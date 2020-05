Met de Niet Storen-functie op de iPhone en iPad kun je voorkomen dat er meldingen, berichten en telefoontjes binnenkomen. Zet de functie aan als je even rust wilt! Deze tip legt uit hoe het werkt en wat er de afgelopen tijd is verbeterd.

Niet Storen op de iPhone: steeds meer mogelijkheden

Apple introduceerde Niet Storen voor het eerst in iOS 6, als functie om meldingen stil te houden zodat je ‘s nachts rustig kunt slapen. Sinds iOS 7 is ook mogelijk om meldingen te onderdrukken tijdens het gebruik van de iPhone, bijvoorbeeld als je je toestel uit handen geeft aan iemand anders. In iOS 11 kwam Niet Storen tijdens autorijden erbij en in iOS 12 zijn de mogelijkheden nog verder uitgebreid, met bijvoorbeeld een Bedtijdmodus en het onderdrukken van storingen op locatie.



Er zijn twee manieren om de Niet Storen-functie te gebruiken: handmatig inschakelen op momenten dat je behoefte aan stilte hebt, of vooraf inplannen wanneer de Niet Storen-functie actief moet zijn. In alle gevallen kun je uitzonderingen instellen, zodat familieleden en beste vrienden je toch kunnen bereiken.

Niet Storen handmatig inschakelen

Bij een vergadering, in een bibliotheek of museum of tijdens een belangrijke ceremonie is het wel zo netjes om je iPhone op stil te zetten. Dit doe je als volgt:

Open het Bedieningspaneel op je iPhone. Zet de knop met het maantje aan.

Er is ook een iets omslachtiger manier via de Instellingen-app:

Ga naar Instellingen > Niet Storen. Zet de schakelaar Handmatig aan.

De iPhone zal vanaf dat moment geen pushnotificaties en andere meldingen meer tonen. Ook worden telefoongesprekken onderdrukt. Dit werkt alleen als de telefoon in slaapstand staat. Als je de iPhone actief gebruikt, krijg je wel meldingen te zien.

Wil je dat liever niet, dan kun je met een optie onderaan het scherm dit aanpassen. Onder het kopje ‘Stilte’ vind je de mogelijkheid om inkomende gesprekken en berichten altijd te onderdrukken (‘Altijd’) of alleen als de iPhone is vergrendeld.

Niet Storen automatisch inschakelen

Je kunt Niet Storen ook automatisch laten inschakelen op een bepaald tijdstip. Stel dat je van 23:55 tot 7:00 uur slaapt en in die periode geen meldingen en telefoongesprekken wilt ontvangen. Je stelt dat als volgt in:

Ga naar Instellingen > Niet Storen. Zet de schakelaar bij Gepland aan. Geef aan vanaf welk tijdstip de Niet Storen-functie actief moet zijn. Een maansymbool in de statusbalk geeft aan dat Niet Storen actief is.

Niet Storen op basis van tijd en locatie

Als je naar een concert of bioscoop gaat, wil je liever niet gestoord worden door allerlei meldingen. Sinds iOS 12 kun je meldingen op basis van tijd en locatie onderdrukken.

Druk in het Bedieningspaneel stevig op het Niet Storen-icoontje en kies de optie 1 uur, Tot vanavond of Zodra je deze locatie verlaat. Je ziet op welke locatie je bent, zodat je kunt controleren of alles klopt.

Niet Storen tijdens actief gebruik

Als je de iPhone in de hand hebt, wil je misschien geen meldingen ontvangen. Je kunt daarom Niet Storen tijdens actief gebruik uitschakelen, zodat je toestel niet meer trilt en geluiden maakt als er bijvoorbeeld een WhatsApp-berichtje binnenkomt. Niet Storen werkt standaard alleen als je iPhone is vergrendeld.

Zo gebruik je Niet Storen tijdens actief gebruik:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Niet Storen. Onder het kopje ‘Stilte’ zie je twee opties. Kies Altijd.

Stille meldingen op de iPhone

Sinds iOS 12 kun je ook stille meldingen gebruiken. Als je dit inschakelt, verschijnt de melding wel in het Berichtencentrum maar niet op je toegangsscherm en je hoort ook geen geluidje. De meldingen staan dus niet helemaal uit, maar je hebt er minder last van. Je moet per app instellen of je de meldingen stil wilt houden. Krijg je zo’n melding binnen, dan veeg je naar links en kies je Beheer > Lever stil af. Dit moet je voor elke app herhalen. Via Instellingen > Berichtgeving > Kies een app kun je de normale meldingen weer instellen.

Niet Storen, toch telefoontjes ontvangen

Je wilt ‘s nachts geen telefoontjes ontvangen en berichten binnenkrijgen. Maar als je ouders bellen omdat er iets ergs is gebeurd, wil je wél bereikbaar zijn. Ook daar is een oplossing voor bedacht. In de instellingen van Niet Storen kun je aangeven dat je telefoontjes van favoriete contactpersonen wilt blijven ontvangen. Dit doe je bij het onderdeel ‘Sta oproepen toe van Favorieten’. Hoe je favorieten instelt lees je in de tip Favoriete contactpersonen instellen op iPhone.

Een andere oplossing is om in noodgevallen toch via Niet Storen bereikbaar te zijn voor bepaalde personen.

Je kunt ook nog aangeven dat je bij herhaalde oproepen wel gestoord wilt worden. Als een willekeurige contactpersoon tweemaal vlak achter elkaar belt, is het blijkbaar dringend en komt het telefoontje alsnog door. Je kunt zelf aangeven of je dit wilt via de optie ‘Herhaalde oproepen’. Een toelichting bij deze knop maakt duidelijk dat een tweede oproep van dezelfde persoon binnen drie minuten er doorheen komt.

Niet Storen tijdens autorijden

Om te zorgen dat je tijdens het autorijden geconcentreerd blijft heeft Apple de functie Niet Storen tijdens autorijden geïntroduceerd. Deze zorgt ervoor dat je tijdens het autorijden het scherm niet kunt bedienen. Wil je toch bepaalde iPhone-functies gebruiken, dan kun je daarvoor gebruik maken van een CarPlay-systeem, bijvoorbeeld een CarPlay-autoradio of -inbouwsysteem.

Bedtijdmodus voor beter slapen

Sinds iOS 12 heeft Apple de Bedtijdmodus ingevoerd. Als je ‘s nachts wakker wordt en op je scherm kijkt, krijg je normaal gesproken allerlei meldingen te zien van Facebook, Twitter en andere apps. Daardoor kom je in de verleiding om met je iPhone bezig te gaan, terwijl je alleen maar even wilde kijken hoe laat het was. Met Bedtijdmodus voorkom je dit: je krijgt tot de volgende ochtend geen meldingen te zien, zodat je meteen weer verder kunt gaan met slapen.

