Op de iPhone kun je met batterijgrafieken behoorlijk goed inzicht krijgen in het batterijverloop. Je ziet precies hoeveel energie je iPhone gedurende de dag verbruikt heeft. Op de Apple Watch ontbreekt een dergelijk overzicht. De nieuwe app Battery Grapher stapt in dit gat. Behalve inzage in het batterijverloop van je horloge, geeft hij ook een voorspelling wanneer je de Apple Watch weer op moet laden. Ook kun je meldingen ontvangen als het batterijpercentage onder een bepaald niveau ligt. Wij hebben de app getest en in deze review van Battery Grapher lees je onze ervaringen.



Battery Grapher review: meer inzicht in batterijverbruik op je Apple Watch

Apple belooft voor de Apple Watch een accuduur van zo’n 18 uur. In de praktijk komt dit vaak een stuk hoger uit, waardoor je soms wel twee dagen met de Apple Watch kan doen. Maar hoe lang je accu mee gaat is erg afhankelijk van hoe je de Apple Watch gebruikt en of je bijvoorbeeld een workout start. Battery Grapher probeert meer inzicht te geven en kijkt ook naar de statistieken van de afgelopen dagen.

Hoewel er wel een iPhone-app aan gekoppeld is, draait Battery Grapher volledig zelfstandig op de Apple Watch. De app checkt één keer per uur het batterijniveau en geeft dit in een grafiek weer. De app doet dit op de achtergrond, maar daarvoor is wel een bepaalde instelling nodig. Battery Grapher moet in de Apple Watch Dock staan óf je moet een complicatie voor de app ingesteld hebben. Alleen in die gevallen kan de app in de achtergrond informatie ophalen en verwerken. Dit is een beperking van watchOS en is niet aan te ontkomen. Een groot nadeel vinden we het overigens niet.

Battery Grapher verwerkt dus één keer per uur het batterijniveau en leert daar ook van om een goede voorspelling te geven. Als je de app net ingesteld hebt, merk je dat de voorspelling nog niet helemaal accuraat is. De app is daar ook eerlijk over. Na verloop van de tijd past hij zichzelf en de voorspellingen aan, waardoor je pas over een langere tijd de meest accurate weergave krijgt. De app houdt met van alles rekening, zoals hoe je de Apple Watch gebruikt. Start je elke dag rond het middaguur een workout en gaat je accu daardoor dus sneller leeg, dan houdt de voorspelling daar rekening mee.



Gedurende de dag wordt de voorspelling steeds beter.

In de app zie je met groene balkjes per uur het batterijniveau van dat moment. De grijze balkjes geven de voorspelling weer. Door aan de Digital Crown te draaien, scroll je verder in de grafiek. Je ziet dan dus ook meteen wanneer de Apple Watch volgens de voorspelling leeg is. Dit is vooral handig als je een weekendje weg gaat en geen zin hebt om je Apple Watch-lader mee te nemen. Met een blik op de grafiek zie je of je het einde van het weekendje nog haalt, mits je natuurlijk geen spontane workouts gaat doen.

Meldingen van batterijniveau

Behalve inzicht in je verbruik, waarschuwt de app je ook met meldingen. In de instellingen kan je twee soorten meldingen instellen: een waarschuwing bij een bepaald percentage en een notificatie voordat de batterij helemaal leeg is. Voor elk type kun je zelf kiezen wanneer de melding verstuurd moet worden en je kan er zoveel toevoegen als je wil. Wil je een melding bij 50%, 40% en twee en één uur voordat de Apple Watch helemaal leeg is? Geen probleem. Het instellen gaat eenvoudig en de opties zijn uitgebreid. Om energie te besparen wordt de melding maar één keer per uur verstuurd.

Voor elke wijzerplaat heeft Battery Grapher een complicatie. De complicatie geeft precies weer hoeveel uur stroom er nog in de Apple Watch zit. Je kan dus in één ogenblik zien hoe lang het volgens de app nog duurt voordat de Apple Watch helemaal leeg is. We vinden het fijn dat elke wijzerplaat met complicaties ondersteund wordt, helemaal omdat het verplicht is om een complicatie voor de app in te stellen (of door hem toe te voegen aan de Apple Watch Dock).

Omdat de app in de achtergrond één keer per uur je batterijgegevens checkt, kan dit wel een klein beetje van invloed zijn op de accuduur van je Apple Watch. Hoewel de ontwikkelaar er alles aan gedaan heeft om de invloed op je batterijduur zoveel mogelijk te beperken, kan het bij een wat oudere Apple Watch anders zijn. In onze test met een Apple Watch Series 4 was de invloed minimaal.

We vinden het wel jammer dat er geen extra functies in zitten die informatie geven over de accuduur van je iPhone. Er zijn de afgelopen jaren wel apps verschenen die dit doen, waaronder de Power 2-app, maar die zijn vaak slecht onderhouden of slurpen batterij. De ontwikkelaar geeft op Reddit aan deze functie wel te overwegen als extra optie, omdat dit wel flink wat meer stroom verbruikt door de constante verbinding met de iPhone.

Battery Grapher is voor een éénmalige aankoop volledig te gebruiken. We vinden het fijn dat de ontwikkelaar niet gekozen heeft voor een betaald lidmaatschap of andere in-app aankopen, wat je tegenwoordig bij veel apps ziet. Bij Battery Grapher hoef je maar één keer iets te betalen, waarna je alle functies kan gebruiken.

Score 8 Battery Grapher €2,29 Voordelen + Voorspelt wanneer je je Apple Watch moet opladen

Leert van je gebruik

Handige meldingen met batterijwaarschuwingen

Veel complicaties voor nagenoeg alle wijzerplaten Nadelen – Niet voor iedereen even nuttig

Geeft (nog) geen informatie over je iPhone-batterij

Conclusie Battery Grapher review

Battery Grapher is een handige app op je Apple Watch, al heeft niet iedereen hem nodig. Laad je je Apple Watch standaard elke nacht op, dan is de informatie de de app geeft voor jou niet zo van belang. Maar als je op onregelmatige basis je horloge aan de lader legt of bijvoorbeeld vaak ‘s nachts slaapmetingen doet, kan het erg nuttige informatie zijn. De app leert ook naarmate je hem langer geïnstalleerd hebt, waardoor de voorspelling steeds beter wordt. De meldingen en ruime beschikbaarheid van complicaties zijn een pluspunt, dus als je al een tijdje naar iets soortgelijks op zoek was, hoef je nu niet verder meer te zoeken.

