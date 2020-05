Wil je je Snapchat-profiel wissen op de iPhone, omdat je bijvoorbeeld een ander account wil, of helemaal met Snapchat wilt stoppen? In deze tip leggen we uit hoe je permanent je Snapchat-account verwijdert.

Snapchat-account verwijderen

Snapchat is een leuke app waarmee je kan chatten door foto’s en andere media uit te wisselen. Wil je echter je Snapchat-account verwijderen, bijvoorbeeld omdat je van account wilt veranderen of omdat je helemaal wilt stoppen, dan moet je een paar simpele handelingen uitvoeren om het profiel te wissen.

Snapchat-data opvragen

Snapchat is meestal vluchtig en je zult vaak niet de behoefte hebben om je hele archief op te slaan. Maar je kunt wel je data opvragen bij Snapchat, zoals tegenwoordig verplicht is voor alle bedrijven die in de EU actief zijn.

Zo werkt het:

Open de Snapchat-app. Tik bovenaan op de avatar om jouw Snapchat-profiel te bekijken. Druk op het tandwiel rechtsboven om de instellingen van je profiel te openen. Blader helemaal naar beneden en tik op Mijn gegevens. Je ziet nu een lijst van alle gegevens die Snapchat over jou verzameld heeft. Blader helemaal omlaag en tik op Verzoek indienen.

Het kan een paar dagen duren voordat je je gegevens toegemaild krijgt.

Uitloggen in de Snapchat-app

Vervolgens kun je uitloggen in de Snapchat-app:

Voer de drie stappen hierboven uit om de Snapchat-instellingen te openen in de app. Veeg omlaag en druk op ‘Uitloggen’. Geef aan of je je inloggegevens wilt opslaan.

Snapchat-account verwijderen

Ben je helemaal klaar? Verwijder dan je oude account via deze pagina. Vul daar je username en wachtwoord in en bevestig dat je je account wilt beëindigen.

Is de pagina verplaatst, dan kun je het ook als volgt bereiken: ga naar Snapchat.com en klik onderin het scherm op Community > Ondersteuning > Mijn account & veiligheid > Accountgegevens > Mijn account verwijderen.

Voor het verwijderen van je Snapchat-account ga je naar de accountportal en log je in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Na het uitvoeren van de stappen om je account te verwijderen, wordt het eerst 30 dagen gedeactiveerd. In die periode kunnen vrienden geen contact meer met je opnemen of met je communiceren op Snapchat. Mocht je je hebben bedacht, dan kun je gedurende deze 30 dagen je account weer eenvoudig activeren.

Na 30 dagen wordt je account definitief verwijderd. Dit houdt in dat je account, accountinstellingen, vrienden, Snaps, Chats, Verhalen, apparaatgegevens en locatiegegevens uit de database worden verwijderd. Sommige persoonlijke gegevens blijven echter bewaard. Snapchat zegt dat dit nodig is “voor bepaalde juridische, veiligheids- en zakelijke behoeften”. Het gaat hier bijvoorbeeld om aankopen die je via Snapchat hebt gedaan en op welke datum je de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid hebt geaccepteerd.

Snapchat-account weer activeren

Je kunt binnen 30 dagen je Snapchat-account weer activeren door in te loggen in de Snapchat-app. Je gebruikt daarbij je normale gebruikersnaam.

Zolang je account is gedeactiveerd, kun je alleen inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. Je kunt niet inloggen met je e-mailadres of je wachtwoord wijzigen.

Het kan 24 uur duren voordat een gedeactiveerd account weer kan worden geactiveerd.

