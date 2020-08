Je kunt via iMessage een contactkaart sturen, maar je doet dit niet vanuit de Berichten-app. Wij leggen twee manieren uit waarop je contacten kunt delen met anderen via iMessage. Gebruik de eerste methode als je je contactkaart wil versturen vanaf een iPad.

Heb je een iPad waarmee je een contact wil delen? Dan doe je dat via de Contacten-app. Het werkt overigens ook op de iPhone, maar op de iPad is dit je enige optie. Je doet dit niet rechtstreeks vanuit de Berichten-app. Hoe het wel moet? Nou, zo:

Open de Contacten-app en zoek naar de contactkaart die je wil versturen. Tik op de contactkaart en selecteer de Deel contact-knop. Kies voor Berichten bij de deelmethode. Typ een contactnaam in en verstuur het bericht eventueel met een bijgaande tekst.

Je kunt je contactkaart ook delen met meerdere mensen tegelijk. Vul hiervoor gewoon meer ontvangers in. Let op: je maakt hiermee een groepsgesprek aan.

Contacten delen met de Telefoon-app op iPhone

Deze methode is alleen geschikt voor de iPhone. Dat komt omdat andere Apple-apparaten uiteraard geen Telefoon-app hebben. Het werkt bijna hetzelfde als via de vorige methode, kijk maar:

Open de Telefoon-app en tik op het Contacten-tabblad. Zoek naar de contactkaart die je wil versturen en tik erop. Selecteer de Deel contact-knop. Kies voor Berichten bij de deelmethode. Typ een contactnaam in en verstuur het bericht eventueel met een bijgaande tekst.

Zoals je ziet is deze methode in essentie dezelfde als via de Contacten-app. Toch is het goed om te weten dat je twee manieren hebt om contacten te delen via iMessage. Zo gebruik je net de app die je het snelst kunt vinden. Een andere handige tip is het instellen van favoriete contactpersonen op je iPhone. Hoe je dat doet lees je in ons afzonderlijke artikel.