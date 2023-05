Wil je radio luisteren via de Safari-browser? Dat kan! In deze tip lees je hoe je radiostations vindt en vervolgens kunt afspelen. Zolang het tabblad geopend blijft zal de muziek blijven doorspelen.

Soms wil je gewoon even wat muziek luisteren. Heb je geen abonnement op een streaming muziekdienst of heb je geen zin om een aparte app te installeren, dan kun je radio luisteren in de Safari-browser. Het mooie is dat de muziek blijft doorspelen, ook als je een andere app opent.

Radio luisteren via Safari

Sommige iPods hebben een ingebouwde FM-radio, maar bij de iPhone is dit helaas niet het geval. Je zult op een andere manier radio moeten luisteren, maar gelukkig zijn de mogelijkheden legio.

Sinds iOS 3 (!) is het al mogelijk om radiostreams af te spelen in de Safari-browser. Misschien wist je niet eens dat die optie bestond en ontdek je het nu pas. Het handige is dat je andere apps kunt gebruiken terwijl je naar de radio luistert. De radiostream speelt verder op de achtergrond. Als je je favoriete radiostations als bladwijzers in Safari toevoegt kun je de volgende keer weer snel verder gaan met luisteren.

Open de Safari-browser op je iPhone en blader naar Nederland.FM of Belgie.FM. Je kunt ook Icecast gebruiken of de website van jouw favoriete radiostation bezoeken, zoals Kink.nl. Kies een radiostation en tik op de playknop. Je kunt nu luisteren via de browser.

Je kunt met de volumeknoppen het geluid harden en zachter zetten. Om de muziek te pauzeren zul je terug naar de Safari-browser moeten gaan.

Radio luisteren via de Muziek-app

Misschien vind je dit wat omslachtig. Heb je een abonnement op Apple Music, dan kun je ook radio luisteren via de Muziek-app:

Open de Muziek-app op de iPhone of iPad. Ga naar het tabblad Radio. Ben je abonnee van Apple Music, dan kun je naar alle radiostations luisteren. Apple heeft een eigen radiostation met de naam  Music 1, maar er zijn ook ‘radiostations’ gemaakt rond bepaalde muziekgenres. Ben je geen abonnee van Apple Music, dan kun je alleen naar algemene radiostations luisteren zoals die van BBC en Bloomberg.

Radio-apps voor iPhone en meer

Er zijn speciale radio-apps voor de iPhone waarmee je ook naar radiostations luisteren. Denk aan de radio-apps van de publieke omroep, 538 en TuneIn. Daarnaast zijn er radio-apps voor

