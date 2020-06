Webpagina’s doorzoeken in Safari

Als je een webpagina op de iPhone of iPad geopend hebt, kun je de tekst op de pagina doorzoeken. Je kunt hiervoor twee verschillende manieren gebruiken. In deze tip leggen we uit hoe dit in zijn werk gaat.

Zoeken in webpagina’s in Safari

Safari is de standaardbrowser op iPhone, iPod touch en iPad. In de bovenste balk kun je websites invullen en zoekopdrachten uitvoeren, maar je kunt deze balk ook gebruiken om naar tekst in de huidige pagina te zoeken.

Je gaat hiervoor als volgt te werk:

Open een webpagina. Tik in de balk bovenin een zoekbegrip in, bijvoorbeeld ‘slimme stekker’ in het voorbeeld. Je ziet nu diverse zoeksuggesties van Google. Onderaan zie je ‘Op deze pagina’ met het aantal resultaten, in dit geval 21. Tik hierop.

Je krijgt nu de webpagina te zien, waarbij de zoekbegrippen in geel zijn gemarkeerd. Tik op de pijlen onderin om tussen de resultaten te bladeren. Ben je klaar, dan druk je op Gereed.

Leuk om te weten is dat je de zoekopdracht onderin het scherm ook nog kunt wijzigen, zonder dat je terug naar Google hoeft te gaan. Tik erop en wijzig ‘slimme stekker’ gewoon in ‘slimme stekkers’ (of in iets heel anders) om de webpagina opnieuw te zoeken.

Zoeken in webpagina via deelmenu

Je kunt ook zoeken via het deelmenu in iOS. Hiervoor heb je iOS 9 of nieuwer nodig:

Open de webpagina die je wilt doorzoeken. Tik onderin het scherm op het deelicoon (vierkant met omhoog wijzend pijltje). Kies Zoek op pagina. Je krijgt nu dezelfde zoekfunctie te zien en kunt bijvoorbeeld de zoekterm ‘HomeKit’ intikken.

We hebben nog meer handige tips voor Safari, zoals deze: