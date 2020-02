De leukste apps van week 8-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

Streaks

Streaks is een bekende en populaire app voor todo’s en gewoontes. Sinds deze week is de app ook beschikbaar op de Mac. Als je bijvoorbeeld gezonder wil leven en meer wil sporten, dan kan de app je daarbij helpen. Er zit ook een pomodoro-functie in, die je helpt om te focussen op een specifieke taak. Je kunt data toekennen aan taken en gewoontes en bijvoorbeeld een wekelijks schema instellen. Streaks op de Mac is wel een aparte download, dus als je de iPhone-versie al hebt moet je opnieuw betalen.

Book Track

Hou je van boeken lezen of wil je dat juist meer gaan doen? Book Track helpt je daarbij. De app laat je vastleggen welke boeken je allemaal al gelezen hebt of welke je juist nog wil gaan lezen. Je legt zo dus een complete verzameling vast. Je kan ze ordenen op tags en alles wordt gesynchroniseerd tussen je apparaten. Je kan ook boeken importeren vanuit andere apps. Book Track is een eenmalige aankoop, dus je hoeft niet elke maand een vast bedrag te betalen.

Gigit

Gigit is een Nederlandse app over concerten en festivals. De app is deze week helemaal vernieuwd met een nieuw design en nieuwe functies. Zo kun je nu zoeken door een volledige database van concerten dankzij een samenwerking met Podiuminfo.nl. Het toevoegen van concerten gaat daardoor een stuk makkelijker, want dit hoef je niet meer handmatig te doen. Je kan met de app ook contacten leggen met andere liefhebbers en je momenten tijdens concerten delen.

Appstat

Ben je ontwikkelaar en heb je een app in de App Store staan? Dan is de app Appstat misschien iets voor jou. Dit is een Mac-app die je in de menubalk vindt. Je kan dan snel statistieken over je app bekijken, zoals beoordelingen, aantal downloads en nog veel meer. Alle statistieken die je over je app zou willen weten vind je in Appstat. De app is niet voor iedereen, maar voor ontwikkelaars kan het een handige tool zijn.

Appstat is beschikbaar via de website van de ontwikkelaar.

TameWatch

TameWatch is een Apple Watch-app die wat weg heeft van de Tamagotchi. Het verschil is dat je moet bewegen en trainen om je virtuele huisdier in leven te houden. Het aantal stappen dat je in het echte leven zet wordt gebruikt om je diertje eten en drinken te geven en ermee te spelen. Op deze manier heb je dus een stok achter de deur om meer te bewegen. Want als je niet beweegt, gaat je Yeti dood!

Hawkeye Access

Als je niet in staat bent om je Mac met een muis te bedienen, kun je de uitgebreide stembediening op de Mac gebruiken. De ontwikkelaar van deze app heeft nog een manier bedacht. Via de TrueDepth-camera van je iPhone bedien je je muis met hoofdbewegingen. Je kantelt je hoofd en kijkt een kant op om je cursor te verplaatsen en gebruikt gezichtsuitdrukkingen om te klikken. Je hebt voor deze app dus zowel een Mac als een iPhone met Face ID nodig.

Rummified

Al jarenlang een absolute favoriet op de redactie. Deze Nederlandse app is eigenlijk niets meer en niets minder dan Rummikub op je iPhone. Je legt om de beurt stenen en probeert zo je plankje leeg te maken. De app bestaat al heel wat jaar, maar is sinds deze week voor het eerst in vijf jaar weer bijgewerkt. Hij werkt daardoor eindelijk weer goed en is ook aangepast naar het formaat van de nieuwere iPhones. Mocht je nog leuk tijdverdrijf zoeken, dan is dit zeker een aanrader.