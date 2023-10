De Nike Sport Loop zit al jarenlang in het assortiment bij Apple. In deze review lees je over onze ervaringen met deze geweven sportbandjes sinds 2017. Ze zijn er in verschillende kleuren en patronen beschikbaar en zijn bij uitstek geschikt om mee te sporten. In onze Nike Sport Loop review lees je alles!

Nike Sport Loop review

Apple heeft al meerdere varianten uitgebracht van het geweven sportbandje van Nike, die voor €49,- in de winkel verkrijgbaar is. In 2023 zijn deze bandjes vernieuwd: ze zijn voortaan gemaakt van overtollig garen uit vorige seizoenen, waardoor ze milieuvriendelijker zijn. Net als de normale Sport Loop van Apple is het bandje comfortabel om te dragen en dankzij de klittenband eindeloos verstelbaar. Het perfecte bandje om mee te sporten? Dat lees je in deze review!

Tekst, foto’s en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). Deze review is geschreven in 2023 en beschrijft vooral het nieuwste model, maar er is ook rekening gehouden met ervaringen met eerdere modellen die sinds 2017 zijn verschenen. Het betreft hier een geweven sportbandje van Nike in de kleur Felgroen/blauw, die zelf is aangeschaft.



Geweven sportbandje van Nike in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Bekijk ook Apple Watch en Nike: alles over de Nike-bandjes, wijzerplaten en meer Apple en Nike hebben al vanaf het begin nauw samengewerkt met de Apple Watch. Aanvankelijk waren er speciale Nike+ edities van de Apple Watch, terwijl je sinds 2022 alleen nog losse bandjes kunt aanschaffen om zelf een sportieve combinatie te maken. Alles wat je moet weten over Apple en de verschillende Nike-bandjes lees je hier!

Eerder kon je ook onze review van het Nike-sportbandje lezen, dat sinds najaar 2023 gemaakt is van gerecycled materiaal. Bij de geweven sportbandjes (ook wel ‘Sport Loop’ genoemd) is gekozen voor een andere aanpak, namelijk gebruik van restmateriaal uit eerdere seizoenen.

Nike geweven sportbandje door de jaren heen

Er zijn in de loop van de tijd 35 kleuren van het Nike geweven sportbandje verschenen, waarbij er elke twee jaar wel iets is veranderd. De eerste exemplaren verschenen in 2017 in drie kleuren, waaronder Bright Crimson (zie foto). In 2019 voegde Apple reflecterende vezels toe, waardoor ze beter geschikt waren om in het donker te hardlopen. Daarna volgde in 2021 een ingeweven tekst met swoosh-logo en de tekst ‘Nike’ en het jaar daarna de tekst ‘Just Do It’. Sinds 2023 zien de bandjes er opnieuw anders uit: ze zijn gemaakt van tenminste 68% overtollig garen uit eerdere seizoenen.

Voorheen bracht Apple ook een speciale Nike+ Edition Apple Watch uit, voorzien van unieke wijzerplaten en bandjes, maar daarmee is het bedrijf in 2022 gestopt. Logisch ook, want de horlogekast en de technische eigenschappen waren precies hetzelfde. Sindsdien kun je naar eigen voorkeur je nieuwe Apple Watch met een Nike-sportbandje combineren. Jaarlijks verschijnen er nieuwe bandjes, die meestal meerkleurig zijn.



Nike Sport Loops uit 2023 (links) en een exemplaar uit de allereerste collectie uit 2017 (rechts).

Uiterlijk Nike geweven sportbandje 2023

Het geweven sportbandje van Nike is in feite een variant op het gewone geweven sportbandje van Apple zelf. Je wikkelt het bandje om je pols en gebruikt de klittenbandsluiting om te bepalen hoe strak hij zit. Dit bandje is gedurende de dag dan ook eindeloos te verstellen.

Aan de binnenkant vind je de klittenbandstrips. Deze zijn in 5 delen gesplitst, zodat je ze gemakkelijker kunt lostrekken, terwijl het bandje wel goed om je pols blijft zitten. TIjdens sportactiviteiten kun je het bandje wat strakker doen om te zorgen dat de hartslagmeter goed aansluit, terwijl je tijdens het relaxen dit bandje wat losser kunt doen.

De Nike Sport Loop ziet er sinds najaar 2023 totaal anders uit. Het mechanisme is nog steeds hetzelfde, maar het uiterlijk is iets ‘rommeliger’. Dit komt omdat bij de productie gebruik is gemaakt van 68% overtollig nylon uit vorige seizoenen. Het levert volgens Apple een besparing op van meer dan 3 ton garen, dat anders weggegooid zou worden. Er is dus geen sprake van recycling, zoals bij de normale geweven sportbandjes, maar van restmateriaal dat anders wellicht weggegooid of vernietigd zou worden. Een ander verschil met de normale Sport Loop is dat er geen speciale XL-variant is van Nike. Daardoor zul je een polsmaat tussen 130mm en 220mm moeten hebben en loopt het niet door tot maar liefst 245mm.

