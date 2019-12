Als je veel met aangesloten apparaten en USB-sticks werkt, verschijnen hiervoor allerlei icoontjes op je bureaublad. Dit kan vervelend zijn als je graag werkt met een schoon en opgeruimd bureaublad. In deze tip lees je hoe je allerlei standaard icoontjes van je Mac-bureaublad kunt verbergen.

Mac-bureaublad opruimen

Als je je bureaublad wilt opruimen, begin je natuurlijk met de vele bestanden die op de desktop staan. Denk aan screenshots en plaatjes die je hebt gedownload, maar die je niet meer nodig hebt. Zet belangrijke documenten in de map Documenten, sleep downloads die je nog wilt houden naar de map Downloads en gooi alles weg wat je verder niet meer nodig hebt. Ziezo, nu kun je tenminste je de wallpaper op je bureaublad weer zien.

Als je van een opgeruimd Mac-bureaublad houdt, zet je alleen bestanden op je bureaublad die je vandaag of deze week nodig hebt. De rest kan worden weggestopt in mapjes (die uiteraard niet op je bureaublad staan, maar in Documenten of op iCloud). Als dat gelukt is ga je verder met het verbergen van allerlei standaardicoontjes.

Harde schijf en aangesloten apparaten verbergen

In de instellingen van de Finder kun je zelf aangeven of aangesloten apparaten en harde schijven weergegeven moeten worden op het bureaublad van je Mac. Volg de volgende stappen om verschillende standaard icoontjes van je bureaublad te verbergen:

Klik op een lege plek op je bureaublad of op de Finder in je dock. Selecteer linksboven in de menubalk Finder > Voorkeuren. Selecteer Algemeen en vink vervolgens de onderdelen uit die je niet op je bureaublad wil zien.

Zodra je de icoontjes voor bijvoorbeeld een aangesloten USB-stick van je bureaublad verwijderd heb, kun je hem toch nog openen via de navigatiekolom in de Finder. Via Finder > Voorkeuren > Navigatiekolom kun je selecteren welke items je daar zichtbaar wil hebben.