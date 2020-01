Inzoomen op je iPhone-scherm

Kun je niet goed lezen wat er op het scherm staat, dan biedt de iPhone je de mogelijkheid om in te zoomen. Je activeert de snelle zoomfunctie door met drie vingers te dubbeltikken op het scherm. Je moet dit wel eerst inschakelen en vervolgens kun je allerlei instellingen regelen.



Op de iPhone en iPad vind je talloze toegankelijkheidsfuncties voor mensen met een handicap. Ook bij kleine ongemakken kunnen deze functies van pas komen, bijvoorbeeld wanneer je een leesbril nodig hebt en niet goed het scherm kunt aflezen. De iPhone beschikt over een zoomfunctie die je makkelijk kunt inschakelen.

Snelle zoomfunctie inschakelen

Met de zoomfunctie kun je inzoomen op een bepaald gedeelte van het scherm. Zo schakel je het in:

Ga naar de Instellingen-app. Tik op Toegankelijkheid > Zoomen. Schakel de zoomfunctie in met de schakelaar bovenin het scherm. Zoomt je scherm nu enorm in? Dubbeltik dan met drie vingers tegelijk op het scherm om weer naar de normale weergave te gaan.

Je kunt nu inzoomen door met drie vingers tegelijk op het scherm te dubbeltikken. Dit houdt in dat je snel achter elkaar tweemaal tikt. Op dezelfde manier kun je weer uitzoomen, ook door te dubbeltikken met drie vingers tegelijk.

Zoomfunctie aanpassen

Je kunt de zoomfunctie op allerlei manieren aanpassen:

Bij Zoombereik kun je aangeven of het hele scherm gezoomd moet worden, of alleen een gedeelte.

Bij Zoomfilter kun je extra effecten kiezen, zoals het extra dimmen van het scherm. optie Weinig licht.

Met de schuifknop Maximale vergroting kun je zorgen dat het scherm niet zo extreem vergroot wordt. Kies bijvoorbeeld de laagste optie 1,2x zoom.

Zoomen door te drukken

Zoals hierboven aangegeven schakel je de zoomfunctie in en uit door op het scherm te tikken. Vind je dat vervelend, dan is er ook nog een andere manier: zoomen door te drukken. Hiervoor maak je gebruik van 3D Touch of Haptic Touch.

Je regelt dit via de Zoomregelaar:

Open de Instellingen-app op de iPhone. Ga naar Toegankelijkheid Zet de schakelaar aan bij Zoomen. Tik op Zoomregelaar. Ze de schakelaar aan bij Toon regelaar.

