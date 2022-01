Weergavezoom

Wist je dat de iPhone-modellen met grotere schermen twee verschillende weergaven kennen? Met de optie Weergavezoom bepaal je zelf hoe groot icoontjes en tekst weergegeven worden. In deze tip lees je alles over Weergavezoom, wat het verschil is en hoe je dit instelt.

Weergavezoom: grotere knoppen en teksten

Als je je iPhone voor het eerst in gebruik neemt, krijg je de vraag welke weergave je wil gebruiken. De meeste mensen zullen voor de standaardweergave kiezen, maar met de weergave Ingezoomd worden de icoontjes en teksten groter weergegeven.

Op welke modellen werkt Weergavezoom?

Weergavezoom is beschikbaar op de iPhones vanaf een 4,7-inch scherm (met uitzondering van de 5,8-inch iPhones). Je kunt Weergavezoom dus gebruiken op onderstaande modellen:

De officiële lijst van Apple met alle ondersteunde toestellen vind je hier.

Op onderstaande modellen werkt weergavezoom niet:

Hoe kan ik Weergavezoom instellen?

Om Weergavezoom in te stellen nadat je je iPhone al in gebruik genomen hebt, doe je het volgende:

Ga naar Instellingen > Scherm en helderheid. Scroll naar onderen en tik onder het kopje Weergavezoom op Weergave. Bovenin kies je tussen de twee weergaven: Standaard en Ingezoomd. Door naar links te vegen kun je zien hoe de verschillende weergaven eruit zien. Tik op Stel in bij de gewenste weergave. De iPhone wisselt nu naar de nieuwe weergave.

Zodra je iPhone de ingezoomde weergave ingesteld heeft, kan het beginscherm van je iPhone opnieuw ingedeeld zijn. Omdat er een rij icoontjes minder op het scherm past, worden deze naar de volgende blanco pagina verplaatst. Je moet daardoor je icoontjes opnieuw indelen. Door meerdere apps tegelijk te verplaatsen, gaat het extra snel.

Bekijk ook Zo verplaats je meerdere apps tegelijk op het beginscherm Je kunt op het beginscherm van je iPhone of iPad de apps verplaatsen en elke gewenste volgorde zetten. Dat kan ook met meerdere apps tegelijk. In deze tip laten we zien hoe je dat doet.

Verschillen Weergavezoom

Er zijn allerlei verschillen als je kiest voor Ingezoomd in plaats van de standaardweergave. Het gaat om onderstaande verschillen:

Bij Ingezoomd zijn appicoontjes op het beginscherm een stuk groter. Op sommige modellen is er dan plek voor vijf rijen icoontjes in plaats van zes (exclusief Dock).

Bij Ingezoomd zijn knoppen en tekst een stuk groter. Hierdoor is er minder ruimte op het scherm en moet je meer scrollen om de inhoud op het beeld te krijgen.

De aangepaste liggende weergave op de iPhone Plus- en Max-modellen werkt anders als je kiest voor uitgezoomd. Je mist enkele extra functies voor het grotere scherm.

Wil je niet constant ingezoomd zijn, maar alleen op momenten dat je kleine teksten wilt lezen? Kies dan voor snel inzoomen op je iPhone-scherm.

Bekijk ook Snel inzoomen op je iPhone- of iPad-scherm Heb je soms moeite om iets op het scherm te lezen? Je activeert de snelle zoomfunctie van de iPhone en iPad door met drie vingers op het scherm te tikken!