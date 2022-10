Deze iPhone- en iPad-games zijn angstaanjagend. Van het fascinerend duistere Dark Echo en het onheilspellende van Year Walk tot het ontsnappen aan zombies in Into The Dead. Ook een enge AR-game zit erbij en natuurlijk de klassiekers zoals Five Nights at Freddy's en The Room.

Griezelen met Halloween: horrorgames voor iPhone

Het is weer Halloween en dat is een mooi moment om enge horrorgames voor iPhone weer eens onder de aandacht te brengen. Mag je game-ervaring wel wat pittiger en beklemmender dan een highscorepoging in Candy Crush Saga? Dan kun je op de iPhone en iPad niet om horrorgames heen. Wij zetten de beste, engste maar ook meest mysterieuze games voor iPhone en iPad op rij. Van het duistere Year Walk tot de hartslagverhogende Five Nights at Freddy’s-serie. Vooral spelen in het donker…

Eyes

Als kleine inbreker betreed je een huis, waarvan je verwacht dat er niemand is. Er zijn ogen op de muur geschilderd. Waarom zijn ze daar, en wat zien ze? Ontdek het huis, verzamel de waardevolle spullen en los het mysterie op. Het wordt spannend, totdat je bang wordt om het hoekje te kijken. Ook fijn: deze game is helemaal gratis.

Into The Dead 2

Zombies verslaan, altijd leuk. Reis door de zombie-apocalyps in een race om je gezin te redden. Bewapen jezelf met een arsenaal aan wapens en doe alles wat nodig is om te overleven. Zorg dat je de doden verminkt, neermaait en afslacht – alles om in beweging te blijven! Hoe ver ga jij om te overleven in een wereld waarin niemand veilig is? Vervolg de nachtmerrie met extra verhaalevents, waaronder een angstaanjagende proloog op Night of the Living Dead en een uitbreiding van het Ghostbusters-universum. Z’n voorganger Into the Dead is ook spannend.

Five Nights at Freddy’s

De Five Nights at Freddy’s gameserie is razendsnel uitgegroeid tot een grote hit en dat is niet voor niks. Miljoenen mensen kijken dolgraag filmpjes van gamers die zich rotschrikken tijdens het spelen van deze games. Het doel van Five Nights at Freddy’s is simpel: houd het een aantal nachtdiensten in een Amerikaans wegrestaurant vol. Een saai klusje op het eerste gehoor, maar de verschillende animatronics van pluizige diertjes zorgen ervoor dat je je niet verveelt. Terwijl jij in een donker kantoortje tussen de beveiligingscamera’s schakelt, komt deze robotica steeds dichterbij. Five Nights at Freddy’s is een opeenstapeling van jump scares en daarom bij uitstek geschikt om op een griezelavondje te spelen. In de verschillende delen van de serie kom je steeds meer te weten over de oorsprong van het wegrestaurant en diens moordlustige dierenrobots.

The Room Old Sins

Hoewel dit niet meteen een horrorgame is, kan de sfeer in het spel wel beangstigend zijn. The Room Old Sins is onderdeel van een serie puzzelgames. Je bent wel een tijdje bezig om alle raadsels op te lossen. Een spannend verhaal sleurt je de game in. In deze aflevering verdwijnt een ingenieur plotseling, samen met zijn naar aandacht hongerende echtgenote. Het spoor leidt naar het dak van het huis. Volg de obscure aanwijzingen, probeer de puzzels op te lossen en waan je in griezelige omgevingen.

Eerdere games in deze serie:

The Room (€1,19, iPad, iOS 9.0+) - De originele game, een van de beste games van 2012.

The Room Two (€2,49, iPhone/iPad, iOS 7.0+) - Volg het spoor van raadselachtige brieven die door een wetenschapper zijn achtergelaten.

The Room Three (€4,99, iPhone/iPad, iOS 7.0+) - Op een afgelegen eiland moet je puzzels oplossen, die zijn bedacht door een mysterieuze figuur met de naam ‘The Craftsman’.

