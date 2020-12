Je kunt in Safari pop-ups en Javascript uitschakelen op je iPhone en iPad. Hoe doe je dit en waarom kan dit handig zijn? In deze tip lees je alles over pop-ups en Javascript in Safari op iOS.

De Safari-browser op de iPhone heeft diverse instellingen, onder andere voor pop-ups en JavaScript. Pop-ups zijn meldingen die tijdens het browsen plotseling in beeld verschijnen. Soms zijn ze handig, maar ze kunnen ook in de weg zitten. JavaScript zorgt ervoor dat websites goed getoond worden, maar er kunnen redenen zijn om dit uit te schakelen. In deze tip leggen we je uit hoe je pop-ups en JavaScript uitschakelt.

Verschijnen er tijdens het browsen op jouw favoriete websites steeds pop-ups in beeld? Advertenties, waarschuwingen en andere meldingen kunnen het browsen verstoren. Zo kun je pop-ups uitschakelen:

Ga op je iPhone en iPad naar de Instellingen-app. Kies voor Safari. Zet de schakelaar bij Blokkeer pop-ups aan.

In het vervolg verschijnen er geen plotselinge meldingen meer in beeld. Wil je voor een bepaalde website wel pop-ups krijgen, dan moet je de functie weer even uitschakelen. Het is niet nodig om je iPhone, iPad of Safari opnieuw op te starten, want het effect is meteen zichtbaar. Mogelijk moet je wel even de website herladen.

JavaScript uitschakelen in Safari-browser voor iOS

Safari ondersteunt allerlei webtechnologieen, zoals HTML5 en JavaScript. JavaScript is vaak nodig om websites goed weer te geven. Het wordt gebruikt voor websitemenu’s (waaronder op iCulture), maar ook om bijvoorbeeld video’s goed af te spelen en animaties om websites te tonen. In de meeste gevallen kun je JavaScript daarom het beste ingeschakeld laten, omdat je zeker weet dat websites dan goed werken. Als ontwikkelaar zijnde kan het handig zijn om JavaScript (tijdelijk) uit te schakelen. Ook om veiligheids- of snelheidsredenen kan het handig zijn om JavaScript uit te zetten. Op de iPhone en iPad zit de instelling wat verstopt, zodat je het niet per ongeluk uitschakelt.

Je schakelt JavaScript in Safari als volgt uit:

Open de Instellingen-app voor iPhone en iPad. Ga naar Safari. Scroll naar onderen en tik op Geavanceerd. Zet de schakelaar bij JavaScript uit.

Net als bij pop-ups is de wijziging meteen zichtbaar. Schakel je JavaScript juist weer in? Herlaad dan even de webpagina om het resultaat daarvan te zien.

