iPad (Air?) met OLED-scherm

De geruchten zijn afkomstig van DigiTimes. Apple zou als eerste een 10,9-inch iPad willen voorzien van een OLED-scherm. Deze zou begin 2022 in de winkels moeten liggen. DigiTimes zegt niet om welk model het gaat, maar de meest logische keuze lijkt de iPad Air. Die is iets duurder dan het standaardmodel en heeft nu al een 10,9-inch LCD-scherm. Qua formaat en prijs zit het tussen de 10,2-inch standaard iPad en de 11-inch iPad Pro in. Apple bracht eind 2020 nog een update uit en begin 2022 zou een ideaal moment zijn voor een opvolger. Volgens de bronnen van DigiTimes begint Apple in het vierde kwartaal van dit jaar met de productie, zodat er begin 2022 voldoende voorraad is om te verkopen.



Ook MacBooks met OLED-scherm

Daarnaast zou Apple bezig zijn om te kijken of er ook een OLED-scherm kan worden ingebouwd in de 12,9-inch iPad Pro en een 16- of 17-inch MacBook Pro. Beide zouden volgend jaar op de markt moeten komen. Hierover zou echter nog geen beslissing zijn genomen. OLED heeft als voordeel dat het energiezuiniger is, een beter contrast levert en diepere zwarttonen biedt. Op de iPhone is Apple al volledig overgestapt van LCD naar OLED en ook de Apple Watch beschikt over een OLED-scherm.

Mini-LED en microLED naast OLED

Er zijn recent ook geruchten dat Apple zou willen overstappen naar mini-LED schermen op de iPad en Mac. Volgens DigiTimes kunnen de twee schermtechnologieën naast elkaar bestaan, elk gericht op een andere doelgroep. Er zou begin dit jaar al een 12,9-inch iPad Pro met mini-LED scherm uit moten komen en in de tweede helft van 2021 moeten er dan MacBooks met 14-inch en 16-inch mini-LED schermen in de winkels liggen.

Apple zou daarnaast nog microLED willen toepassen, een techniek die al in duurdere televisies wordt toegepast. Er wordt gesproken over toepassing van microLED in de Apple Watch, maar pas in 2023 of 2024.