Forgotten Memories

In deze game ga je ontdekken, puzzels oplossen en er zit ook nog wat actie in. Je wordt wakker op een onbekende locatie en moet op zoek naar het vermiste meisje Eden. Onderweg met je je meest duistere angsten zien te overwinnen. Hou je van geesten en enge poppen, dan zal deze game je aanspreken. Je moet verschillende taken uitvoeren om in leven te blijven.

Distraint

Niet zo heel realistisch qua graphics, maar toch best wel griezelig. Het gaat vooral om de psychologische stress die zich ontwikkeld als het horrorverhaal zich ontrold. Het gaat vooral om de beslissingen die de hoofdpersoon moet nemen. In pixelstijl, dus je kunt na afloop nog rustig slapen.

Device 6

Kan je gevangen zitten in een boek? Ja, dat kan. Device 6 is een tekstavontuur waarin je via regels tekst navigeert. Je kantelt de iPhone of iPad alle kanten op om verder te kunnen lezen en stuit ondertussen op de raarste gebeurtenissen die staan beschreven. Ze worden begeleid door vreemde beelden die van doen hebben met puzzels die je via de tekst oplost. De geluiden in het bijzonder werken op de onderbuik. Device 6 houdt zich ver van stereotype horror vol van zombies of geesten, maar heeft een nare ondertoon die je bij de strot grijpt.

Home: A Unique Horror Adventure

De titel van Home zegt niks teveel. Home is een horroravontuur als geen ander. Deze pixelachtige stijl van de game bekijk je vanaf de zijkant. In donkere omgevingen vol innemende geluidseffecten, ga je op pad naar een uitweg om te overleven. Onderweg krijg je keuzes voorgeschoteld in tekstmenu’s, waarbij elke keuze verregaande gevolgen kan hebben. Je zal het vaker niet dan wel overleven, maar zet toch maar door: er zijn verschillende eindes.

Vanished

Een andere gratis horrorgame die je positief zal verrassen. Dit is een audio-avontuur waarbij het neerkomt op goed luisteren en jezelf iets inbeelden over de wereld om je heen. De controls zijn erg eenvoudig: wijs in de richting die je wilt lopen en tap om vooruit te gaan. Je kunt aanvallen door te schudden. Omdat je weinig ziet is het aan te raden om een setje oordopjes in te doen. Speel je het ook nog in het pikkedonker, dan wordt het helmaal spannend. Het einde is verrassend.

Dark Echo

Games kunnen er niet alleen doodeng uitzien, maar kunnen ook beangstigend klinken. Een eng geluid, zonder dat je weet wat het is, is misschien nog wel enger dan de bloederigste beelden. Dark Echo speelt daarop in, want in de game draait het helemaal om geluid. Je bevindt je in de game in een donkere kamer en alleen de geluiden kunnen je op weg helpen. Kun jij veilig ontsnappen van het kwaad? Wij raden aan om de game te spelen met een goede koptelefoon op en het licht uit te doen, voor de meest schrikbarende ervaring. Je kunt de game ook spelen op de Apple TV en dat is zeker met een goede geluidsinstallatie een echte meerwaarde.

Year Walk



Games hoeven niet direct doodeng te zijn om toch een onheilspellend gevoel bij je op te roepen. Year Walk zal je misschien niet laten schrikken, maar het gekke verhaal dat deze prachtig vormgegeven game je vertelt is continu spannend. Year Walk speelt zich af in een Zweeds bos, waar de gekste dingen gebeuren die gebaseerd zijn op echte mythes. Year Walk wordt pas echt interessant als je zowel een iPhone als een iPad hebt, omdat je dan tegelijk de game en de Year Walk Companion kunt raadplegen: een naslagwerk met extra info en geheime codes. Omdat Year Walk zoals gezegd minder focust op de echte horror, is dit een goede kandidaat voor spelers die een hekel hebben aan schrikmomenten maar toch een avondje willen griezelen.

