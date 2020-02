In iMessage kun je eenvoudig je locatie delen met een vriend of familielid. Zo kun je makkelijker afspreken op een bepaalde plek.

Locatie versturen in iMessage

“Waar zit je?” Het is een van de meest gestelde vragen als je met iemand aan de telefoon hangt. Maar ook tijdens het chatten wil je vaak weten waar vrienden en familie uithangen. Gelukkig zijn daar meerdere oplossingen voor, waaronder het delen van je locatie via iMessage. Zo kun je makkelijk aan iemand laten zien waar je bent, om samen op een bepaalde plek af te spreken of om zeker te weten dat iemand veilig op de bestemming of thuis is aangekomen. In deze tip leggen we stap voor stap uit hoe je dit doet.

Eenmalig locatie sturen via Berichten-app

Er is een aantal manieren om je locatie te versturen via iMessage. We beginnen met de minst omslachtige manier:

Open de chat met de persoon waarmee je je locatie wil versturen. Haal het toetsenbord tevoorschijn. Typ nu “Ik ben bij” of “Ik ben hier”. Als het goed is verschijnt er in de suggestiebalk een knop met Huidige locatie. Tik op deze knop. Je huidige locatie wordt meteen verstuurd.

Lukt dit niet? Probeer dan deze methode:

Open de Berichten-app op je iPhone. Blader naar de persoon waarmee je de locatie wilt delen. Tik bovenin op de naam van de persoon en vervolgens op de i (Info). Kies de optie Stuur mijn huidige locatie.

De andere persoon krijgt nu in de Berichten-app jouw huidige locatie te zien op een kaart. Dit is eenmalig en beweegt niet mee. Je kan er ook voor kiezen om je locatie voor langere tijd te delen. Tik dan op de knop Deel mijn locatie in plaats van Stuur mijn huidige locatie.

Locatie sturen via Apple Kaarten

Het kan ook op een andere manier door via de Apple Kaarten-app je locatie te delen. Zo werkt het:

Start de Apple Kaarten-app. Tik op de kompaspijl om je locatie te bepalen. Tik op de blauwe stip die je locatie toont Onderin zie je de blauwe knop Deel mijn locatie. Tik hierop en geef aan dat je via iMessage (Berichten-app) wilt delen. Je vult nu een ontvanger in. Deze ontvangt een kaartje met je positie en kan er meteen naartoe navigeren.

De ontvanger van je locatie zal in het iMessage-wolkje een rode pin met daarnaast je locatie te zien krijgen. Met een druk hierop wordt de Apple Kaarten-app geopend zodat de ontvanger je gestuurde locatie kan zien en er naartoe kan navigeren. Overigens werkt de hierboven beschreven werkwijze niet alleen bij je huidige locatie, maar bij elke willekeurige locatie die je aantikt op de kaart. Het voordeel van de methode via Apple Kaarten, is dat je de locatie ook kan versturen via een andere app.

Er zijn nog meer manieren om je locatie te delen op de iPhone.