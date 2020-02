De leukste apps van week 7-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: shiftscreen Er zijn talloze manieren om het scherm van je iPhone of iPad door te sturen naar een extern scherm, bijvoorbeeld via de AirPlay Mirroring-functie . Maar het nadeel daarvan is dat niet het volledige scherm gebruikt wordt en dat je dus met zwarte balken zit. De nieuwe app shiftscreen pakt dat anders aan. Niet alleen wordt de hele breedte van het scherm gebruikt, maar je kan ook meerdere schermen van je iPhone naast elkaar op je externe scherm zetten. Dankzij de app zet je tot wel zes browser-schermen naast elkaar op je externe beeldscherm. Dit werkt zowel met websites als met documenten die je via de browser opent. Alles wordt in een Split View-achtige weergave getoond, waardoor je makkelijker kan multitasken. Andere opties zijn het vastzetten van het beeld op je externe display, zodat je je iPhone kan blijven gebruiken. Je kan zelfs screenshots maken van beide schermen. Het enige wat je nodig hebt, is een extern scherm met eventueel een adapter. Heb je een scherm met AirPlay, zoals een Apple TV, dan kan je het ook volledig draadloos gebruiken.

Flitsmeister 10 jaar

Het is feest bij Flitsmeister! Deze week bestaat de populaire verkeersapp tien jaar. In februari 2010 ging de app van start op de iPhone, waarna ook al snel de overstap naar België gemaakt werd. De afgelopen jaren heeft de app veel nieuwe functies gekregen, waaronder parkeren, navigatie, CarPlay-versie en nog veel meer. Dit jaar staan er verbeteringen voor de navigatie op de planning en teasen de makers nieuwe functies speciaal voor truckers. Om terug te blikken zie je hieronder hoe de appicoontjes de afgelopen jaren veranderd zijn.

Lockdown

Afgelopen zomer brachten de ontwikkelaar van Duet Display en een voormalig iCloud-engineer de Lockdown-app voor de iPhone uit. Het is een open-source firewall die apps beschermt tegen onder andere het delen van data via Facebook. Nu is de app ook beschikbaar voor de Mac. Je kan zelf aangeven welke domeinen je wil blokkeren, waarmee je volgens de makers je privacy beschermt. De app is gratis en open-source, dus je kan zelf via GitHub door de code van de app zoeken om te kijken of er niets vreemds gebeurt.

Moleskine Journey

Moleskine ken je misschien wel van de notitieboekjes, maar ze zijn ook actief als het om apps gaat. Moleskine Journey is de nieuwste toevoeging en wil je helpen om structuur in je dag aan te brengen. Je kan je routines vastleggen, taken invoeren en allerlei andere soorten content samenvoegen in projecten. Met de Goals-functie stel je doelen in waar je aan wil werken en de dagboekfunctie laat je van alles over je dag vastleggen. De app kan je gratis proberen, maar als je er alles uit wil halen moet je per maand betalen.

StatusBuddy

Wil je weten of er een dienst van Apple last heeft van een storing? Je kan een iCloud-storing natuurlijk opzoeken op Apple’s statuspagina, maar er is nu ook een app voor de Mac waarmee je het in één oogopslag ziet. StatusBuddy is gemaakt door Guilherme Rambo van 9to5Mac en toont de status van allerlei Apple-diensten: van iCloud tot Apple TV+. De app geeft meer informatie over de diensten en de maker belooft dat deze sneller up-to-date is van de laatste status dan Apple’s eigen pagina.

Je kan StatusBuddy hier gratis downloaden, maar je kan ook zelf een donatie doen.

SwitchGlass

Vind je het wisselen tussen apps op de Mac maar vervelend werken? Dan kan deze app je daarbij helpen. SwitchGlass is een appswitcher voor de Mac waarmee je makkelijker wisselt. Het is een soort mini-dock die je overal in de hoek van je scherm kan plaatsen, met daarin apps die je actief gebruikt. Je kan daardoor net wat makkelijker alle of een specifiek venster openen. Je bepaalt zelf hoe SwitchGlass eruit ziet. De app is gemaakt door dezelfde maker als Front and Center, een Mac-app waarmee je het gedrag van vensters op de Mac aanpast.

Folders.nl

Folders.nl is de opvolger van Spotta en daar hoort ook een nieuwe app bij. Met de Folders.nl-app kun je zoeken op aanbiedingen. Je vult in de zoekfunctie gewoon het product in en je ziet vanzelf waar je de korting kan scoren. De app laat je ook lijstjes maken, voor je wekelijkse boodschappen of een feestje, en zo geld besparen via de folders die in de app te zien zijn. De app kan ook meldingen geven als jouw favoriete product in de aanbieding is.