Je kan vanaf nu in WhatsApp chats als favoriet markeren en ook oproepen van favorieten bij elkaar zetten. Daardoor zijn de contacten waar je het meest mee chat of belt sneller te bereiken. Lees hier hoe de Favorieten-functie van WhatsApp werkt.

Sinds enige tijd heeft WhatsApp een filteroptie, waarmee je je chats kan filteren op ongelezen of alleen groepen. Hier staat ook een knop Favorieten tussen. WhatsApp rolt deze functie sinds juli 2024 voor haar gebruikers uit en stelt je in staat om sneller bij je belangrijkste contacten te komen. Op die manier hoef je niet door de hele lijst met chats te neuzen als je alleen maar je partner of beste vriend een berichtje wil sturen.

Voor de Favorieten-functie van WhatsApp kun je zowel individuele contacten als groepen aanvinken. Door een chat als favoriet te markeren, verschijnt deze in de aparte Favorieten-map. Als je heel veel gesprekken in WhatsApp hebt, kan het nogal onoverzichtelijk worden. Zeker als er meerdere groepsgesprekken zijn die heel actief zijn en vervolgens je belangrijke een-op-een-gesprekken naar beneden drukken. Met de Favorieten-functie los je dat op.

Let op: de functie wordt momenteel nog uitgerold, dus het kan zijn dat het bij jou nog niet zichtbaar is. Het kan een aantal weken duren voordat de Favorieten-functie bij iedereen in WhatsApp zichtbaar is.

Om een chat aan je favorieten toe te voegen, doe je het volgende:

Open WhatsApp en ga naar het Chats-scherm. Tik bovenaan op Favorieten. Kies de contacten die je toe wil voegen.

Je kunt ook een chat ingedrukt houden en vanuit het menu dat dan verschijnt diegene toevoegen aan je favorieten.

Om je favorieten te beheren, volg je deze stappen:

Open WhatsApp en ga naar Instellingen. Kies de nieuwe optie Favorieten > Toevoegen aan favorieten. Je kunt hier contacten uit je favorieten verwijderen of toevoegen. Je kunt ook de volgorde wijzigen.

WhatsApp favorieten voor oproepen

Behalve voor chatgesprekken, verschijnen je favorieten ook in een apart deel op het Gesprekken-tabblad. Dit is het scherm waar je recente telefoonoproepen bij elkaar staan. Bovenaan staat de lijst met favorieten, met daaronder je recente oproepen. Tik bovenaan op de knop Favoriet toevoegen om een contact of groep aan je favorieten toe te voegen.

Er zijn al langer manieren in WhatsApp om bepaalde gesprekken of berichtjes gemakkelijker terug te vinden. Zo kun je WhatsApp-gesprekken vastzetten door deze in het chatoverzicht naar rechts te vegen. Ook kun je individuele berichten met een ster markeren, zodat je deze voor later kan bewaren.