Staat je muziek te luid of juist te zacht? Dan kun je gemakkelijk het geluidsvolume op de AirPods aanpassen. Het kan op verschillende manieren en in deze tip lopen we ze met je langs.

Zodra je de functie Gespreksdetectie ingeschakeld hebt en iemand begint met je te praten, gaat het volume automatisch lager zolang het gesprek duurt. Ook gaat de ruisonderdrukking tijdelijk naar de transparantiemodus. In het geval van een podcast wordt de audio tijdelijk gepauzeerd. Nadat het gesprek afgelopen is, gaat de muziek automatisch weer terug naar het eerdere geluidsniveau. Bij gesproken audio wordt het afspelen weer hervat. Je kunt ook handmatig weer terugkeren naar het vorige volume door de knop op de steel kort ingedrukt te houden.

Op de Mac is het inschakelen van de functie ook eenvoudig. Verbindt de AirPods met je Mac en klik in de menubalk op de AirPods-knop. Zet daar Gespreksdetectie aan.

Luister je via de Apple Watch , dan schakel je het als volgt in:

Je kunt AirPods Pro gebruiken om iemand beter te verstaan. Het is een nieuwe functie genaamd ‘Gespreksversterking’. In deze tip lees je hoe het werkt.

