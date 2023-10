Nike sportbandje review

Er zijn al bijna 50 varianten van het Nike-sportbandje verschenen. Ze zijn te herkennen aan het gaatjespatroon waardoor ze beter ventileren en zweet afvoeren. In 2023 is dit bandje compleet vernieuwd en voorzien van een patroon met spikkels. Reden genoeg om ze eens wat beter te bekijken!

Review: Gonny van der Zwaag (@gonny). Het geteste exemplaar is 45mm in de kleur Desert Stone. De review is uitgevoerd in oktober 2023 en heeft betrekking op deze periode, terwijl we ook de ervaringen van de eerdere modellen hebben meegenomen.



Sportbandje van Nike in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Samenwerking tussen Apple en Nike

Materiaal: fluorelastomeer

Verkrijgbaar in 6 kleuren (in totaal zijn 47 kleuren verschenen sinds 2015)

Verkrijgbaar in 41mm en 45mm formaat en in de maten S/M en M/L

Geschikt voor polsen tussen 130 en 210mm

Prijs: €49,- bij Apple

Uiterlijk Nike sportbandje

Het sportbandje van Nike is in feite identiek aan de sportbandje van Apple zelf. In al die jaren (sinds 2015) hebben ze echter een opvallend kenmerk gehad, namelijk het tweekleurige gaatjespatroon. In 2023 gaat Apple daarmee nog een stap verder, want behalve de twee kleuren krijg je ook nog een spikkelpatroon. Dit moet duidelijker maken dat het bandje van gerecycled fluorelastomeer is gemaakt. Het gaat om tenminste 32% gerecycled materiaal voor het gehele bandje en ten minste 66% in de snippers.

Het mooie van dit bandje is dat elk exemplaar uniek is. De snippers zijn namelijk in een willekeurig patroon verwerkt. Aan de binnenkant vind je een contrasterende kleur. Bij ons bandje in Desert Stone is dit iets donkerder bruin, maar je hebt ook varianten met een wat groter kleurcontrast. Dit zijn de kleuren in seizoen 2023/2024:

Blue Flame

Desert Stone

Magic Ember

Midnight Sky

Cargo Khaki

Platina

Platina bestaat al wat langer als kleur voor de Nike-sportbandjes, maar dit witte bandje is nu voorzien van spikkels in regenboogkleuren. De nieuwe bandjes zijn ook te herkennen aan de matte pinsluiting, die voorheen veel glimmender was. Je sluit dit bandje op dezelfde manier als de normale sportbandjes, door de pin in één van de gaatjes te steken.



Links het nieuwe bandje in de kleur Desert Stone en rechts een wat ouder bandje in zwart met paars.

Nike sportbandje in gebruik

Het sportbandje draagt prettig en is niet alleen geschikt om mee te sporten. Ook tijdens andere activiteiten zoals vakantie is dit een bandje dat je elke dag kunt dragen. Je huid gaat ook iets minder zweten door het gaatjespatroon, omdat je pols wat meer lucht krijgt. Deze bandjes raken ook na jaren gebruik niet lelijk of versleten en zijn daarom wat ons betreft een prima aankoop. Het materiaal is soepel en valt goed rondom je pols. Het voelt bovendien prettig aan op de huid. Het enige waar je als (beginnend) Apple Watch-gebruiker misschien iets aan moet wennen is het vastmaken van de pinsluiting. Maar als je dit eenmaal in de vingers hebt, gaat het vanzelf.

Score 8.5 €49 Voordelen + Prettig om te dragen

Vertoont na langdurig gebruik geen slijtage, blijft lang mooi

Ventileert beter door gaatjespatroon

Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren

Relatief goedkoop voor Apple-begrippen

Bijna 50 kleuren en uitvoeringen als je ook naar eerdere varianten kijkt Nadelen - Spikkel- en gaatjespatroon is niet ieders smaak

Slechts een klein deel van het materiaal is gerecycled

Conclusie Nike-sportbandje review

Deze bandjes gaan lang mee en hebben een vrolijk uiterlijk door de gekleurde spikkels. Bovendien stralen ze uit dat ze van gerecycled materiaal zijn gemaakt, waardoor elk bandje een uniek patroon heeft. Wil je eens wat anders dan de standaard sportbandjes van Apple of zoek je iets sportievers om mee te sporten, dan zijn deze bandjes precies wat je zoekt. Ze behoren bovendien tot de goedkoopste in het assortiment.

Nike-sportbandjes kopen

De huidige collectie Nike-sportbandjes is verkrijgbaar bij Apple voor €49,-. Je zou natuurlijk bij andere winkels kunnen kijken, maar er is weinig kans op korting. Wil je eerdere uitvoeringen van de Apple Watch-bandjes, dan kun je terecht bij SBSupply en Smartphonehoesjes, waar je ca. €30-€40 voor voor eerdere modellen betaalt.