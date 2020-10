Concurrerende audioproducten uit de Apple Store gehaald

Het zou iets te maken kunnen hebben met de verwachte introductie van de AirPods Studio, de eigen hoofdtelefoon van Apple. Ook zou er volgens geruchten een nieuwe HomePod op komst zijn. Bose is marktleider op het gebied van ruisonderdrukkende hoofdtelefoons. Zoek je nu online of in de winkel naar een geschikte hoofdtelefoon zoals de Bose 700, dan krijg je een lijst van eigen producten te zien. In september waren alle producten nog gewoon verkrijgbaar. Het gaat daarbij niet alleen om hoofdtelefoons, maar ook om speakers van de genoemde bedrijven. Een zoektocht naar Bose levert in Nederland niets op, terwijl een klant die een speaker nodig heeft bij de ietwat gedateerde Beats Pill+ uitkomt. Soms kun je nog sporen aantreffen van producten die voorheen nog gewoon te krijgen waren. Zo verkoopt de Nederlandse Apple Store nog een oplaaddock voor de Ultimate Ears-speakers, maar de speakers zelf zijn niet meer te vinden.



Bezoek je het onderdeel ‘Koptelefoons en speakers’ in de online Apple Store, dan vind je alleen nog eigen producten, van de AirPods en Powerbeats Pro tot de BeatsX en de urBeats. Apple-medewerkers in de winkels kregen de opdracht om de hoofdtelefoons en speakers uit de schappen en van de displays te halen. Gelukkig heeft Apple met het eigen merk Beats nog genoeg om uit te stallen, maar de keuze is wel een stuk minder geworden.

Bose al eerder weggehaald

Bose en Logitech hebben bevestigd dat ze inderdaad niet langer via de Apple Store te koop zijn. De Bose-producten verdwenen overigens al eerder uit de winkel, namelijk in oktober 2014. Toen leek er een verband met de overname van Beats te zijn. Bose en Beats waren destijds verwikkeld in een rechtszaak, waarin Beats werd beschuldigd meerdere patenten op het gebied van ruisonderdrukking te hebben gestolen van Bose. In dezelfde periode mochten sporters in de Amerikaanse NFL (American Football) geen Beats-koptelefoons meer dragen, omdat Bose hoofdsponsor was. In december 2014 keerden de Bose-producten terug.

Het is de vraag hoe groot de klap voor Bose is. Vaak kun je dezelfde producten goedkoper vinden bij diverse winkelketens. Sonos heeft inmiddels een flink dealernetwerk opgebouwd en is te vinden in de meeste elektronicazaken. Ook bij Sonos ben je vaak beter af als je de koopjes in de gaten houdt en niet de adviesprijs via Apple betaalt. Logitech is een ander verhaal: in de Apple Store vind je nog steeds de toetsenborden, webcams en beveiligingscamera’s van het merk. Maar de audioproducten zijn ook bij Logitech verdwenen.

Volgens geruchten gaat Apple op 13 oktober een hardware-event organiseren. Daar worden niet alleen de nieuwe iPhone 12-modellen verwacht, maar ook de AirPods Studio. Mogelijk betekent de introductie van de eigen hoofdtelefoon dat Apple definitief stopt met de verkoop van andere merken audioproducten.