downloaden, maar met een Apple Arcade-abonnement download je voor een vast bedrag per maand onbeperkt games.

Apple TV multiplayergames in de App Store

Games uit de onderstaande lijst kun je allemaal los te downloaden. Ze vereisen geen Apple Arcade.

Spaceteam

In Spaceteam draait het allemaal om samenwerken. Koppel een paar iPhones aan deze chaotische sciencefiction titel en je hebt gegarandeerd een leuke avond. In Spaceteam is het de bedoeling om een ruimteschip te laten vliegen, maar daar moeten alle spelers wel hun uiterste best voor doen. Iedere speler heeft zo zijn eigen rol, wat voor hilarische en hectische situaties kan zorgen.

Just Dance Now

Schud je heupen nog even los voordat je aan het kerstdiner begint met Just Dance Now. Deze Apple TV-game gebruikt de Siri Remote en gekoppelde iPhones als afstandsbedieningen, zodat je tijdens het dansen de game kunt blijven bedienen. Just DanceNow bevat 500 nummers en is met zoveel mensen te spelen als je wilt. Als je geen videoreclames voor ieder nummer wilt bekijken, kun je bijvoorbeeld een VIP-pas van een uur of 24 uur kopen zodat je een tijd lang reclamevrij kunt dansen.

BADLAND

De stijlvolle platformgame BADLAND heeft ook een lokale multiplayermodus. Met maximaal drie spelers ontdek je de schilderachtige wereld van deze game, waarbij een speler de Siri Remote gebruikt en de andere twee met een Bluetooth controller aan de slag gaan. Het gaat er hier om wie het langst overleeft, dus reken er maar op dat je elkaar in vallen en obstakels probeer te duwen.

Crossy Road

Crossy Road is een van de meest toegankelijke Apple TV multiplayergames om lokaal samen te spelen. Je hebt namelijk geen extra controllers nodig om Crossy Road te spelen, want met de Crossy Road iOS-app tover je een iPhone in een handomdraai om tot controller. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk vakjes vooruit te springen, maar pas op. Er rijden auto’s, treinen en je kunt ook in het water vallen. In het onderstaande artikel leggen we uit hoe je een iPhone aan Crossy Road op de Apple TV koppelt.

Riptide GP Renegade

In deze game voor de Apple TV cross je met je motor over het parcours. De motoren zijn hydrojets, en kunnen dus varen en vliegen. Haal de gekste trucs uit en kom zo snel mogelijk over de finish. Je kunt dit met de Siri Remote spelen, maar ook met een gamecontroller.

Smule Karaoke

Voor de popsterren in spé is Sing! een geweldige karaoke Apple TV-game om samen te spelen. Koppel simpelweg maximaal twee iPhones met de Sing!-app aan de Apple TV en je kunt met meerdere mensen tegelijk een karaoke party houden. Op tv zie je vervolgens de teksten en bijbehorende video’s voorbij komen. Je kunt het ook met anderen op de wereld spelen, voor als je eerst even wil oefenen op je zangskills. Maar wist je dat je helemaal geen aparte app nodig hebt? Met Apple Music heb je ook karaoke op de Apple TV.

Bouncy Smash

Deze game doet een beetje denken aan Super Smash Bros. Het is de bedoeling om de sterkste van je vrienden te worden door de beste aanvallen op het juiste moment te doen. Je kunt met een puntensysteem werken, maar er is ook een eindeloos-mode als je gewoon de tijd wil doden tot het eten op tafel staat.

imperson8

In deze hersenkrakende game speel je Wie ben ik? met minstens twee spelers. Op het scherm verschijnt de naam, en degene die aan de beurt is moet met de rug naar het scherm raden welke naam of object er staat. Daarvoor geven de anderen hints zonder het antwoord direct vrij te geven. Er zitten 9 categorieën personen of objecten in, van voedsel tot superhelden. Ook voor kinderen is er een speciale categorie, maar het is wel een Engelstalige game. Sommige bekende personen zouden dus alleen in het buitenland bekend kunnen zijn.

