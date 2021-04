Alles over Spotify-codes

Met Spotify Codes kun je gemakkelijk muziek delen aan de hand van een soort streepjescodes. Elk muzieknummer op Spotify beschikt over een unieke code en dat geldt ook voor albums, artiesten en afspeellijsten. Je scant de Spotify Codes met de camera van je iPhone en in deze tip lees je hoe dat gaat – en hoe je nieuwe codes aanmaakt.

Spotify Codes maken

Je hebt een leuk muzieknummer gevonden dat je wilt delen met vrienden. Spotify bood altijd al de mogelijkheid om het nummer te delen via WhatsApp, Facebook en allerlei andere diensten. Maar met Spotify Codes kun je ook een speciale code maken, die je als artiest bijvoorbeeld in posters en op sociale media kunt delen. Je kunt bij elk nummer, album, artiest of afspeellijst een unieke streepjescode opvragen die vrienden kunnen scannen.

Dit doe je via de desktop:

Ga naar Spotify.com op de desktop en log in. Blader naar het nummer of album dat je wilt delen. Klik op de drie puntjes en vervolgens op Delen > Link naar album kopiëren.

Ga nu naar de website Spotifycodes.com. Vul de gekopieerde URL in. De code verschijnt. Je kunt dit nu delen met vrienden.

Spotify Code scannen

Kom je een Spotify-code van een artiest tegen, dan kun je die scannen via de zoekfunctie in de app. Dit gaat razendsnel.

Het scannen van de code werkt als volgt:

Ga naar de zoekbalk in de Spotify-app. Tik op het camera-icoon. Scan de code.

Je kunt ook geprinte codes scannen, dus dit biedt mogelijk om bijvoorbeeld muziekposters of stickers te voorzien van een rechtstreekse code naar een bepaald nummer. Een andere mogelijkheid is om de foto met code bijvoorbeeld te delen op Instagram. Het is een mooi alternatief voor de Spotify-linkjes die je voorheen moest uitwisselen.

Meer Spotify-tips

Meer tips over Spotify lees je hier:

Bekijk ons complete iPhone tipsoverzicht. Met honderden iPhone tips bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!