Gerucht: ‘AirPods Studio komt op 16 maart 2021’

Prosser beweert ook dat Apple eerst nog een november-event voor de Mac gaat organiseren, waar de eerste modellen met Apple Silicon worden aangekondigd. Mogelijk krijgen we daar ook de AirTags officieel te zien. Maar op Apple’s geruchtmakende hoofdtelefoon met ruisonderdrukking zullen we nog een paar maanden moeten wachten.



Prosser weet zelfs al een concrete datum te noemen: op 16 maart 2020 zou Apple een nieuw event willen organiseren. Dat is over bijna een halfjaar, maar toch zou Apple al een datum geprikt hebben. Het event draait daarbij vooral om de AirPods Studio, naast andere producten. Op basis van de huidige omstandigheden zal het weer een virtueel event zijn, dat vooraf is opgenomen. Volgens een interne bron bij Apple neemt Apple dergelijke filmpjes al een maand van tevoren op. Ruim een week voor het event wordt op topniveau goedkeuring gegeven voor de event-video. Er kan dus niets misgaan en versprekingen of per ongeluk gelekte details hoeven we ook niet te verwachten.

Eigenlijk zou de AirPods Studio al dit najaar worden aangekondigd, samen met de iPhone 12. Maar dat ging niet door. Er zijn meerdere aanwijzingen dat de introductie eigenlijk al eerder gepland was, bijvoorbeeld het feit dat Apple alle concurrerende producten van Bose, Sonos en andere merken uit de eigen winkels heeft gehaald. Meestal gebeurt dit om alle aandacht te kunnen richten op het nieuwe, eigen product. Hetzelfde gebeurde bij de Apple Watch, toen alle concurrerende fitnesstrackers en sporthorloges uit de Apple Store werden gehaald.

Het is Apple’s eerste eigen over-the-ear hoofdtelefoon en het is gericht op het hogere segment. Er zit ruisonderdrukking in en allerlei sensoren die bijvoorbeeld automatische oordetectie bieden. De U1-chip moet het mogelijk maken om locatie en richting te meten, zodat je bijvoorbeeld niet hoeft na te denken wat links en rechts is.

Qua uiterlijk moet je rekenen op een duur design met leer en metaal. Er komt ook een betaalbaarder sportmodel, van goedkopere materialen. Apple zou tegen productieproblemen met de AirPods Studio zijn aangelopen met enkele belangrijke functies, waardoor nu voor uitstel is gekozen. De HomePod mini werd wel aangekondigd: dit is een kleinere en meer betaalbare versie van de slimme speaker. Hij gaat vanaf 6 november in pre-order in verschillende landen, waaronder Duitsland en de VS, maar niet in Nederland en België. Plannen voor een introductie in de Benelux zijn er nog niet.