Tennis Champs TV

Zoals de naam al zegt staat deze game helemaal in het teken van tennis. Je kunt tot vier spelers toevoegen met de Siri Remote, maar ook met gamecontrollers. De game bevat verschillende game-modi, onder andere met mini games. Heel realistisch zijn de graphics niet, maar dat is juist de bedoeling. Het spel ziet er wat ouderwets uit. Wij vinden het wel wat hebben! Dit is wat ons betreft een van de betere sportgerelateerde multiplayergames op de Apple TV.

Apple TV multiplayergames op Apple Arcade

Onderstaande titels zijn te downloaden mits je een Apple Arcade-abonnement hebt. Deze games worden aanbevolen en gecontroleerd door Apple op kwaliteit.

PAC-MAN Party Royale

Veel woorden hoeven we niet vuil te maken aan PAC-MAN. Dit immer bekende spel is ook te spelen op de Apple TV. Je kunt met vier spelers proberen zo lang mogelijk in leven te blijven. Door pillen te eten ga je sneller, maar komen er ook meer spookjes bij die jou het leven zuur willen maken. Word je opgegeten, dan verander je in een spook. Eet een van de andere PAC-MANS op om zelf weer in het spel te komen.

Fredgling Heroes

In deze platformer speel je als papegaai en moet je zo snel mogelijk bij de finish komen. Het spel is 2D, net als het beroemde Super Mario Bros. Onderweg kom je vijanden tegen, zoals hagedissen die met kanonnen op je proberen te schieten. Je kunt ook je eigen levels maken, wat heel leuk is om aan je vrienden te laten zien. Speel je liever gewoon wat de game al aanbiedt, dan ben je ook wel even zoet met 90 levels. Er zijn ook oneindige levels waar je gewoon zo lang mogelijk in leven moet blijven.

Big Time Sports

Grote armen, grote benen, kleine hoofden. Dat vind je in Big Time Sports; een game waar alles om maffe sporten draait. Het is volgens de makers een eerbetoon aan de eenvoud van oude games, die toch competitief waren. De bedoeling is om zo snel mogelijk allerlei handelingen uit te voeren op je Siri Remote of controller. Het aantal sporten is vrij groot, van zwemmen tot skateboarden.

LEGO Brawls

Met een team is het de bedoeling om zo ver mogelijk te komen in verschillende levels, zoals een kasteel vol vijanden. Verzamel legostukjes en baan je een weg door allerlei grote levels. LEGO-games zitten altijd vol met subtiele grapjes, die de games ook leuker maken. Je kunt je eigen LEGO-poppetje ontwerpen om mee voor de dag te komen.

Hogwash

In deze 3-tegen-1-game speel je als varken of als boer. De varkens terroriseren de arme man door zijn land vies te maken met modder. Speel je als boer, dan is het je taak om het land zo snel mogelijk schoon te spuiten. Is de tijd om, maar het land nog vies? Dan zegevieren de varkens. Ben je als boer snel genoeg, dan win jij. Een zeer geschikte game voor het gezin!

Overland

Overland is een rondengebaseerd strategiespel, waarin je door post-apocalyptische landschappen navigeert. Je moet beperkte middelen beheren, moeilijke beslissingen nemen over leven en dood en tactische gevechten aangaan tegen verschillende wezens om te overleven. door samen te werken kunnen jij en je vrienden samen een strategie bedenken om uitdagingen te overwinnen.

Crossy Road Castle

Het leuke multiplayerspel Crossy Road is er ook in deze Castle-variant. Je speelt het met vier personen, namelijk P1, P2, P3 en P4. In Crossy Road Castle besturen jij en je metgezellen de personages, terwijl ze niveaus in een toren beklimmen en door platforms, vallen en vijanden navigeren. Vrienden kunnen samenwerken om moeilijke levels te overwinnen door sprongen, timing en teamwork te coördineren. Terwijl je springt, ontwijkt en samenwerkt naar de top, worden de levels steeds ingewikkelder. Staat garant voor urenlang plezier.

