Wil je weten of je favoriete apps al zijn aangepast voor Apple Silicon en de M1-chip van Apple? Dat kun je gemakkelijk checken door in het software-overzicht van je Mac te kijken.

Om te kijken of jouw veelgebruikte software al geschikt is gemaakt hoef je niet te beschikken over een Mac met M1-chip. Je kunt het ook al op je huidige Intel Mac bekijken en op basis daarvan beslissen of de overstap voor jou haalbaar is. Er zijn al heel wat apps bijgewerkt naar een universele versie, zodat ze zowel op een Intel Mac als op een Apple Silicon Mac goed werken. In deze tip leggen we uit hoe je kunt checken of een app al universeel is gemaakt. Is dat niet het geval, dan kun je de software vaak toch gewoon gebruiken, dankzij Rosetta 2. De app wordt dan in emulatie gedraaid. Niet het meest optimaal, maar vaak blijkt het goed te werken.

Er zijn 4 manieren om te kijken of software geoptimaliseerd is:

#1 Zo controleer je universele apps in macOS

Ga naar  > Over deze Mac. Klik op Systeemoverzicht. In de zijbalk klik je onder het kopje Software op Apps. Dit duurt even. In de kolom Soort zie je of het gaat om Intel of Universeel.

Door te sorteren op Soort kun je precies zien welke apps Intel-only zijn.

Je kunt hier ook nog de aanduiding 32-bits en Andere zien staan. Bij ’32-bits’ gaat het om oudere apps die niet voor de huidige 64-bit processor zijn geoptimaliseerd en niet meer gebruikt kunnen worden. Je kunt deze verwijderen van je Mac. Bij ‘Andere’ kan het bijvoorbeeld gaan om oude IPA’s van iOS-apps die je ooit lokaal hebt opgeslagen op je Mac.

#2 Losse apps controleren

Wil je van één app controleren of deze universeel is, dan doe je dat als volgt:

Klik met je rechtermuisknop op het appicoon. Kies Toon info. Je ziet bij Soort nu of het om een universele app of Intel-only gaat.

#3 Tool om compatibiliteit te checken

De maker van iMazing heeft een gratis tool gemaakt, waarmee je kunt zien of je software wel geoptimaliseerd is voor Apple Silicon. De app heet Silicon en is open source. Je kunt ‘m vinden op de website van iMazing en de broncode vind je bij GitHub. Je sleept losse apps naar Silicon om te zien of ze geschikt zijn. Ook kun je je complete App-folder laten scannen naar geschikte apps.

#4 Universele apps checken op een website

Je kunt ook op diverse websites kijken of een app geoptimaliseerd is voor Apple Silicon. De bekendste website is deze: Is Apple silicon ready? Hier vind je een database van apps, met de aanduiding of er sprake is een een universele app en/of ondersteuning voor Rosetta 2. Je ziet ook welke apps totaal niet werken.

Wat te doen als jouw favoriete software nog niet universeel is?

Blijkt de software die je nodig hebt nog niet te zijn aangepast voor Apple Silicon, dan kun je twee dingen doen. Je kunt op internet gaan zoeken naar ervaringen met gebruik onder Rosetta 2. Mogelijk werkt de Intel-versie van de app probleemloos met emulatie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 1Password.

Je kunt ook bij de ontwikkelaar controleren of er wellicht een beta beschikbaar is van de universele app. Dit is ook het geval bij 1Password. Gewone gebruikers krijgen deze universele versie nog niet te zien, maar als je je aanmeldt voor de beta kun je het al wel proberen. Hier zul je zelf dus wat moeite voor moeten doen.

Blijkt dit allemaal niet het geval, dan zou je bij de ontwikkelaar kunnen aandringen om een universele app te maken. Maar net als bij de overgang van 32-bit naar 64-bit apps zijn niet alle ontwikkelaars daartoe bereid. Soms was een app niet meer dan een hobbyproject of ze werken ondertussen bij een heel andere werkgever.

Bij de overgang van Power PC naar Intel stopte Apple drie jaar na de release de ondersteuning van Rosetta, dus hou er rekening mee dat niet-aangepaste apps over een paar jaar onbruikbaar kunnen worden. Waarschijnlijk gaat Apple de ontwikkelaars nog wel voortijdig waarschuwen om te zorgen dat ze alsnog hun apps universeel maken. Voor Apple is Rosetta 2 een tijdelijke oplossing om de overgang soepeler te laten verlopen, het zal geen permanente oplossing zijn om oude Intel-apps tot in het oneindige in de lucht te houden.

Wat zijn Universele Mac-apps?

Bij de term ‘universele apps’ denk je misschien aan apps die zowel voor de iPhone als iPad geoptimaliseerd zijn. Of misschien denk je aan universele aankopen in de App Store.

Maar als we het over de Mac hebben, dan gaat het om software die zowel voor de Intel-processoren als voor de Apple M1-chip zijn geoptimaliseerd. Als ontwikkelaars hun apps bijwerken voor Apple Silicon, dan levert dit een ‘universal binary’ op.

Omdat het gaat om de tweede grote overstap (van PowerPC naar Intel en nu naar ARM), wordt ook wel gesproken over Universal 2. De bijbehorende emulatiesoftware heet dan ook Rosetta 2. Een universele app werkt op beide platformen even goed. Is een app nog niet universeel, dan zal Rosetta in actie komen om de Intel x86-64 code te vertalen naar code die voor een ARM-gebaseerde processor te verwerken is.