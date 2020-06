macOS Big Sur is als beta al te downloaden. Durf je de overstap nog niet volledig aan, dan raden we aan om Big Sur te installeren op een aparte partitie, een apart volume of op een externe schijf. Zo kan er niets misgaan.

Big Sur installeren op aparte partitie

In dit artikel lees je hoe je de macOS Big Sur beta veilig kunt downloaden en installeren, zonder dat je dagelijkse werk in gevaar komt. Dit doen we door deze nieuwe versie op een aparte partitie te installeren. Welke optie voor jou het beste is lees je hieronder. Als gebruiker kun je meerdere partities op dezelfde schijf maken, zodat je meerdere besturingssystemen naast elkaar kunt installeren, zonder dat ze elkaar in de weg zitten. Ook komt het vaak voor dat een schijf is opgedeeld in aparte parties voor systeem en data.

Hieronder lees je:

macOS Big Sur op aparte partitie

Apple gaat in het najaar van 2020 macOS Big Sur beschikbaar stellen aan iedereen met een geschikte Mac. Maar je kunt nu al bezig met de beta: vanaf juni voor ontwikkelaars en vermoedelijk vanaf juli voor publieke betatesters.

Systeemeisen voor macOS Big Sur

Om macOS Big Sur te kunnen installeren heb je het volgende nodig:

Stap 1: Eerst een backup maken

Bij het installeren op een aparte partitie of een apart volume loop je niet zo heel veel risico. Maar wil je écht zeker weten dat er niews mis kan gaan, dan raden we aan om eerst een backup met Time Machine te maken. Dit doe je als volgt:

Sluit een externe schijf aan, bijvoorbeeld een Time Capsule of een andere schijf met USB, FireWire of Thunderbolt. Ga naar  > Systeemvoorkeuren en kies het tabblad Time Machine. Zet de schakelaar bij Time Machine aan. Kies een backupschijf. Time Machine zal de schijf nu formatteren en de backup starten.

Bekijk ook Time Machine backups maken: alles wat je moet weten Met Time Machine kun je backups maken van je Mac, waardoor je verloren bestanden kunt terugvinden. Time Machine voorkomt dat je iets kwijtraakt op je Mac en op deze pagina leggen we uit hoe het werkt.

Stap 2: Partitie of volume maken

Wil je geen risico lopen, dan kun je Big Sur het beste installeren op een aparte partitie of op een externe USB-schijf. Mocht er iets misgaan, dan hoef je in ieder geval niet je hele Mac te herstellen. Het houdt in dat je op je schijf (intern of extern) ruimte vrijmaakt voor het installeren van Big Sur. Hierdoor kun je in het dagelijks leven gewoon blijven doorwerken met macOS Catalina en schakel je alleen over naar Big Sur als je daar behoefte aan hebt.

Heb je een externe schrijf met voldoende opslagruimte beschikbaar, dan kun je meteen door gaan naar de volgende stap. Zo niet, dan moet je eerst een partitie maken. Daarbij splits je je harddisk in meerdere delen:

Open het Schijfhulpprogramma op de Mac. Selecteer jouw harddisk in het linker menu, meestal Macintosh HD. Klik op de knop Partitioneer. Klik op de plus om een extra partitie te maken. Geef de partitie een naam en kies de grootte. Je kunt bijvoorbeeld 100GB ervoor gebruiken. Kies APFS als structuur, als daarom wordt gevraagd. Klik op Pas toe.

Het Schijfhulpprogramma zal nu de schijf controleren en de partitie aanmaken. Dit kan meerdere minuten duren.



Met het plusje kun je meerdere partities aanmaken.

Stap 3: Betaprofiel installeren

Om beta’s te kunnen installeren heb je een betaprofiel nodig. De officiële weg is via het Developer-portaal van Apple.

Ga naar developer.apple.com en klik op Discover. Klik bovenin het scherm op macOS. Klik rechtsboven op Download. Log in met je developer-account. Blader omlaag en klik op de knop Install Profile.

Wacht tot de download is gelukt en klik op macOSDeveloperBetaAccessUtility.dmg Dubbelklik op dit bestand en pak het uit. Installeer macOSDeveloperBetaAccessUtility.pkg op de harde schijf. Je hoeft nu nog niet de partitie te kiezen.

Wanneer de installer klaar is controleert de Mac automatisch of er een update voor macOS beschikbaar is. Zie je de nieuwste developer-beta niet, maar alleen oudere beta’s van macOS Catalina, herstart dan de Mac. Open daarna opnieuw de Systeemvoorkeuren en check of er een update is.

macOS Big Sur installeren

Als Systeemvoorkeuren heeft gezocht naar een update en deze laat zien, klik je op Update om deze te installeren. Klik vervolgens op Doorgaan en ga akkoord met de voorwaarden.

Op het moment dat je een schijf moet kiezen, kies je de gemaakte partitie. Klik op Installeren. Het installatiebestand leidt je langs de stappen.

De installatie kan geruime tijd duren. Nadat de installatie is geslaagd herstart je je Mac en begin je met het instellen van MacOS Big Sur. Daarbij moet je je Apple ID en wachtwoord invoeren.

Starten vanaf andere schijf

Als je macOS Big Sur op een nieuwe partitie hebt gemaakt, kun je als volgt de opstartschijf wijzigen:

Klik op  > Systeemvoorkeuren > Opstartschijf Klik linksonder op het hangslot. Voer je systeemwachtwoord in en klik OK. Kies de schijf die je voor macOS Big Sur hebt aangemaakt. Klik op Herstart.

Je kunt ook de opstartschijf kiezen door op de Option-toets te drukken op het moment dat je het opstartgeluid van de Mac hoort. Hiermee krijg je een scherm te zien waarin je de opstartschijf kunt kiezen.