Er zijn meerdere details gewijzigd bij deze vernieuwde Nike-bandjes. Zo is het eindstuk niet meer van hard plastic gemaakt, maar van stiksel met een Nike-labeltje van textiel. Op diverse andere plekken vind je nu ook stiksels. Daardoor krijgt dit bandje wat meer de uitstraling alsof het handgemaakt is. Dat zal niet het geval zijn; we vermoeden dat er bij deze bandjes weinig handwerk aan te pas komt, maar het geeft wel een mooi effect. Het materiaal zelf ziet er een beetje uit als een soort voddenkleed, met onregelmatig patroon. Het eveneens vernieuwde Nike-sportbandjes heeft overigens ook een uniek patroon, met spikkels van hergebruikt materiaal. Daarmee onderscheiden de Nike-bandjes zich dit jaar echt van de normale Apple Watch-bandjes van Apple zelf. En dat bevalt ons wel.

Wij hebben het bandje in de kleur Felgroen/blauw aangeschaft. In het seizoen 2023/2024 kun je kiezen uit deze kleuren:

Starlight/roze

Felgroen/blauw

Zwart/blauw

Sequoia/oranje

Game Royal/oranje

De eerste twee varianten zijn erg opvallend, de andere zijn wat subtieler van kleur. Zwart/blauw oogt op het eerste gezicht vrijwel zwart, maar als je van dichtbij kijkt zie je toch een patroon met wat blauw erin vermengd. Erg mooi voor mensen die het liefst zwart kiezen. Net als voorgaande jaren kun je kiezen voor bandjes die geschikt zijn voor een kleine maat horlogekast (38/40/41mm) en een grote maat horlogekast (42/44/45/49mm). Ze passen op elke generatie Apple Watch, tot en met de originele uit 2015.

Nike Sport Loop in gebruik

Eerder hebben we de normale Sport Loop van Apple besproken, die sinds najaar 2023 gemaakt is van gerecycled materiaal dat wat ‘plastic’ aanvoelt. Bij de Nike Sport Loop is dit helemaal niet het geval: dit voelt gewoon aan als textiel en dat is prettig. Wel zijn de badstofachtige lussen wat strakker geweven, waardoor de band wat dichter op de huid zit. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, maar we hadden bij een horlogebandjes dat nóg sterker op sporters is gericht wel verwacht dat het nog meer zou ademen. Tijdens het gebruik hebben we echter weinig problemen ondervonden met draagcomfort.

Deze bandjes zijn wat minder geschikt om mee te zwemmen, omdat ze water opnemen en niet zo snel opdrogen. Je zou in dat geval beter kunnen kiezen voor sportbandjes van fluorelastomeer, die gemakkelijk met een handdoek af te drogen zijn. Zweten tijdens het sporten is veel minder een probleem: het bandje kan wat vochtig worden, maar dit verdwijnt al weer snel. Het loop-systeem van dit bandje zorgt ervoor dat je je Apple Watch gemakkelijk ook weer even af kunt doen tijdens het douchen. Als je daarna je Apple Watch weer om doet, voelt het niet klam aan.

Hoewel dit als een sportbandje bedoeld is, kun je hem toch de hele dag dragen. Zoek je iets wat tijdens een zakelijke afspraak wat stijlvoller eruit ziet, dan zou je ook naar het wat duurdere Trail-bandje kunnen kijken. Die is bedoeld voor avonturiers en voelt nog iets zachter aan.

Score 8.6 Nike geweven sportbandje €49 Voordelen + Comfortabel om te dragen

Eindeloos verstelbaar dankzij klittenband

Verkrijgbaar in tientallen kleuren

Blijft goed zitten, toch gemakkelijk af te doen

Sinds najaar 2023 gemaakt van restmateriaal

Behoort tot de goedkoopste Apple Watch-bandjes van Apple zelf Nadelen - Minder geschikt om te zwemmen, droogt niet snel op

Rommelige uiterlijk van de nieuwste modellen spreekt niet iedereen aan

Conclusie Nike geweven sportbandje review

Zoek je een Apple Watch Sport Loop die iets extra’s heeft ten opzichte van de modellen van Apple zelf, dan zijn deze Nike-bandjes een echte eyecatcher. Ze zijn gemaakt van restmateriaal en hebben een wat onregelmatig patroon door het gebruik van verschillende kleuren. Toch ziet het er niet slordig uit en dankzij de stiksels en andere details wekt het zelfs een beetje de indruk dat het bandje handgemaakt is. Deze bandjes voelen aan als textiel en voeren snel zweet af, waarbij ze prettig zijn om te dragen. Het draagcomfort is goed, mede dankzij de klittenbandsluiting waardoor je het bandje gemakkelijk kunt verstellen.

Nike geweven sportbandje kopen

De huidige collectie van Nike Sport Loops is te vinden in de Apple Store. Je kunt deze bandjes soms ook bij andere winkels vinden. Eerdere varianten vind je vooral bij SBSupply en in iets mindere mate bij Smartphonehoesjes.

Nike Sport Loop bekijken in de Apple Store