Meer Apple Arcade multiplayergames

Hot Lava (Gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 13.0+) – Je kent het wel: de vloer is van lava en jij moet samen met vrienden proberen om door de verschillende omgevingen te klimmen en te springen, zonder in de lava te vallen.

, iOS 13.0+) – Je kent het wel: de vloer is van lava en jij moet samen met vrienden proberen om door de verschillende omgevingen te klimmen en te springen, zonder in de lava te vallen. Spaceland (Gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 13.0+) – Ga op avontuur in Spaceland, een coöperatieve tactische RPG die strategisch denken en teamwerk vereist. Je bestuurt een team van space rangers, die beurtelings strijd voeren tegen buitenaardse wezens. Bedenk samen met vrienden een strategie om uitdagingen te overwinnen in de buitenaardse landschappen.

, iOS 13.0+) – Ga op avontuur in Spaceland, een coöperatieve tactische RPG die strategisch denken en teamwerk vereist. Je bestuurt een team van space rangers, die beurtelings strijd voeren tegen buitenaardse wezens. Bedenk samen met vrienden een strategie om uitdagingen te overwinnen in de buitenaardse landschappen. Sonic Racing (Gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 13.5+) – Bleef de spanning van snelheid en competitie in dit kartracespel voor meerdere spelers. Perfect om met vrienden te spelen! Je kunt iconische Sega-personages besturen en samenwerken met vrienden in teams om rivalen te verslaan, trucs uit te voeren en power-ups te gebruiken om als eerste over de finish te komen.

, iOS 13.5+) – Bleef de spanning van snelheid en competitie in dit kartracespel voor meerdere spelers. Perfect om met vrienden te spelen! Je kunt iconische Sega-personages besturen en samenwerken met vrienden in teams om rivalen te verslaan, trucs uit te voeren en power-ups te gebruiken om als eerste over de finish te komen. Outlanders (Gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 13.0+) – Bouw en beheer een bruisend middeleeuws stadje met je vrienden in Outlanders, een simulatiespel. Wijs middelen toe, voltooi missies en zorg voor groei en welvaart door strategische beslissingen te nemen.

, iOS 13.0+) – Bouw en beheer een bruisend middeleeuws stadje met je vrienden in Outlanders, een simulatiespel. Wijs middelen toe, voltooi missies en zorg voor groei en welvaart door strategische beslissingen te nemen. Marble It Up: Mayhem! (Gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 13.5+) – Stuur je glitterglobe door obstakels, terwijl je onderweg edelstenen meepakt. Er zitten power-ups in zoals een supersprong.

, iOS 13.5+) – Stuur je glitterglobe door obstakels, terwijl je onderweg edelstenen meepakt. Er zitten power-ups in zoals een supersprong. Cricket Through the Ages (Gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 13.0+) – Een ‘hack-&-smash’ game rondom cricket. Speel tegen de computer of maak je vrienden helemaal af met simpele bediening met één vinger.

, iOS 13.0+) – Een ‘hack-&-smash’ game rondom cricket. Speel tegen de computer of maak je vrienden helemaal af met simpele bediening met één vinger. Red Reign (Gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 13.0+) – Deze cartoon-achtige strategiegame is tevens een leuke RTS voor beginners. Je moet je kolonie bouwen en proberen om het kasteel van de anderen te vernietigen.

, iOS 13.0+) – Deze cartoon-achtige strategiegame is tevens een leuke RTS voor beginners. Je moet je kolonie bouwen en proberen om het kasteel van de anderen te vernietigen. Tetris® Beat (Gratis, iPhone/iPad/Mac/ TV , iOS 13.0+) – Een leuke variant van deze wereldberoemde game, nu als hypnotisch ritmespalletje. Zorg dat de blokken goed neerkomen en verdien combo’s. De Apple TV-versie biedt split-screen multiplayer.

Ben je na het lezen van dit artikel op zoek naar wat andere games op de Apple TV? Neem dan eens een kijkje in ons onderstaande artikel.

