Alles over FileVault

Wil je dat mensen niet aan de haal kunnen gaan met de data op je Mac? Dan kun je de Mac met encryptie beveiligen, zodat mensen niet zomaar bij de data van je Mac kunnen, zolang ze niet het wachtwoord weten. Op iedere Mac is dit standaard mogelijk met FileVault. De nieuwste versie FileVault 2 maakt gebruik van XTS-AES-128-codering met een 256-bits code, waardoor het nog veiliger is. In deze tip leggen we uit wat FileVault doet en hoe je deze beveiliging instelt.

FileVault, wat is het?

De Mac bevat al jaren de optie om alle gegevens te versleutelen. De data op je Mac wordt volgens een speciaal algoritme onleesbaar gemaakt en gebruikt daarbij een wachtwoord als sleutel. Dit noemt men ook wel encryptie en dit wordt op de Mac geregeld via de optie FileVault.

FileVault moet je apart inschakelen op de Mac, want het staat niet standaard aan. Door je gegevens te versleutelen met FileVault, maak je de alghele beveiliging van je Mac een stuk sterker, omdat criminelen zonder wachtwoord nergens bij kunnen. Zelfs als ze je harde schijf zouden kopiëren, dan hebben ze zonder het wachtwoord alleen maar onleesbare data.

Het nadeel is dat dit ook voor jou geldt… Ben je je wachtwoord vergeten, dan krijg je geen toegang meer tot je data.

FileVault inschakelen op je Mac

Voer de volgende stappen uit om FileVault te activeren:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren en open daarna de opties voor Beveiliging en Privacy. Klik op het tabblad FileVault. Klik rechtsonder op het hangslot en vul het wachtwoord van de beheerder in om de instellingen te kunnen wijzigen.

Klik op Schakel FileVault in om de harde schijf van je Mac te beveiligen met encryptie. Als je wilt, kun je het iCloud-wachtwoord gebruiken als reserve om de beveiliging van de harde schijf uit te schakelen.

Het gebruik van iCloud is erg handig als je het wachtwoord vergeten bent. Als je hier niet voor kiest, dan maakt de Mac in plaats daarvan een speciale herstelcode.

Als je Mac meerdere gebruikers heeft, dan moet je voor iedere gebruiker het wachtwoord invullen om de encryptie van FileVault toe te passen. Druk daarna op Ga door.

Druk nu op Herstart om de Mac opnieuw op te starten.

Als de Mac dat heeft gedaan, kun je de computer gewoon zoals normaal gebruiken, maar versleutel macOS in de achtergrond alle bestanden die op de Mac staan. Verder heb je geen werk aan deze functie en je merkt er ook niks aan. FileVault werkt altijd volledig op de achtergrond. Het enige dat veranderd is, is dat je Mac beter is beveiligd.

FileVault uitschakelen

Als je FileVault uitschakelt zullen de gegevens weer zonder versleuteling op je harddisk of SSD staan. Je kunt het als volgt uitschakelen:

Kies  > Systeemvoorkeuren > Beveiliging en privacy. Ga naar het tabblad FileVault. Klik op het hangslot en voer naam en wachtwoord van een beheerder in. Klik op Schakel FileVault uit.

Alle inhoud van de schijf moet nu weer ontsleuteld worden. Dit gebeurt op de achtergrond als je je Mac gebruikt en als de Mac niet in sluimerstand staat. Je kunt de voortgang controleren op het eerder genoemde tabblad.

Maakt FileVault je Mac trager?

Uit benchmark-tests blijkt dat FileVault je Mac niet merkbaar vertraagt, ook al moet de data telkens worden ontsleuteld. De nadelen wegen gelukkig niet op tegen de voordelen. Zeker als je veel privacygevoelige informatie op je Mac bewaart, zoals financiële informatie, gescande paspoorten, privéfoto’s en dergelijke is het een goede gewoonte om FileVault in te schakelen.

Een teruggang in performance is wel te merken bij SSD’s van derde partijen die met Data Compression werken. Op deze SSD’s kun je wat vertraging ondervinden omdat ze geen versleutelde data kunnen comprimeren. Voor de eigen SSD’s van Apple geldt dat File Vault gebruik maakt van Hardware Acceleration, zodat er geen performanceverschil te merken zou moeten zijn.

De eerste versie van FileVault (1.0) stond erom bekend dat de performance slecht was. Mocht je vrienden hebben die je afraden om FileVault te gebruiken vanwege de teruggang van prestaties, informeer dan even of ze het hebben over de allereerste versie van een paar jaar geleden of recentere OS X- of macOS-versies.