Je kunt met Siri ook spraakopdrachten geven aan apps van derden. Maar hoe zie je welke apps daarvoor geschikt zijn? In dit artikel leggen we dat uit en lees je ook hoe je Siri met apps gebruikt.

Siri met apps gebruiken

Siri kan samenwerken met apps van derden uit de App Store. Wil je weten welke apps op jouw iPhone en iPad samenwerken met Siri, dan kun je dat snel en eenvoudig zien. Ook vertellen we je hoe je Siri voor apps inschakelt vanuit de instellingen.

Hoe werkt Siri samen met apps?

Siri werkt op verschillende manieren samen met externe apps. Allereerst is er een aantal categorieën waarmee Siri overweg kan. Je hoeft voor apps uit deze categorie geen instellingen aan te passen. Zodra ze aangepast zijn voor Siri, kun je door Apple bepaalde commando’s uitspreken.

Het geldt alleen voor deze categorieën:

Bankieren

Bellen

CarPlay en auto’s

Chatten

Lijsten en taken

Muziek

Restaurantreserveringen

Workouts

Daarnaast kunnen apps (ook uit andere categorieën) aangepast worden voor Siri Shortcuts. Met Siri Shortcuts maak je zelf je eigen commando. In de meeste gevallen schakel je met een dergelijke opdracht alleen naar een bepaald onderdeel in de app. De mogelijkheden zijn uitgebreider dan bij de apps uit bovenstaande categorieën.

Voorheen werkten veel meer categorieën met Siri, zoals taxi’s. Ook kon je geld overmaken met Siri. Het aantal apps dat met Siri werkt is sinds iOS 15 verminderd. Een reden heeft Apple niet gegeven.

Bekijk ook Siri Shortcuts (Opdrachten): zo werkt het automatiseren van taken Met Siri Shortcuts (Opdrachten) kun je allerlei taken automatiseren. Je kunt meerdere acties achter elkaar laten uitvoeren met een spraakopdracht via Siri. Ook zijn sommige taken te automatiseren. In deze gids leggen we uit hoe het werkt op de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch.

Werkt deze app met Siri?

Je kunt per app bekijken of er ondersteuning is voor Siri. Ook zie je of je toestemming hebt gegeven om het te gebruiken. Dit doe je per app. Zo bekijk je het:

Ga naar Instellingen. Tik op Siri en zoeken. Scroll naar beneden en bekijk de lijst van alle apps op jouw toestel. Tik op een app die je wil controleren. Zie je de schakelaar Gebruik met Siri dan werkt de app samen. Zet de schakelaar aan indien je toestemming wil geven.

Apps die zijn aangepast voor Siri Shortcuts kunnen vaak ook suggesties geven, bijvoorbeeld op het toegangsscherm. Wil je dat niet, dan kan je de Siri-suggesties op het toegangsscherm uitschakelen.

Bekijk ook Zo schakel je de Siri-suggesties op het toegangsscherm uit Siri is de afgelopen jaren een stuk slimmer geworden. De assistent kan ook suggesties op het toegangsscherm geven met meldingen die eruit zien als gewone notificaties. Wil je dit liever niet? Dan kan je dit per app uitschakelen.

Siri in apps van derden gebruiken

Het gebruik van Siri in combinatie met apps van derden is heel eenvoudig. Je kunt rechtstreeks aan Siri vragen om een activiteit uit te voeren met een bepaalde app, bijvoorbeeld “Stuur met WhatsApp een nieuw bericht”. Heb je zelf een commando ingesteld, dan hoef je die alleen maar uit te spreken, zodat Siri precies doet hoe de opdracht is ingesteld.

Hieronder zie je een aantal voorbeelden:

“Stuur een bericht naar Benjamin via WhatsApp.”

“Maak een boodschappenlijst in Bear met boter, kaas en eieren.”

“Speel muziek af in Spotify”

“Maak een betaalverzoek via Tikkie.”

Siri-apps bekijken in de App Store

Behalve van de reeds geïnstalleerde apps, kun je ook in de App Store zien welke apps van derden gebruikmaken van Siri. In de omschrijving wordt vaak al melding gemaakt van Siri-ondersteuning, maar je kunt het ook iets verderop zien: Apple heeft bij elke app een lijstje met functionaliteiten die worden ondersteund. Maar let wel op: deze aanduiding geldt alleen voor de apps uit één van de categorieën bovenaan dit artikel. Ondersteunt een app alleen de Siri Shortcuts, dan moet je dat opzoeken in de omschrijving van de app (indien de ontwikkelaar dit vermeldt).

Bekijk ook Siri: het complete overzicht van Apple's spraakassistent Met Siri geef je spraakopdrachten aan de iPhone, iPad en andere apparaten. Siri spreekt Nederlands, kan vragen beantwoorden, informatie opzoeken, apparaten bedienen en zelfs grapjes maken. Wat kun je er nog meer mee? Dat lees je in deze Siri-uitleg!