De nieuwe presentator-overlay zorgt dat jij in beeld blijft als je je scherm deelt. Je kunt bewegen, lopen en praten terwijl de presentatie achter je te zien is. Zo werkt het!

Presentator-overlay in macOS Sonoma

Of je nu student bent of salesmanager: er zijn regelmatig momenten waarop je iets moet presenteren aan een groep> Dat gebeurt steeds vaker in een videocall en om te zorgen dat jouw presentatie nóg overtuigender overkomt heeft Apple de presentator-overlay bedacht. Daarbij blijf je als presentator in beeld. Hoe het werkt, lees je hier!

Geschikte Macs voor presentator-overlay

Deze functie is alleen beschikbaar op Macs die voorzien zijn van Apple Silicon, dus een M1-chip of nieuwer. Op een Intel Mac zal het niet werken.

Dit heb je nodig:

Een Mac met Apple Silicon-chip

Een Mac met macOS Sonoma of later

Een geschikte videoconferentie-app zoals FaceTime of Zoom

Presentator-overlay in twee varianten

Er zijn twee varianten van de presentator-overlay:

Grote overlay: je komt op de voorgrond te staan, terwijl de presentatie op de achtergrond is te zien. Net zoals een persoon die het weerbericht presenteert.

Kleine overlay: je bent zelf te zien in een klein rond kader in beeld, terwijl de presentatie groot te zien is.

De functie verwijdert dus jouw achtergrond en plaatst een live beeld van jouw lichaam en gezicht over de presentatie heen. Je kunt deze zwevende weergave van jezelf overal op het scherm neerzetten.

Zo gebruik je Presentator-overlay in FaceTime

Je kunt deze functie momenteel alleen gebruiken in FaceTime en Zoom. Later komen er nog meer ondersteunde apps van derden bij.

Je start het als volgt:

Start FaceTime op de Mac. Start een FaceTime-gesprek of sluit je aan bij een bestaand gesprek. Klik in de menubalk op het groene FaceTime-icoon. Klik op het schermdeel-icoon. Geef aan of de presentator-overlay groot of klein moet zijn. Geef aan of je een bepaald venster of het hele scherm wil delen. Steek van wal!

Als een deelnemer via de iPhone meekijkt, zal er een pop-up verschijnen en moet hij/zij op Open tikken om de presentatie te zien.

Weergave aanpassen

Je kunt tijdens het gebruik van deze functie bepaalde instellingen aanpassen:

Positie: Sleep de afbeelding van jezelf naar een andere plaats op het scherm.

Grootte: Pas de grootte van jouw ‘poppetje’ aan.

Achtergrond: Kies een achtergrondkleur of -afbeelding.

Effecten: Kies uit verschillende effecten en voeg ze toe aan de achtergrond.



Vergeet niet om de presentatiemodus van Keynote te starten.

Presentator-overlay in Zoom en andere apps

In Zoom en andere third party-apps kun je de functie op termijn ook gebruiken. Hiervoor ga je als volgt te werk:

Start de Zoom-app op een Mac met Apple Silicon. Start een nieuw gesprek of sluit je aan bij een bestaand gesprek. Tik onderin het scherm op Scherm delen. Ga naar het tabblad Geavanceerd en kies Dia’s als virtuele achtergrond. Blader naar je Keynote- of Powerpoint-presentatie. Klik op Delen. Je ziet nu rechtsonder je eigen afbeelding zweven over de presentatie.

Waarom presentator-overlay?

Je houdt met deze functie beter contact met je publiek. De kijkers kunnen niet alleen jouw prachtige sheets zien, maar ook jouw enthousiasmerende lichaamstaal. Zo kom je overtuigender over. Bovendien zijn ze minder geneigd om weg te kijken, omdat jij in beeld bent en oogcontact houdt. Een ander voorbeeld is dat je dingen kunt aanwijzen, zonder dat je een muispijl of laserpointer nodig hebt. Je wijst gewoon met je vinger, alsof je een weerman of -vrouw bent. En het is veel persoonlijker: in plaats van een halfuur naar sheets met cijfers en grafieken te kijken, is er een bewegende persoon in beeld en dat kijkt wel zo prettig.

Er zitten nog meer handige functies in macOS Sonoma. Je leest er meer over in onderstaande round-up!