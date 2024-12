Zakelijke iPhone? Hierop moet je letten

iPhone als zakelijk toestel

De iPhone is erg geschikt voor zakelijk gebruik. Via de App Store download je de bekende apps van Microsoft Office en Google, maar je vindt er nog veel meer apps die op de zakelijke markt zijn gericht. Bij een werktelefoon zijn nog meer punten van belang:

Hij moet gemakkelijk in gebruik zijn

De batterij moet lang meegaan

De internetverbinding moet snel zijn

Kortom: een zakelijke iPhone moet van goede kwaliteit zijn, want je moet erop kunnen vertrouwen als die ene belangrijke e-mail binnenkomt of als je een presentatie moet houden. Dit zit bij de meeste modellen wel goed, maar omdat je je zakelijke iPhone meestal in 5 jaar zult afschrijven is het verstandig om een toestel te kiezen dat nog ongeveer 5 jaar updates krijgt. Wat de beste zakelijke smartphone voor jou is, hangt ook af van persoonlijke verdere wensen. Heb je een beroep waarbij je veel moet fotograferen (makelaar, inspecteur) dan is een goede camera belangrijk. Maar ook als je de iPhone in je vrije tijd graag gebruikt voor fotograferen, is een betere camera mooi meegenomen.

Pluspunten van een zakelijke iPhone

Heb je de mogelijkheid om de iPhone zakelijk aan te schaffen, dan zijn dit de pluspunten:

Je kunt de BTW aftrekken, waardoor de prijs een stuk lager ligt.

Je kunt de aanschafprijs over een periode van 5 jaar afschrijven, waardoor je de kosten kunt spreiden.

Je betaalt minder voor je mobiele abonnement omdat je ook daar de BTW kunt aftrekken.

Bij sommige providers kun je ook kiezen voor een looptijd van 3 jaar (Odido) of 1 maand (KPN). Daardoor ben je flexibeler als je ondernemingsplannen wijzigen.

Nadelen van een zakelijke iPhone

Er zitten ook nadelen aan het zakelijk betalen van een iPhone:

Je krijgt niet dezelfde (EU-)consumentenbescherming als een particuliere koper en krijgt maar 1 jaar garantie bij Apple.

Gebruik je de iPhone intensief, dan is het vanwege de kortere garantie aan te raden om AppleCare+ af te sluiten (maar dat brengt wel extra kosten met zich mee).

Over 4 jaar ben je nog steeds bezig met het afschrijven van je iPhone, terwijl je misschien alweer een nieuwe hebt.

Je kunt een zakelijke aankoop combineren met een zakelijk abonnement bij de verschillende providers en ook bij die uitgave kun je de BTW aftrekken. Om een zakelijk abonnement te kunnen afsluiten zul je moeten beschikken over een KvK- en BTW-nummer. Een andere mogelijkheid is om een abonnement voor consumenten af te sluiten met vermelding van BTW op de factuur. Je kunt het dan later in je administratie verwerken.