Muziek luisteren in de auto via je iPhone en autoradio

Met een iPhone kun je in de auto muziek afspelen en bellen. Hoe werkt het en wat moet je doen als je tegelijk wilt luisteren naar muziek en handsfree bellen? En wat moet je doen als je niet wilt dat de muziek steeds begint te spelen als je in de auto stapt?

Muziek luisteren in de auto met je iPhone

Als je lange ritten in de auto maakt is het wel zo prettig om naar wat muziek te luisteren. Dat kan via de autoradio of het entertainmentsysteem in de auto, maar het kan ook op allerlei andere manieren via je iPhone. In deze tip leggen we uit wat de mogelijkheden zijn als je iPhone-gebruiker bent. We slaan heel oude oplossingen zoals een cassette-adapter of een FM-transmitter daarbij even over.

Muziek luisteren via CarPlay

Heb je een autoradio met CarPlay, dan is het helemaal gemakkelijk. Met de apps voor Apple Music en Spotify kun je meteen je favoriete afspeellijsten en albums streamen. Bedienen doe je heel makkelijk via het CarPlay Dashboard.

Luister je liever naar de radio, dan zijn er de apps van TuneIn, myTuner Radio en andere aanbieders. Je sluit de iPhone met een kabeltje aan op het CarPlay-systeem, of gebruikt een draadloze verbinding. Check ook ons overzicht van de beste radio- en podcasts-apps voor CarPlay voor meer ideeën over apps die je kunt gebruiken.

Muziek luisteren van je iPhone (Bluetooth of kabel)

Veel hedendaagse autoradio’s beschikken over Bluetooth, een USB-poort of een AUX-poort. Als de autoradio Bluetooth ondersteunt is het meestal vrij gemakkelijk: je koppelt beide apparaten met elkaar en kunt vervolgens draadloos afspelen.

Heeft jouw autoradio geen Bluetooth, dan kun je dit voor weinig geld oplossen met een Bluetooth-stickje. Deze kost zo’n 15 euro en zorgt ervoor dat je muziek vanaf je iPhone via Bluetooth naar je autoradio kunt streamen. Er zijn Bluetooth-apparaten die je in de AUX-ingang kunt steken (zoals deze), maar je hebt ze ook voor de aanstekerplug, waarbij via een FM-verbinding de audio wordt doorgestuurd. Misschien niet ideaal, maar als je een goedkope oplossing zoekt ben je voor weinig geld klaar. Bovendien kun je met zo’n Bluetooth-oplossing ook veiliger handsfree bellen in de auto.

Welke mogelijkheden je hebt om een kabel te gebruiken is afhankelijk van de aansluitingen waar je mee te maken hebt. Aan een AUX-aansluiting heb je niet zoveel als je iPhone niet beschikt over een koptelefoonaansluiting. In dat geval kun je beter de USB-aansluiting gebruiken, als je autoradio daarover beschikt. Het voordeel van USB is dat je iPhone ook meteen opgeladen wordt.

iPhone aansluiten met AUX-kabel

Beschikt je autoradio over een AUX-aansluiting, dan kun je die gebruiken voor de fysieke aansluiting. De AUX-aansluiting bevindt zich vaak op het apparaat zelf of in het handschoenkastje. Je kunt een goedkope 3,5mm-naar-3,5mm-kabel in de winkel aanschaffen. Voor iPhones die niet meer beschikken over een koptelefoonaansluiting kun je een adapter gebruiken.

Deze 3,5mm-adapters verkoopt Apple:

Er zijn ook diverse kabels van derden, zoals de AUX-naar-Lightning-kabel op de foto hieronder (ca. 30 euro).

Muziek luisteren en bellen in de auto

Met de iPhone kun je muziek luisteren en bellen. Maar wat als er een telefoongesprek binnenkomt? Dit kun je op twee manieren afhandelen: via het handsfree systeem in de auto of door gebruik te maken van oordopjes. Met een handsfree carkit kun je zowel muziek afspelen als handsfree bellen, via dezelfde iPhone. Komt er een telefoongesprek binnen, dan zal de muziek automatisch gedempt of gepauzeerd worden. Het telefoongeluid van de iPhone gaat via de speakers van de auto. Beëindig je het telefoongesprek, dan begint de muziek automatisch weer af te spelen op het voorheen ingestelde geluidsvolume.

Zit je muziek te luisteren en wil je een telefoongesprek voeren, dan hoef je de muziek niet eerst te pauzeren: bel gewoon het nummer, de muziek wordt gepauzeerd als het gesprek tot stand komt en gaat automatisch verder als je klaar bent met bellen.

Dit werkt natuurlijk anders als je gebruik maakt van oordopjes om te bellen. Het audiosysteem in de auto ‘weet’ niet dat er een telefoongesprek binnenkomt en zal de muziek ook niet dempen. Je zult in dat geval handmatig de knop even moeten omdraaien. Als je het afspelen van muziek via de iPhone regelt, gaat het meestal wel goed. De iPhone weet dan dat er een gesprek binnenkomt en zal het afspelen van muziek tijdelijk pauzeren.

Vergeet niet tijdens het luisteren naar muziek je iPhone opgeladen te houden. Er zijn diverse autoladers verkrijgbaar die in de sigarettenaansluiting van de auto passen.

Hou er bovendien rekening mee dat je niet tijdens het rijden je iPhone vasthoudt om iemand op te bellen. Je riskeert niet alleen een boete, maar het is ook nog eens gevaarlijk. Je kan daarom het beste met Siri bellen en de telefoonfuncties gebruiken. Dankzij Hé Siri gebruik je de assistent handsfree. Je hoeft dan alleen te zeggen “Bel Tim” en je iPhone belt automatisch naar het nummer dat bij de contactpersoon ingesteld staat. Wil je via de luidspreker van je iPhone bellen, zeg dan “Bel Tim via de luidspreker”.

Voorkomen dat muziek in de auto afspeelt

Stap je in de auto en begint meteen de muziek af te spelen? Dat kan handig zijn, maar het is niet altijd gewenst. Het komt meestal omdat je via Bluetooth oordopjes aan het luisteren was en op het moment dat je in de auto stapt neemt het (CarPlay)-autosysteem het over. Je kunt kijken of de autoradio een instelling heeft om het automatisch afspelen van muziek via Bluetooth te blokkeren. Een andere optie is om een ‘stil’ nummer te installeren. Dit is een muzieknummer die altijd bovenaan staat in je muziekbibliotheek en volledige stilte afspeelt. Je vindt in iTunes een aantal muzieknummers

Uiteraard kun je ook op de iPhone tegen Siri zeggen: “Stop de muziek”. Een andere optie is om op de iPhone de app af te sluiten die de muziek regelt, zoals de Muziek-app van Apple of de Spotify-app. Heb je geen zin om dit te doen, dan is het snel in vliegtuigstand zetten van de iPhone via het Bedieningspaneel ook een idee.

