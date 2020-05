In deze tip leggen we uit hoe je een spraakmemo deelt met je contacten. Dit kan op de iPhone, iPad en Mac. Deze spraakmemo's neem je op met de Dictafoon-app waarna je ze kunt doorsturen naar anderen.

Delen vanuit de Dictafoon-app

Op de iPhone en iPad werkt het delen van een spraakmemo net iets anders dan op de Mac. In deze tip leer je hoe het werkt. Je kunt een spraakmemo vanuit de Dictafoon-app delen via iMessage, mail, AirDrop, WhatsApp en meer.

Spraakmemo delen op iPhone en iPad

Heb je een opname gemaakt met de Dictafoon-app, dan kun je die gemakkelijk delen. Dit is hoe je dat doet:

Open de Dictafoon-app. Selecteer de opname die je wil delen door erop te tikken. Tik op de drie puntjes links van de opname. In het geopende menu kies je voor Delen. Kies hoe je de opname wil delen.

Zie je niet in een keer de app waarmee je wil delen? Veeg dan naar links in het rijtje met app-iconen. Als je op Meer tikt krijg je alle andere opties. Overigens zijn niet alle apps hiervoor geschikt. In dat geval zul je een andere manier moeten vinden.

Spraakmemo delen op een Mac

Gebruik je een Mac? Dan kun je je opnames ook delen. Weliswaar niet met apps die op je iPhone staan, maar wel op andere manieren. Lees hieronder hoe het werkt.

Open de Dictafoon-app. Klik met je rechtermuisknop (twee vingers op een trackpad) op de opname die je wil delen. Houd je cursor boven Deel en kies een van de methodes om te delen.

Als je een spraakmemo deelt wordt er automatisch een .m4a-bestand van gemaakt. De kans bestaat dat jouw gewenste app hier niet bij staat. In sommige gevallen kun je dan alsnog de spraakmemo delen, maar het werkt net iets anders. Je kunt in sommige apps namelijk de opname slepen vanuit de Dictafoon-app. Werkt dit niet, dan springt de opname terug. Je zult dan een andere methode moeten gebruiken. Hieronder lees je hoe je een spraakmemo deelt via WhatsApp op de Mac.

Spraakmemo’s delen via WhatsApp op de Mac

Als je bovenstaande methode hebt gebruikt om een spraakmemo te delen via WhatsApp heb je waarschijnlijk gezien dat dit niet werkt. Er is een makkelijke omweg om toch een opname te versturen via WhatsApp op de Mac. Zo werkt het:

Open de Dictafoon-app. Sleep de opname in kwestie naar je bureaublad of een locatie in Finder. Open WhatsApp voor Mac. Sleep de opname van je bureaublad (of Finder) naar het gesprek waarmee je wil delen. Voeg eventueel een tekst toe en verstuur het bericht.

Hopelijk weet je nu alles over het delen van spraakmemo’s vanaf je iPhone, iPad en Mac. Zelfs voor WhatsApp! Meer weten over WhatsApp voor Mac, en hoe het werkt? Lees dan onze WhatsApp voor Mac-tip!