Meer horrorgames

Deze zijn ook spannend! En vergeet ook niet Apple Arcade te checken als je daar een abonnement hebt, want

Stela (pre-order, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Een mooie game, die wat minder onheilspellend is. Voor mensen die geen stalen zenuwen hebben (trailer).

Neversong (pre-order, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Een jongen wordt wakker uit een vreselijke coma (trailer).

Lost Within (€4,99, iPhone/iPad, iOS 8.1+) - Je komt terecht in een verlaten psychiatrische kliniek en moet zien te ontsnappen (trailer).

White Night (€5,99, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Een zwart-wit-avontuur met een onheilspellende soundtrack (trailer).

The School : White Day (€7,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Een legendarische klassieke horrorgame keert terug, nu in 3D-graphics (trailer).

, iOS 11.0+) - Een legendarische klassieke horrorgame keert terug, nu in 3D-graphics (trailer). SIMULACRA (€5,99, iPhone/iPad, iOS 9.3+) - Een opvolger van Sara is Missing. In Simulacra vind je de telefoon van iemand. Je weet niet van wie het is en hoe je het toestel kunt teruggeven, maar je weet wel dat er iets mis is. Hoe meer geheimen je ontdekt, hoe beter je een beeld krijgt van Anne, de eigenaresse van de telefoon (trailer).

Bonus: Horrorfilms kijken op Netflix

Wil je niet zelf spelen maar kijk je liever een horrorfilm, dan kan dat natuurlijk ook. Met Netflix op je iPhone heb je een schat aan horrorfilms tot je beschikking. Klassiekers als Friday the 13th en wat nieuwere films als 10 Cloverfield Lane kunnen je de stuipen op het lijf jagen. Je horrorfilm wordt nog intensiever als je hem in bed op je iPhone kijkt, het liefst met het licht uit. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om te Netflixen via je Apple TV en dat maakt het niet per se minder eng.

Een paar voorbeelden:

Scary Movie : Een groepje onhandige tieners met een schuldgevoel wordt gestalkt door een al even onhandige seriemoordenaar in deze parodie op horrorfilms uit de jaren 90.

: Een groepje onhandige tieners met een schuldgevoel wordt gestalkt door een al even onhandige seriemoordenaar in deze parodie op horrorfilms uit de jaren 90. Us : Een gezellige familievakantie verandert in een nachtmerrie wanneer griezelige dubbelgangers van een gezin verschijnen bij hun strandhuis.

: Een gezellige familievakantie verandert in een nachtmerrie wanneer griezelige dubbelgangers van een gezin verschijnen bij hun strandhuis. Insidious : een horrorfilm met klassieke elementen, ideaal voor een avondje griezelen. Stille wateren blijken diepe gronden te hebben.

: een horrorfilm met klassieke elementen, ideaal voor een avondje griezelen. Stille wateren blijken diepe gronden te hebben. No One Gets Out Alive Wanhopig en zonder papieren neemt een vrouw uit Mexico haar intrek in een vervallen pension in Cleveland. Dan beginnen de angstaanjagende kregen en griezelige visioenen.

Wanhopig en zonder papieren neemt een vrouw uit Mexico haar intrek in een vervallen pension in Cleveland. Dan beginnen de angstaanjagende kregen en griezelige visioenen. Army of the Dead Een groep huurlingen neemt de ultieme gok en waagt zich in het quarantainekamp van een door zombies geteisterd Las Vegas om de ultieme overval te plegen.

Een groep huurlingen neemt de ultieme gok en waagt zich in het quarantainekamp van een door zombies geteisterd Las Vegas om de ultieme overval te plegen. Annihilation: Als haar man verdwijnt tijdens een geheime missie, gaat biologe Lena mee op expeditie naar een mysterieuze regio die is afgegrendeld door de Amerikaanse regering.

Of kijk eens naar huurfilms zoals Hereditary, Pyewacket, Tragedy Girls, Summer of 84, A Quiet Place en Annihilation.