Welke Macs krijgen een update naar macOS Sonoma? We zetten op een rijtje wat de minimale systeemeisen zijn, zodat je zeker weet of jouw Mac naar macOS 14 te updaten is!

Elk jaar brengt Apple een grote update voor de Mac uit en in 2023 is dat macOS 14 Sonoma. Heb je een recente Mac, dan is er niets aan de hand, maar mensen met een wat eerder model zaten in spanning te wachten op de aankondiging. Krijgt jouw Mac de gratis update naar macOS Sonoma? We zetten de geschikte devices voor je op een rijtje.



Dit zijn de geschikte Macs voor macOS 14

Helaas zijn er wat afvallers ten opzichte van macOS Ventura, de grote update van vorig jaar. De onderstaande modellen kun je updaten naar macOS 14:



Deze 16-inch MacBook Pro uit 2023 krijgt gegarandeerd alle nieuwe functies.

Afvallers

Zoals gezegd zijn er dus afvallers, waaronder een paar populaire modellen. Heb je een Mac uit het onderstaande lijstje? Dan krijg je helaas geen update naar macOS Sonoma, maar is macOS Ventura voor jou de laatste grote update.

Apple brengt voor deze Macs overigens nog wel beveiligingsupdates uit wanneer dat nodig is. Nieuwe functies hoef je echter niet te verwachten voor deze modellen.

Weet je niet precies welke MacBook je hebt? Lees dan ons overzicht met alle MacBook-modellen. We hebben ook een apart overzicht van Mac-desktopmodellen, waarin je leest hoe je kan checken welke Mac-desktop je hebt.

