iMessage werkt met apps voor stickers, spelletjes en andere nuttige apps. In dit artikel vind je de beste iMessage-apps. Ben je op zoek naar stickers, het versturen van gifs of wil je extra productief zijn in iMessage? Dan ben je hier op het goede adres.

Om je iMessage-gesprekken leuker te maken, zijn er diverse iMessage-apps. Dit zijn simpele apps die speciaal ontwikkeld zijn voor iMessage en ook alleen daar te gebruiken zijn. Denk bijvoorbeeld aan stickers voor je chatgesprekken of grappige spelletjes. In dit artikel bespreken we de beste iMessage-apps en stickers, zodat je weet welke je niet mag missen op je iPhone of iPad.

De beste iMessage-apps

Zie je de bewegende stickers niet? Dan staat de optie Verminder beweging waarschijnlijk aan. Zorg er dan voor dat Speel effecten automatisch af aan staat (via Algemeen > Toegankelijkheid > Verminder beweging).

Met de iMessage-apps kun je je chatgesprekken opvrolijken met allerlei grappige plaatjes en andere content. Hieronder maken we een onderverdeling tussen stickers en emojis, spelletjes en andere nuttige iMessage-apps. Sommige zijn alleen te gebruiken in iMessage, terwijl andere slechts een extensie bieden naast de bestaande app. Via de downloadlinks hieronder kun je deze iMessage-apps eenvoudig downloaden. Meer over het gebruik van iMessage-apps en de speciale iMessage App Store, lees je in onderstaand artikel.

iMessage-apps: gifs

Gifs zijn razend populair. Gifs zijn bewegende afbeelding die zichzelf blijven herhalen. Vaak zijn het korte animaties, waardoor het een grappig effect geeft. Gifs worden meestal gemaakt uit films, series of tv-programma’s, al dan niet met bijbehorende tekst. Met onderstaande apps verstuur je deze gifs, maar je kunt ze ook zelf maken van je eigen foto’s.

Giphy

Giphy is de grootste leverancier van gifs en heeft haar iOS-app uitgebreid met een iMessage-app. Giphy laat je snel zoeken naar een geschikte gif met een trefwoord, maar je kunt ook bladeren door categorieën zoals Trending, Reactions en WTF. Elke gif wordt automatisch als bewegende afbeelding verstuurd, waardoor de ontvanger niet per se de nieuwste iOS-versie hoeft te hebben om de gif te bekijken. Een nadeel is dus wel dat je de iOS-app van de Giphy op je toestel moet hebben staan, ook al doe je daar waarschijnlijk niks mee. Naast gifs zoeken kun je met de app ook je eigen gif maken, direct vanuit een foto. Ook bevat de app een verzameling stickers en andere grappige animaties. Deze iMessage-app mag echt niet ontbreken als je veel gebruikmaakt van Apple’s berichtendienst.

Gif Keyboard

Gif Keyboard van Tenor is een andere iMessage-app die gifs kan versturen, maar voegt nog meer functies toe. Zo kun je ook zelf geanimeerde stickers maken, afkomstig uit gifs, die je in je chats kunt plakken. De app heeft ook allerlei effecten met ballonnen die je kunt versturen als iemand jarig is. Behalve een extensie voor iMessage, bestaat deze app ook uit een alternatief toetsenbord die je in andere apps kunt gebruiken, zoals Telegram, Facebook Messenger en Twitter.

JibJab

JibJab geeft een andere draai aan gifs. JibJab laat je namelijk een selfie maken die vervolgens in elke gif geplakt kan worden. De collectie aan gifs is heel divers: van gekke dansjes tot leuke animaties. Als je daar je eigen gezicht opplakt, of die van een vriend of vriendin, worden de gifs alleen nog maar leuker. Dit is allemaal rechtstreeks uit de iMessage-app te regelen, maar met de iOS-app krijg je nog meer functies met eCards en muziekvideo’s.

GIF Maker van Momento

Met deze app mak je je eigen gifs van je foto’s. Dat kan vanuit Live Photos, maar ook vanuit video’s. Je hebt de optie om filters, muziek en stickers toe te voegen en er zit zelfs een AR-optie in. Met de iMessage-app van deze app deel je je creaties eenvoudig met je iMessage-vrienden. Ideaal dus als je trots bent op je creatie en deze aan iedereen wil laten zien: van je buurmeisje tot je oma.

iMessage-apps: stickers en emoji

Stickers is veruit de grootste categorie in de iMessage App Store. Van stickers van Super Mario en Snoopy tot vlaggetjes van landen en handgemaakte emojis, er zijn allerlei soorten sticker-apps in de iMessage App Store te vinden

Super Mario Run Stickers voor iMessage

Super Mario Run was het eerste Mario-spel voor de iPhone en iPad waarin Mario automatisch door bekende levels heen rent. Mario is er echter ook in je iMessage-gesprekken, want met de stickers van Super Mario Run plaats je Mario rechtstreeks tussen de tekstballonnen. Deze iMessage-app bestaat in totaal uit 19 verschillende stickers. Hoewel het aanbod niet al te groot is, kun je er wel geinige dingen mee doen. Zo plaats je een zittende Mario bovenop een tekstballon en kun je de bekende Mario-hoed en -snor op je eigen foto’s plakken.

