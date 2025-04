In veel van de chatapps heb je een mogelijkheid om te zien of iemand je bericht gelezen heeft. Ook Signal heeft dit. Wij leggen je uit hoe je dit in- of uitschakelt.

In Signal kun je zien of iemand je bericht heeft gelezen, dankzij de leesbewijzen. Dat is handig als je wilt weten of je bericht is aangekomen én bekeken. Tegelijkertijd kan het ook tot ongemakkelijke situaties leiden: een gelezen bericht zonder reactie roept soms vragen op. Gelukkig kan je deze leesbewijzen uitschakelen. Als je dat doet, kan niemand meer zien of jij een bericht hebt bekeken en andersom zie jij het ook niet bij anderen. Signal maakt gebruik van vinkjes om de status van je verzonden berichten aan te geven. Deze werken net even anders dan je misschien gewend bent. In dit artikel leggen we uit wat de Signal-vinkjes betekenen én hoe je de leesbewijzen uitschakelt.

Zo zet je leesbewijzen uit in Signal

Vind je het niet prettig dat anderen kunnen zien wanneer je een bericht hebt gelezen? In Signal kun je leesbewijzen eenvoudig uitschakelen. Daarmee voorkom je dat bij jouw contacten twee gevulde vinkjes verschijnen, wat aangeeft dat je een bericht hebt geopend. Het uitschakelen van leesbewijzen werkt niet alleen voor één-op-één-gesprekken, maar ook voor groepsgesprekken. Zodra je de functie uitzet, geldt dit direct voor al je gesprekken in de app. Zo zet je ze uit:

Open Signal en tik linksboven op je profielfoto Kies hier uit Instellingen en tik dan op Privacy Zet de schakelaar bij Leesbevestigingen op uit.

Heb je de leesbewijzen uitgeschakeld via de instellingen, dan ziet niemand meer wanneer jij een bericht hebt gelezen. Dat betekent ook dat jijzelf geen leesbevestigingen meer ontvangt van anderen. Zolang de optie uitstaat, krijg je dus geen ‘gevulde’ vinkjes te zien ook niet als iemand jouw bericht wel degelijk geopend heeft. Wat je wél blijft zien, zijn de ‘lege’ vinkjes. Daarmee kun je nog steeds controleren of een bericht is afgeleverd op het toestel van de ontvanger. Zo weet je dat je bericht goed is aangekomen, ook al zie je niet of het daadwerkelijk is gelezen.

Het is niet mogelijk om per contact de Signal leesbevestiging uit te schakelen. Het is dus alles of niets.

Wat betekenen de Signal-vinkjes?

Net als veel andere chatapps gebruikt ook Signal een systeem met vinkjes om je inzicht te geven in de status van je verzonden berichten. Zo weet je of een bericht goed is verzonden, is afgeleverd bij de ontvanger en gelezen.

In Signal kun je drie verschillende soorten vinkjes tegenkomen:

Verzonden – als je alleen dit vinkje ziet betekent het dat je bericht succesvol verzonden is, maar nog niet afgeleverd.

Afgeleverd – bij twee ‘lege’ vinkjes betekent het dat je bericht succesvol is afgeleverd bij de persoon of iedereen in de groep.

Gelezen – bij twee ‘volle’ vinkjes betekent het dat het bericht door de persoon of de gehele groep gelezen is.

Wil je de exacte details van een bericht zien? Veeg in een chat dan het desbetreffende berichtje naar links en je ziet wanneer het verzonden is en hoe laat het afgeleverd en eventueel gelezen is.