T-Mobile wil Simpel overnemen

In Nederland hebben we drie grote providers (T-Mobile, KPN en Vodafone) en daarnaast nog diverse kleinere (en vaak goedkopere) aanbieders. Simpel is zo’n budgetprovider, die vaak voor voordelige prijzen kleinere mobiele bundels aanbiedt. Simpel biedt dan ook alleen sim-only aanbiedingen en geen combinatie met toestellen. Met de overname van Simpel wil T-Mobile het verder opnemen tegen KPN en Vodafone.



Simpel is in 2007 opgericht en maakte destijds gebruik van het netwerk van KPN. In 2010 nam T-Mobile Simpel al eerder over, waarna het netwerk over ging naar dat van T-Mobile. In 2014 maakte Simpel zich weer los van T-Mobile, maar maakte daarna nog steeds van hetzelfde netwerk gebruik als zogenaamde Mobile Virtual Network Operator. Nu behoort de budgetprovider weer opnieuw tot T-Mobile Nederland, mits de deal goedgekeurd wordt.

Hoewel de handtekeningen al gezet zijn, moet de voorgenomen overname nog door de ACM worden goedgekeurd. In het persbericht laat Simpel CEO Jasper de Rooij weten blij te zijn met de voorgenomen overname. “Wij maken al jaren gebruik van het netwerk van T-Mobile. We kennen elkaar vanuit deze samenwerking goed. Wij hebben een sterke groei in aantal klanten gerealiseerd en vonden dit een goed moment om te verkopen.” Het is niet duidelijk hoeveel T-Mobile betaalt voor de overname.

Dit betekent het voor jou

Voorlopig blijft Simpel als zelfstandige aanbieder sim-only bundels aanbieden. Het merk Simpel blijft bestaan en ook je abonnement blijft gewoon doorlopen zoals in je contract staat. Voor vragen over je Simpel-abonnement moet je dus nog gewoon bij de provider zijn. Zodra de overname rond is, verandert dus alleen de aandeelhouder van Simpel. Of er in de toekomst dingen gaan veranderen, is nu nog niet duidelijk.

Het nieuws komt op de dag dat de iPhone 12 pre-orders van start gaan. Bij Simpel kun je geen iPhone 12 bestellen, maar je vindt er wellicht wel een voordelig sim-only aanbod. Hou er wel rekening mee dat Simpel momenteel nog geen 5G-bundels aanbiedt.