PAC-MAN Moving Stickers voor iMessage

Ook die andere gameheld PAC-MAN kun je in je iMessage-gesprekken plakken. Deze stickers happen er flink op los, want het zijn compleet geanimeerde stickers. Dat betekent dat PAC-MAN zo door je iMessage-gesprekken hapt, terwijl ook de gekleurde spookjes de hoek om komen kijken. Er zijn ook stickers waarmee je aan kunt geven dat je chatpartner je een belletje moet geven.

Pokémon Pixel Art-stickers voor iMessage

Ben je na Pokémon Go fan geworden van het fenomeen Pokémon? Dan is er goed nieuws, want er zijn ook Pokémon-stickers voor iMessage. Maar het zijn niet zomaar stickers, want deze zijn uitgevoerd in de stijl van de allereerste Pokémon-games voor de Game Boy. Dit maakt van deze sticker-app ook een must-have voor de fanatieke Pokémon-fans. Er zijn stickers van Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Eevee, Gengar en nog veel meer. Ook bekende tekstkreten plak je zo in je iMessage-gesprek, zodat je chats er uitzien als echte Pokémon-gevechten.

Disney-stickers voor iMessage

Disney heeft meerdere stickerpakketten uitgebracht, afkomstig uit allerlei Disney-films zoals Frozen, Finding Dory en Lilo & Stitch. Onze favoriet is echter Mickey & Friends. Deze app bevat allerlei geanimeerde stickers van Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck en Goofy. Ook Pluto en Katrien Duck komen in volle glorie voorbij. Je kunt ook de oren en handen van Mickey Mouse bovenop je eigen foto’s plakken.

Apple Smiley-stickers voor iMessage

Apple heeft zelf ook een verzameling stickers. Deze geanimeerde smileys ken je misschien wel van de eerste versie van watchOS, het besturingssysteem van de Apple Watch. Het zijn geanimeerde versies van de bekende emoji. De verzameling is groot, want er zijn smileys met een knipoog, een hartje, een lachend gezicht, een gek gezicht en nog veel meer. Ze komen tot leven in je iMessage-gesprekken, waardoor ze er meteen leuker uit zien.

Apple Conditie iMessage-stickers

Wil je anderen laten zien dat je flink hebt gesport? Dan kun je de stickers die je hebt verdiend met de Apple Watch-uitdagingen in je gesprekken plakken. Niets verdiend? Dan vind je in de app ook enkele algemene stickers met animatie om je vrienden aan te sporen hun ringen vol te maken.

iMessage-apps: nuttige kleine apps

Los van bovenstaande categorieën, zijn er ook apps beschikbaar waarmee je allerlei taken uit kunt voeren. Van het snel versturen van een mailbijlage tot het opstarten van een poll, er is van alles mogelijk met onderstaande nieuwe iMessage-apps.

YouTube iMessage-app

Met de YouTube-app voor iMessage deel je eenvoudig een video met je chatpartner. Ook in deze iMessage-app ben je ingelogd met je eigen account. Je ziet daarom meteen de meest recente filmpjes die je in YouTube bekeken hebt. Met een tik deel je deze video in je gesprek, maar je kan het filmpje ook rechtstreeks in iMessage bekijken zonder dat je deze hoeft te versturen.

Google Maps iMessage-app

Je locatie delen kan al standaard in iMessage, maar dat werkt dan altijd via Apple Kaarten. Gebruik je liever Google Maps, dan moet je deze iMessage-app hebben. Zodra je de app opent, zie je in je gesprek meteen je huidige locatie. Druk daarna op de verzendknop om je locatie te delen met je chatpartner.

Shazam iMessage-app

Shazam vind je al op je iPhone, Apple Watch en Mac, maar is ook beschikbaar binnen iMessage. De functie daarvan is hetzelfde: druk op de knop en Shazam luistert naar de muziek om je heen en zegt welk nummer het is. Het voordeel van de iMessage-app is dat je de herkende nummers meteen kunt delen in het gesprek. Handig als je net met iemand aan het praten bent terwijl je een leuk nummer hoort.

