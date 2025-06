Nintendo Switch 2 niet aan te slepen: hier is hij nog wél op voorraad (en hoe je er alles uit haalt met je iPhone)

De gloednieuwe Nintendo Switch 2 gaat als zoete broodjes over de toonbank. Het kan daarom lastig zijn om een webwinkel te vinden die hem nog op voorraad heeft. Dit is hoe het gesteld is met de Nintendo Switch 2 levertijden.

Een nieuwe generatie van gamen is hier. De Nintendo Switch 2 werd halverwege april aangekondigd en kon direct per pre-order besteld worden. Vanaf 5 juni is-ie eindelijk écht gereleaset en wordt hij geleverd voor de mensen die hem al hebben weten te bestellen. De spelcomputer is namelijk niet aan te slepen en is op veel plekken al uitverkocht. Dit is hoe het is gesteld met de Nintendo Switch 2 levertijden en voorraden bij verschillende webwinkels. Zo hoef jij niet lang te zoeken en kan je zo snel mogelijk gamen.

Dit zijn de huidige levertijden van de Nintendo Switch 2

De Nintendo Switch 2 is te verkrijgen voor €469,-. Voor €509,- heb je de spelconsole met Mario Kart World in een bundel. Beide zijn op verschillende plekken te bestellen. De volgende winkels hebben hem normaal gezien in het assortiment:

We zien echter dat de spelcomputer enorm populair is en al voor de releasedatum was het niet meer mogelijk om te bestellen. In de tabel hieronder houden we voor je bij waar hij nog op voorraad is en zo niet; hoe lang de levertijd precies is. Zo kan je een zoektocht vermijden Dit zijn de actuele voorraden bij de webwinkels:

Tips om de Nintendo Switch 2 te bemachtigen

Controleer regelmatig of er weer voorraad is : de voorraad bij webwinkels wordt regelmatig aangevuld. Check daarom regelmatig of er veranderingen zijn.

: de voorraad bij webwinkels wordt regelmatig aangevuld. Check daarom regelmatig of er veranderingen zijn. Wees snel : de Nintendo Switch 2 is enorm populair en snel uitverkocht. Is er toch voorraad bij één van de webwinkels, dan is het dus slim om zo snel mogelijk je bestelling te plaatsen. Zo weet je zeker dat je hem niet misloopt en zo snel mogelijk kan gaan gamen.

: de Nintendo Switch 2 is enorm populair en snel uitverkocht. Is er toch voorraad bij één van de webwinkels, dan is het dus slim om zo snel mogelijk je bestelling te plaatsen. Zo weet je zeker dat je hem niet misloopt en zo snel mogelijk kan gaan gamen. Overweeg een bundel te kopen: de Nintendo Switch 2 is los te kopen, maar ook in verschillende bundels. Soms is een bundel wat minder gewild en dus sneller beschikbaar.

Nintendo Switch 2 vs de eerste Switch

Maar is de Nintendo Switch 2 het upgraden waard? Of misschien heb je nog geen Switch en twijfel je of je voor de nieuwe moet gaan of dat de (goedkopere) oude versie ook een goede keuze is. Het grootste verschil zit hem in de kracht en beeldkwaliteit van de Nintendo Switch 2. Het scherm is groter, heeft een hogere resolutie (1080p vs 720p) en biedt HDR-ondersteuning. In de tv-modus kun je tot 4K spelen. Ook kun je de nieuw ontworpen Joy-Cons 2 gebruiken als muis, wat weer voor nieuwe gameplay zorgt in ondersteunende games.

Bovendien is de manier veranderd waarop de Joy-Cons aan het systeem is bevestigd. Bij de oude Nintendo Switch werkte dat met een kliksysteem, terwijl de Switch 2 met magneten werkt. De belangrijkste reden om voor de Switch 2 te kiezen is echter voor spellen die uitgebracht worden. Spellen die je op de eerste Switch speelt zijn ook op de opvolger te spelen (en soms krijg je een gratis upgrade met Switch 2-verbeteringen), maar andersom is dat niet het geval. Kijk jij dus uit naar de release van bijvoorbeeld Mario Kart World of Donkey Kong Bonanza, dan zul je moeten overstappen naar de Switch 2.

Ben je echter tevreden met het huidige aanbod games? Dan kan de prijs een belangrijke motivator zijn om toch voor de Switch 1 te kiezen. Deze is namelijk flink goedkoper. Voor de OLED-variant betaal je momenteel €324,- bij Bol. Vind je wat minder beeldkwaliteit ook prima, dan leg je voor het reguliere model €278,- neer. Dat is dus ongeveer €150,- minder. Een ander voordeel is het feit dat de Switch 1 gewoon te verkrijgen is en je geen levertijden in de gaten hoeft te houden.

De beste Switch 2 games en accessoires

Goed om te weten is dus dat de meeste Nintendo Switch spellen gewoon speelbaar zijn op de Switch 2. Er zijn al veel nieuwe spellen aangekondigd, zoals Mario Kart World en Donkey Kong Bonanza. Natuurlijk speel je ook gewoon spellen als het populaire The Legend of Zelda: Breath of the Wild, die momenteel bij Amazon flink goedkoper is. In plaats van €69,99 wat je in de Nintendo eShop betaalt, ben je via Amazon €55,- kwijt. Of kies voor Hogwarts Legacy, die via Bol slechts €29,99,- kost in plaats van €59,99.

Zo haal je alles uit je Nintendo Switch 2 met je iPhone

Hoewel alleen het gamen op de Switch 2 natuurlijk al hartstikke leuk is, haal je nog meer uit je nieuwe console door de vernieuwde Nintendo Switch-app op je iPhone te downloaden. Hier zie je wie van je vrienden online is en deel je screenshots van je games eenvoudig op social media. Nieuw en exclusief voor de Switch 2 is Zelda Notes. In de Switch 2-versies van verschillende Zelda-games krijg je op je iPhone handige hulpmiddelen, zoals een kaart voor het navigeren. Let op: om deze functies te gebruiken, heb je wel een Nintendo Switch Online-abonnement nodig.

Ook is er een bijgewerkte iPhone-app voor ouderlijk toezicht op de Nintendo Switch 2. Daarmee kun je ook het gebruik van de GameChat-functie beperken voor een kind. Met GameChat kun je direct via de Nintendo Switch 2 chatten (ook met beeld via een optionele usb-c-camera), maar als je als ouder liever niet wil dat je kind zomaar met andere spelers chat, kun je dat met de iPhone-app regelen.

Wil jij op de hoogte zijn van alle nieuwtjes rondom Nintendo? Dan is er ook nog de Nintendo Today-app. Elke dag ontvang je nieuwe informatie over spellen, maar het is ook te gebruiken als persoonlijke agenda. Zo weet je precies welke afspraken je hebt én wanneer Nintendo met nieuwe games komt. Dit pas je geheel aan naar je eigen interesses.