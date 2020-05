De Apple Watch heeft een aantal statusiconen die bovenop de wijzerplaat worden getoond. Wat betekent ieder icoon? Je leest het in deze Apple Watch-tip.

Apple Watch statussymbolen: wat betekenen ze?

De Apple Watch laat af en toe een klein icoontje bovenaan de wijzerplaat zien, om aan te geven wat de precieze status van het horloge is. Maar wat betekent nou eigenlijk ieder icoon? In deze tip zetten we alle statussymbolen van de Apple Watch op een rij.

Statusiconen op de Apple Watch op de wijzerplaat

Onderstaande iconen verschijnen op de Apple Watch-wijzerplaat. Hoewel er geen beschrijving op het scherm wordt getoond, weten we wel wat ze betekenen. Hieronder een overzicht:

Berichten – Je hebt ongelezen notificaties, die je bekijkt door het Berichtencentrum naar beneden te vegen.

– Je hebt ongelezen notificaties, die je bekijkt door het Berichtencentrum naar beneden te vegen. Laden – De Apple Watch maakt maakt op het moment gebruik van de draadloze connectie om iets te laden.

– De Apple Watch maakt maakt op het moment gebruik van de draadloze connectie om iets te laden. Vergrendeld – De Apple Watch is met een codeslot vergrendeld.

– De Apple Watch is met een codeslot vergrendeld. Theatermodus – Je hebt de Theatermodus ingeschakeld. De stille modus staat aan en het scherm blijft donker als je naar je pols kijken. Je activeert de Watch door op het scherm te klikken en uitschakelen van de Theatermodus kan via het bedieningspaneel

– Je hebt de Theatermodus ingeschakeld. De stille modus staat aan en het scherm blijft donker als je naar je pols kijken. Je activeert de Watch door op het scherm te klikken en uitschakelen van de Theatermodus kan via het bedieningspaneel Waterslot – Het waterslot is geactiveerd, zodat je kunt zwemmen met de Apple Watch. Het scherm reageert dan niet op aanrakingen; unlocken gaat via de Digital Crown. (Deze functie werkt enkel in de Apple Watch Series 2 en nieuwer.)

– Het waterslot is geactiveerd, zodat je kunt zwemmen met de Apple Watch. Het scherm reageert dan niet op aanrakingen; unlocken gaat via de Digital Crown. (Deze functie werkt enkel in de Apple Watch Series 2 en nieuwer.) Work-out – De app Work-out of een andere sportapp registreert een work-out.

– De app Work-out of een andere sportapp registreert een work-out. Microfoon – Een app gebruikt op de achtergrond de microfoon van je Apple Watch.

– Een app gebruikt op de achtergrond de microfoon van je Apple Watch. Niet Storen – Je hebt de Niet Storen-modus ingeschakeld. Bij notificaties wordt het scherm niet ingeschakeld en hoor je geen geluiden. De wekkerfunctie zal nog steeds werken.

– Je hebt de Niet Storen-modus ingeschakeld. Bij notificaties wordt het scherm niet ingeschakeld en hoor je geen geluiden. De wekkerfunctie zal nog steeds werken. Niet verbonden met iPhone – De Apple Watch heeft geen verbinding met je iPhone en heeft beperkte functionaliteit.

– De Apple Watch heeft geen verbinding met je iPhone en heeft beperkte functionaliteit. Mobiele verbinding – De Apple Watch heeft verbinding met het mobiele netwerk. Het aantal bolletjes geeft de signaalsterkte aan. (Dit icoon zie je enkel op Apple Watches met een ingebouwde mobiele verbinding.)

– De Apple Watch heeft verbinding met het mobiele netwerk. Het aantal bolletjes geeft de signaalsterkte aan. (Dit icoon zie je enkel op Apple Watches met een ingebouwde mobiele verbinding.) Niet verbonden met mobiel netwerk – De Apple Watch heeft geen verbinding met het mobiele netwerk. (Dit icoon zie je enkel op Apple Watches met een ingebouwde mobiele verbinding.)

– De Apple Watch heeft geen verbinding met het mobiele netwerk. (Dit icoon zie je enkel op Apple Watches met een ingebouwde mobiele verbinding.) Opladen – De Apple Watch wordt op dit moment opgeladen.

– De Apple Watch wordt op dit moment opgeladen. Vliegtuigmodus – Je hebt de vliegtuigmodus ingeschakeld, waardoor alle draadloze connecties niet bruikbaar zijn. Lokale functies op de Apple Watch werken wel.

– Je hebt de vliegtuigmodus ingeschakeld, waardoor alle draadloze connecties niet bruikbaar zijn. Lokale functies op de Apple Watch werken wel. Walkie-talkie – Je bent bereikbaar via de Walkie-talkie functie.

– Je bent bereikbaar via de Walkie-talkie functie. Kaarten – Er is een navigatieroute actief op de Apple Watch.

– Er is een navigatieroute actief op de Apple Watch. Audio – Er wordt muziek afgespeeld op de Apple Watch of op de gekoppelde iPhone. Tik erop om naar de muziekbediening te gaan.

– Er wordt muziek afgespeeld op de Apple Watch of op de gekoppelde iPhone. Tik erop om naar de muziekbediening te gaan. Telefoon – Een telefoongesprek is actief via je iPhone. Tik erop om het gesprek op de Apple Watch te voeren.

Apple Watch statussymbolen in Bedieningspaneel

Sommige icoontjes zie je alleen in het Bedieningspaneel. Het gaat dan om deze icoontjes:

Verbonden – Een groene iPhone betekent dat je Apple Watch in verbinding staat met de iPhone.

– Een groene iPhone betekent dat je Apple Watch in verbinding staat met de iPhone. Locatie – De Apple Watch haalt je huidige locatie op, bijvoorbeeld om de nieuwste weersinformatie op te halen. Dit icoontje zie je ook als er een navigatieroute actief is.

– De Apple Watch haalt je huidige locatie op, bijvoorbeeld om de nieuwste weersinformatie op te halen. Dit icoontje zie je ook als er een navigatieroute actief is. Wi-Fi – Als je Apple Watch niet verbonden is met de iPhone, zie je in het Bedieningspaneel de Wi-Fi streepjes als er een bekend netwerk in de buurt is en je Apple Watch is ermee verbonden.

Je kunt ieder icoon op een andere manier laten verdwijnen. Zo verdwijnt het iPhone-icoontje door de iPhone weer te verbinden en is de rode notificatiestip weg door berichten te lezen. Meer weten over functies zoals de Vliegtuigmodus, de theatermodus Niet Storen? Lees hierover onze losse tips.