Poll for iMessage

Vind je foto’s teveel gedoe, dan kun je ook makkelijk een poll aanmaken. Tik de vraag in en voer antwoordmogelijkheden toe, waarna je je iMessage-contacten kunt laten stemmen. Iedereen kan één keer op een poll stemmen, dus kies zorgvuldig voordat je een antwoord aantikt. De app zelf is gratis zodat mensen die een poll ontvangen kunnen stemmen, maar om een poll aan te maken moet je eenmalig €0,99 betalen. De resultaten van een poll bekijk je met staafdiagrammen en bijbehorende percentages. Hou er wel rekening mee dat iedere deelnemer de app geïnstalleerd moet hebben.

Scanner Pro iMessage-app

De populaire scanner-app Scanner Pro heeft ook een iMessage-extensie. Het is daardoor niet meer nodig om eerst de Scanner Pro-app te openen om een document in te scannen, die je vervolgens doorstuurt via iMessage. Met de iMessage-app regel je dit direct in je eigen chats. Je maakt in je chat een foto van het te scannen document en de iMessage-app doet verder zijn werk, net als in de gewone versie van Scanner Pro. Je kunt ook je eerder gescande documenten doorsturen via iMessage, zodat je je gesprek niet hoeft te verlaten.

Dropbox voor iMessage

Met de Dropbox-app in iMessage blader je door alle mappen van je Dropbox-account en deel je bestanden meteen in het gesprek. Als je dus voor werk of studie met iemand via iMessage aan het communiceren bent, hoef je niet helemaal naar de losse Dropbox-app te gaan om een bestandje te delen. Een tik op de iMessage-app is al genoeg om bij al je documenten te komen.

Airmail voor iMessage

Airmail is een krachtige en veelzijdige mail-app voor de iPhone en iPad en met de bijbehorende iMessage-app kun je meteen de juiste bijlagen delen via iMessage. Deze iMessage-extensie van Airmail laat alle recente bijlagen zien die je daarna meteen kunt versturen. Dit maakt het uitwisselen van bijlagen een stuk eenvoudiger, omdat je ze niet apart hoeft op te slaan in iCloud of andere clouddienst. Met de iMessage-app staan ze altijd paraat. Een nadeel is wel dat je niet zelf kunt zoeken naar bijlagen.

iMessage-apps: games

Een andere grote categorie in de iMessage App Store zijn games. Je kunt via iMessage allerlei simpele spelletjes spelen, zoals schaken, Vier op een Rij of boter, kaas en eieren. Je kunt ook een puzzel maken van je eigen foto’s of een pootje biljarten tegen je iMessage-gesprekspartner.

8 Ball Pool voor iMessage

Ja, het kan echt: een potje poolen via iMessage. Als beide gesprekspartners de app geïnstalleerd hebben, kun je om beurten de virtuele keu vastpakken en proberen om de tegenstander te verslaan. Je ziet ook de beurten van de andere spelers en doordat het niet live hoeft, is dit ideaal voor iMessage. De game is gratis te downloaden, maar er zitten wel allerlei in-app aankopen in.

Schaakmat! voor iMessage

Schaken is al zo oud als de weg naar Rome, dus dit spelletje mag in iMessage niet ontbreken. Voor Schaakmat! heb je net even wat meer denkwerk nodig dan een potje vier op een rij of boter, kaas en eieren, waardoor een potje wat langer kan duren. Gelukkig kun je meerdere potjes tegelijk tegen andere mensen spelen, waardoor je je niet hoeft te vervelen. Het spel ziet er verder overzichtelijk uit en is precies wat je van een schaakspel mag verwachten.

Puzzly voor iMessage

Een puzzeltje op z’n tijd vind iedereen wel leuk, maar met Puzzly geef je er ook nog een eigen draai aan. De app maakt namelijk van je eigen foto’s een leuke puzzel. Het is dan aan je chatpartner de beurt om de puzzel in elkaar te zetten en te zien wat voor een foto je eigenlijk gestuurd hebt. Er zijn puzzels tot en met 25 stukjes mogelijk, waardoor je niet urenlang naar dezelfde puzzel hoeft te kijken. Oplossen is daardoor snel gebeurd, maar het geeft het versturen van een foto wel net een andere draai.

GamePigeon voor iMessage

Wil je iets meer dan een potje schaken of een simpele puzzel, dan kom je uit bij de app GamePigeon. Deze iMessage-app bevat in totaal zes spelletjes: een potje poolen, poker, anagrammen en meer. In het spelletje 20 Questions beantwoord je de vragen van je gesprekspartner, ook in grotere groepsgesprekken. En met pokeren speel je een potje poker tegen je vriend of vriendin, zonder dat je daar je pokerface voor op hoeft te zetten. GamePigeon is helemaal gratis te downloaden en te gebruiken.