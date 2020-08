Wil je geen gebruik meer maken van iMessage, of wil je tijdelijk even een pauze inlassen, dan kun je iMessage uitschakelen. Dit kun je doen op je iPhone, iPad en Mac en in deze tip lees je hoe je dat doet.

Met iMessage kun je berichten met vrienden en familie uitwisselen. Maak je helemaal geen gebruik van iMessage omdat je bijvoorbeeld liever WhatsApp of Telegram gebruikt, dan kun je het eventueel uitschakelen. Je zult dan ook geen iMessage-berichten meer binnenkrijgen. Dat voorkomt dat je een berichtje mist. We hebben in een apart tip uitgelegd hoe je iMessage kunt activeren. Maar wil je iMessage uitschakelen, dan lees je hieronder hoe dat moet.



Tip! Schakel iMessage uit op een gedeelde iPad, die door meerdere personen in een gezin wordt gebruikt. Dat voorkomt dat er persoonlijke berichtjes binnenkomen van het Apple ID dat op de iPad is geregistreerd.

iMessage uitschakelen op iOS-apparaten

Heb je last van een stalker, of is iMessage gewoon niet zo jouw ding, dan schakel je iMessage als volgt uit:

Ga naar Instellingen. Blader omlaag naar het groene icoontje van de Berichten-app. Zet de schakelaar bij iMessage uit.

Als je iMessage uitschakelt op de iPhone of iPad kun je de Berichten-app nog steeds blijven gebruiken voor het lezen van eerdere berichten. Ook kun je nog steeds SMS- en MMS-berichten ontvangen en versturen. Op die manier kun je nog steeds belangrijke berichten van de overheid, providers, vliegmaatschappijen en dergelijke binnenkrijgen.

iMessage op de Mac werkt nog gewoon. Hoe je dit kunt uitschakelen lees je verderop.

Als iMessage is uitgeschakeld kun je niet langer gratis berichtjes uitwisselen met andere iMessage-gebruikers. De berichten zullen via SMS worden verstuurd en dat gaat af van de SMS-bundel bij je provider. Mensen die een iMessage-bericht naar jou proberen te versturen zullen zien dat het bericht is bezorgd (op de iMessages-server), maar het bericht zal niet meer worden gelezen. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om iMessage op je iPhone uit te schakelen en alle berichtjes voortaan via je Mac te laten lopen.

Onthou wel dat jouw telefoonnummer nog wel steeds geregistreerd staat als iMessage-contact. Via de website van Apple kun je de registratie van jouw telefoonnummer voor iMessage ongedaan maken.

iMessage uitschakelen op Mac (macOS)

Je kunt iMessage ook op de Mac uitschakelen. Hiervoor heb je minimaal Mac OS X Mountain Lion nodig, want in eerdere versies is iMessage niet aanwezig.

Op de Mac schakel je iMessage als volgt uit:

Open de de Berichten-app. Klik in het menu op Berichten > Voorkeuren. Ga naar het tabblad iMessage. Klik op de knop Log uit.

Wil je op een later moment iMessage weer inschakelen, dan kan dat natuurlijk. Je krijgt dan wel op de verschillende apparaten die je gebruikt een melding dat een nieuw apparaat is aangemeld.

